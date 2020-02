FAREVARSEL: Søndag kan vinden komme opp i 35 sekundmeter langs kysten vest i Norge. Foto: Skjermdump Meteorologene

Venter storm, flom og skred langs kysten

Fra søndag av må personer i Vestland og sørover klargjøre seg for mye vær, mens britene forbereder seg på den verste stormen på syv år.

Denne helgen treffer stormen Ciara Storbritannia, og britene frykter store ødeleggelser. Lavtrykket vil også merkes godt langs kysten i Norge.

– Det er veldig mye vær for tiden. I morgen har vi ute farevarsel for vind med storm i kastene i Vestland, sier vakthavende meteorolog, Geir Ottar Fagerlid, til VG.

Jordskred og flom

Han legger til at det ikke vil være snakk om langvarig vind, men at den vil merkes svært godt, med mellom 30 og 35 meter per sekund i kastene.

Men det stopper ikke der.

– I etterkant av vinden kommer det mye nedbør. Det vil komme 60 til 80 millimeter med regn i Agder, Rogaland og Hordaland. Det er betydelige mengder, og NVE har sendt ut farevarsel for jordskred og flom.

Dette uværet vil antagelig vare til søndag kveld, legger han til.

Det krevende været vil også kunne påvirke fjelloverganger i Sør-Norge forklarer han videre.

– Vi har ute farevarsel for snøfokk i fjellet. Det vil gi utslag i trafikken.

Oransje varsel langs hele kysten

Han anbefaler folk å følger med på trafikkmeldinger, da mange veier antagelig vil stenges eller ha kolonnekjøring.

Videre utover uken legger Fagerlid til at det er meldt svært høy vannstand langs hele kysten.

– Det er oransje varsel langs hele kysten mandag. Det er uvanlig at det er slik i en så stor del av Norge.

Han har en enkel oppfordring til de som bor i de utsatte områdene.

– Det er masse vær i vente i morgen, så det kan være lurt å bli liggende i sengen og kanskje ta en ekstra lang frokost.

Livsfarlig storm

I Storbritannia merkes stormen Ciara i større grad enn det som er forventet her til lands.

Av Sky News betegnes stormen som den mest intense stormen siden 2013. Blant annet har det britiske meteorologiske instituttet sendt ut varsel om at stormen kan være livsfarlig.

Met Office har lagt ut farevarsel for hele landet søndag.

– Stormen Ciara vil føre til ødeleggende vind og kraftig regn over hele Storbritannia denne helgen, og vi har sendt ut flere klare værvarsler som gir folk tid til å forberede seg på potensielle påvirkninger fra stormen, sier Frank Saunders, sjefmeteorolog ved det britiske Met Office.

Dette vil antagelig føre til kanselleringer og utsettelser på fly, tog og ferger over hele landet.

Publisert: 08.02.20 kl. 14:04

