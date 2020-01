UNDER VANN: Måløy opplevde rødt farenivå og en vannstand på 276 centimenter onsdag ettermiddag før vannet begynte å gå tilbake. Det førte til at flere sjøhus fikk vann langt oppover veggene. Foto: Miriam Edler

Naust under vann - eieren ikke stresset

Ekstremværet «Didrik» slo ikke fra seg som fryktet, men langs hele vestlandskysten har vannet krøpet oppover veggene på sjøhus, som dette i Måløy.

– Havet kom nesten ubehagelig nært. Vi har bodd her siden 2015, men aldri sett det så høyt som nå. Vannet når helt opp på bilveien forbi huset, sier Miriam Edler (27) som er sjøhusets nabo og er den som tok bildet fra Deknepollen i Måløy.

På det høyeste, ved 14-tiden onsdag ettermiddag, nådde vannstanden i Måløy sin topp på hele 273 centimenter - rødt nivå - men den sank raskt utover ettermiddagen, slik den gjorde langs hele vestlandskysten.

Det er Wictor Svoren (52) som eier naustet som ble stående delvis under vann i Måløy onsdag. Han er rolig og avslappet når VG ringer.

– For oss er ikke dette unormalt. Dette er et sjøhus - et naust - som er bygd for å tåle slike ting. Vi er forberedt på dette, sier Svoren til VG.

– Har du vært inne i naustet og sett om det er noe skader?

– Nei, jeg har ikke vært der nede og frykter heller ikke skader, sier han.

Ekstremværet, som fikk navnet «Didrik» av meteorologene, traff land tirsdag kveld. Natt til onsdag ble imidlertid ganske stille i forhold til hva man hadde fryktet, selv om det ble sendt ut rødt farenivå for Stavanger.

– Det ble mindre vannstandstigning i havet enn prognostisert. Det er nok mange som er glad for, sier vakthavende hydrolog i Norges vassdrags- og energidirektorat, Erik Holmqvist.

