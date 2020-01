SER FREMOVER: Fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal Frp var leder i valgkomiteen i Frp før 2019 -landsmøtet. Han er fortsatt medlem i valgkomiteen, som ikke har konstituert seg før 2020-landsmøtet. Foto: Krister Sørbø, VG

Frank Sve i valgkomitéen: Åpner for lederdebatt i Frp

Fylkesleder og medlem i valgkomiteen, Frank Sve (Frp), mener det er naturlig at en debatt om lederskapet i partiet kommer etter regjerings-exiten.

Sve ser ingen grunn til å legge død utspillet fra parti-nestor og mangeårig Frp-formann Carl I. Hagen på TV2 om at det ikke er unaturlig å drøfte sammensetningen av partiledelsen.

Frank Sve er leder i Møre og Romsdal Frp og sitter i valgkomiteen i partiet frem mot landsmøtet til våren, samt at han er leder i et av Frps største og viktigste fylker, Møre og Romsdal. På 2020-landsmøtet står partileder-posisjonen på valg.

– Dette er nok en debatt som vil komme i partiet. Det er naturlig at det vil bli en prosess om dette frem mot valget på 2020-landsmøtet og frem mot stortingsvalget i 2021, sier Sve til VG.

PÅ VEI INN: Frp-nestleder Sylvi Listhaug på vei inn til pressekonferansen der partileder Siv Jensen fortalte omverdenen at Frp går ut av regjeringen. Foto: Odin Jaeger, VG

Han legger til:

– Carl I. Hagen har rett i at situasjonen er annerledes nå som vi er ute av regjering.

Fylkeslederen i Møre og Romsdal sitter i valgkomiteen som representant for et av de største Frp-fylkene. Inntil i fjor var han leder i valgkomiteen, som skal konstituere seg senere i år.

Sve fra Stranda er også samfylking med Sylvi Listhaug fra Ørskog på Sunnmøre.

– Mange mener Sylvi Listhaug fra ditt eget hjemfylke kan skape begeistring og representere noe nytt som partileder?

– Det er ingen tvil om at Sylvi er kapabel til det. Men nå er det Siv Jensen som er den ubestridte partilederen, og måten hun har opptrådt på i den krevende prosessen der hun tok Frp ut av regjeringen, er vi svært fornøyde med, roser Sve.

AKTIV FORTSATT: Carl I. Hagen har møtt på Stortinget som vararepresentant for Oslo Frp de siste månedene. Her er han fotografert etter Frps gruppemøte sist onsdag da partiet diskuterte regjeringens håndtering og hjemhenting av IS-kvinnen. Foto: Fredrik Solstad, VG

– Forstår Carl I. Hagen

– Samtidig er det viktig med en dynamikk og bevegelse i partiet. Derfor forstår jeg godt hva Carl I. Hagen sier om å drøfte sammensetningen av ledelsen, legger Frank Sve til.

På det kommende Frp-landsmøtet våren 2020 er partileder Siv Jensen på valg. De to nestlederne, Sylvi Listhaug og Terje Søviknes er ikke på valg.

Carl I. Hagen utdyper sitt syn på behovet for endringer i Frp-ledelsen overfor VG:

– Jeg mener det er helt naturlig at partiet tar en normal diskusjon om partiledelsen og den politiske kursen som har vært ført i mange år under dagens ledelse. Under denne kursen har regjeringsdeltagelse vært en veldig viktig målsetting, og vi må snakke om hvorvidt dette har tjent partiet eller ei, sier Hagen til VG.

Fra 33 til 10 prosent

– Mener du at Siv Jensen bør trekke seg?

– Litt fleipete kan jeg si: kursen jeg førte da jeg var formann var at vi skulle bli et så stort parti at det var mulig å få gjennomslag uavhengig om vi var i regjering eller i opposisjon. Da jeg sluttet hadde vi 33 prosent på meningsmålingene, nå har vi cirka 10 prosent, sier Hagen og legger til at debatten om partiledelsen er en prosess Frp må føre på normal måte.

– Hornet på veggen

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) er derimot rykende uenig med Carl I. Hagen.

– Siv har håndtert dette kjempebra, og det er ikke alltid lyden fra hornet på veggen er den som reflekterer best stemningen i partiet, skriver Steffensen i en e-post til VG fra sitt opphold i Singapore.

Som leder i Stortingets utdanningskomité har han samarbeidet tett med både Carl I. Hagen og Siv Jensen.

PÅ KJØKKENET: Skole- og barnehagepolitiker Roy Steffensen i Frp fotografert på et kjøkken sammen med nestleder Sylvi Listhaug da hun var folkehelseminister. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Jeg ser ikke noe behov for en lederdebatt. Jeg har jobbet tett med Carl i snart ett år, og er svært glad i han, men Siv har klart det Carl aldri klarte, nemlig å ta partiet inn i regjering, bli gjenvalgt, og gjennomføre enormt mye god Frp-politikk fra regjeringskontorene, oppsummerer Steffensen.

Også Siv Jensen selv forsøker å avblåse alt som smaker av lederdebatt.

– Nei, vi har ikke noe lederdebatt nå. Nå ser jeg frem til å ta partiet inn i nye oppgaver, understreker hun.

Under Dagsnytt 18 på NRK mandag understreket hun det ytterligere.

– Nå er det jo sånn at jeg alltid pleier å svare valgkomiteen på disse spørsmålene, men jeg har sagt i dag at jeg ser frem til å ledet Frp videre, og det gleder jeg meg til, sa Jensen.

Også en rekke fylkesledere avviser at det er tid for noen lederdebatt i partiet nå, blant andre Johan Aas fra Innlandet, Tone Ims Larssen fra Oslo, Bente Thorsen fra Rogaland og Frode Hestnes fra Vestfold og Telemark Frp.

– I dag viste Siv lederskap og handlekraft. Hun sa hun gledet seg til å fortsette. Den dagen hun velger å gå av da har jeg en veldig klar mening, men ikke i dag, sa Ims Larssen til VG tidligere i dag.

– Jeg ser ikke noen grunn til å dra opp en lederdebatt på grunn av denne saken nå, sa Hestnes, som også kommenterte at han ikke mener det er Carl I. Hagens bord å mene noe om dette nå.

Johan Aas, fylkesleder i Innlandet Frp, ser heller ikke behovet for en lederdiskusjon nå.

– Siv Jensen handlet veldig klokt i dag da hun tok det grepet hun gjorde, og hun har ledet partiet veldig bra. Så jeg støtter ikke den, sier han.

– Jeg håper Siv vil sitte lenger. Vi har kanskje Norges beste politiker som leder, da er det ingen grunn til å bytte, ifølge Roy Steffensen.

