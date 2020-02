SJOKKERTE: Kjæresteparet Per Skov og Anita Haugen var begge gode venner av drepte Thea Halvorsen Braavold. Foto: Helge Mikalsen, VG

Thea (31) brutalt drept: – Kan ikke forstå at noen kan gjøre noe slikt

SANDEFJORD (VG) Vennene rystes av det brutale drapet på Thea Halvorsen Braavold (31).

Det har gått knappe to døgn siden venninnen ble funnet drept når VG møter kjæresteparet Anita Haugen og Per Skov på Hvaltorvet i Sandefjord sentrum.

– Det er ufattelig. Jeg kan ikke forstå at noen kan gjøre noe slikt, sier Haugen.

Ifølge VGs opplysninger er drapet på 31-åringen å betegne som brutalt.

Politiadvokat An Eline Rimstad Johansen sa tidligere tirsdag at politiet har en god formening om hva dødsårsaken er, men at de foreløpig ikke ønsker å gå ut med den.

– Vi ønsker ikke å ta risikoen med å forpurre etterforskningen ved å gå ut med dødsårsak. Dessuten skal det nærmere skadebildet avklares av den videre etterforskningen. Dette er det særdeles sentralt for politiet å etterforske, sa politiadvokaten.

ETTERFORSKNING: Tirsdag gjorde en hundepatrulje undersøkelser utenfor åstedet i Sandefjord. Foto: Helge Mikalsen, VG

Politiet har beskrevet den drepte kvinnen som en de kjente til fra før av. I likhet med kjæresten hadde 31-åringen forbindelse til rusmiljøet i byen.

– Men hun passet egentlig ikke inn der. Det kan være hun rotet det til for seg selv, men hun gjorde aldri noe vondt mot noen, forklarer Per Skov.

– Jeg skulle ønske at hun kunne ha vært like snill mot seg selv som hun var mot andre, sier Anita Haugen.

– Ville det beste for alle

Hun forteller at hun ble kjent med Thea Halvorsen Braavold for nærmere 15 år siden. Kjæresten Per Skov kjente også 31-åringen i en årrekke.

På mobilen har Per et bilde av Thea. På fanget hennes sitter parets hund Basse som alltid søkte seg til henne når hun kom på besøk.

DYREGLAD: Thea Halvorsen Braavold sommeren 2018. Hunden Basse tilhører venneparet Per Skov og Anita Haugen. Foto: Per Skov

Drapet på Thea er det andre dødsfallet i omgangskretsen deres på kun kort tid. Det er mange som er berørte.

– Når noen dør har alle bare fint å si om dem, men om Thea så er det sant alt folk sier. Jeg har aldri hørt noen si et vondt ord om henne, sier Per.

Paret beskriver en venninne som var svært glad i familien sin og som de opplevde at var inne i en god periode.

– Den siste ganske jeg snakket med henne virket hun veldig positiv. Hun hadde planer og tanker om fremtiden og håpet at ting skulle bli bedre enn de hadde vært, sier Anita.

Kjæresteparet Anita Haugen og Per Skov beskriver en kvinne som søkte trygghet og som ville det beste for alle.

Tidligere drapsdømt

VG har snakket med flere venner av Braavold om sier at det var godt kjent at 45-åringen er dømt og har sonet en lang fengselsstraff for drap, og at hun nok var kjent med hans fortid.

Mannen slapp ut så sent som i 2018 etter å ha tilbrakt 14 år i fengsel, og er også straffedømt etter den tid. Mannen han tidligere er dømt for å ha drept ble utsatt for omfattende vold og likskjending.

FORSVARER: Jonny Sveen har vært 45-åringens advokat helt siden han ble drapsdømt for en god del år tilbake. Foto: Helge Mikalsen, VG

Tirsdag ble den drapssiktede kjæresten varetektsfengslet i fire uker. Han har ikke vært i stand til å la seg avhøre og hans forsvarer beskriver mannens helsetilstand som dårlig.

Det er ukjent hvordan han stiller seg til drapssiktelsen.

Publisert: 04.02.20 kl. 22:15

