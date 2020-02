KAMP MOT VANNET: Foto: JØRGEN BRAASTAD, VG

Ny vannlekkasje i Oslo

Brannvesenet i Oslo melder om en ny stor vannlekkasje på Sagene i Oslo.

Oppdatert nå nettopp

Trafikken ble sperret i flere timer i går etter en stor vannlekkasje på Sagene like ved Voldsløkka.

Tirsdag kveld melder brannvesenet igjen om en stor vannlekkasje i det samme området, i Sandefjordgata.

VG har snakket med brannvesenet på stedet som sier at det kan se ut som samme problem som i går, men at vannmassene denne gangen har delt seg i to retninger.

NY LEKKASJE: Slik ser det ut i Sandefjordgata tirsdag kveld. Foto: SOFIE FRASER/VG

Vannet beveger seg nedover Sandefjordgata og ned Kongsvingergata.

Publisert: 04.02.20 kl. 20:21 Oppdatert: 04.02.20 kl. 20:37

