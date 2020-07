BRUKT TIL FORBRYTELSE: – Da jeg skjønte at han hadde brukt mitt telefonnummer til å betale jenter for bilder, syntes jeg det var skikkelig fælt, sier VGs journalist Elise Alexandra Gulbrandsen. Foto: Gisle Oddstad

Brukte nummeret til VG-journalist for å betale for overgrepsbilder

To dager før han ble arrestert, siktet for voldtekt av en 13-åring, skal trønderen ha brukt telefonnummeret til en VG-journalist for å betale for bilder.

I jakten på bilder og filmer fra tenåringsjenter brukte en anonym Snapchat-profil betalingskort fra Paygoo til å betale jenter over hele landet.

11. juni ble en trønder pågrepet, mistenkt for å være personen bak Snapchat-profilen, og siktet for voldtekt av en 13 år gammel jente over nett.







For å være i skjul for politiet som jaktet på ham, registrerte aldri Snapchat-profilen betalingskortene på sitt eget telefonnummer. I stedet brukte han tilsynelatende tilfeldig valgte telefonnumre. Ifølge politiet skal han ba brukt over 90 ulike telefonnumre.

Ett av telefonnumrene han valgte, var til en VG-journalist.

VALGTE Å OVERSE: Dette var tekstmeldingen VG-journalist Elise Alexandra Gulbrandsen fikk da et betalingskort ble aktivert med hennes telefonnummer. Hun trodde det var svindel, og valgte å overse det. Foto: Skjermkopi

13-åring fornærmet

Bare to dager før siktede ble pågrepet av politiet, brukte han telefonnummeret til VGs journalist Elise Alexandra Gulbrandsen for å registrere et betalingskort.

Betalingskortet sendte han deretter til en 13 år gammel jente i Bergen, med en oppfordring om å sende ham nakenbilder og -filmer.

Forrige uke gjennomførte politiet i Trondheim et tilrettelagt av hør av trettenåringen.

– Jenta er nå formelt fornærmet i saken, sier politiadvokat John R. Sødahl Furunes til VG.

De vet ennå ikke hvorfor mannen bak Snapchat-profilen valgte akkurat VG-journalist Gulbrandsens telefonnummer.

– Det aner jeg ikke. Det virker som om han plukket ut tilfeldige telefonnumre, sier Furunes.

Dette er Operasjon Venari En trønder i femtiårene ble torsdag 11. juni pågrepet, siktet for voldtekt over internett av en 13 år gammel jente. Politiet forventer at antallet fornærmede kan øke.

Ifølge politiet skal mannen ha brukt anonyme betalingskort for å betale flere titalls jenter. Politiet frykter at betalingen har vært for at han begikk nettovergrep mot jentene.

Bare to dager før han ble pågrepet, skal mannen ifølge politiet ha kjøpt fem betalingskort.

Ett av disse skal være brukt av en annen 13 år gammel jente. Hun har nå status som fornærmet i saken mot trønderen.

I løpet av tre år skal han ha skaffet seg opp mot 290 betalingskort. Det kan dermed være langt flere ofre enn jentene som politiet hittil kjenner til.

Dersom alle kortene tilhører samme person, skal han ha brukt over 200.000 kroner på å betale jentene.

Politiet mener at siktede skal ha hatt en høy grad av operasjonell sikkerhet, og brukt et stort antall digitale kontoer for å holde seg skjult.

Fem politidistrikter har opprettet saker hvor Snapchat-profilen har vært involvert. Tre politidistrikter henla sakene. Vis mer

Fryktet banksvindel

Gulbrandsen har status som vitne i saken. Hun husker at hun var ute med samboeren sin da hun kvelden den 9. juni fikk en tekstmelding hun reagerte på.

– Det sto bare «Paygoo» som avsender, og en pinkode. Først ble jeg bekymret for at noen hadde hacket bankkontoen min, men alle pengene var der. Jeg snakket med samboeren min om det, og vi ble enige om at det antagelig var et forsøk på en slags svindel, og at det beste var å overse den, sier Gulbrandsen.

– Jeg tror ikke noen som får en slik melding ut av det blå, klarer å tenke at det er fare på ferde. Man tenker bare at det er noe som er feil, ikke at man er blitt koblet inn i en grusom overgrepssak.

Hun fikk meldingen to dager før siktede ble pågrepet, og tre dager før VG skrev om saken.

– Da jeg skjønte at han hadde brukt mitt telefonnummer til å betale jenter for bilder, syntes jeg det var skikkelig fælt å bli knyttet til en så forferdelig sak som denne. Jeg forstår ikke hvorfor han valgte mitt telefonnummer, men politiet sier at han har brukt mange andre også, så dette var vel bare uflaks, for ham eller meg, sier Gulbrandsen.

NY FORNÆRMET: Jenta som mottok betalingskortet har nå status som fornærmet, forteller politiadvokat John R. Sødahl Furunes ved Trøndelag politidistrikt (t.h.), her sammen med Operasjon Venaris etterforskningsleder Øyvind Jørgensen. Foto: Ole Martin Wold

Kjøpte fem kort to dager før

Arrestasjonen av trønderen kom etter en nesten halvt år lang etterforskning gjort av politiet i Oslo, Trondheim, Økokrim og Kripos. Politiet mener at trønderen via Snapchat og Instagram har betalt flere titalls jenter i alderen 13–18 år for å sende ham overgrepsbilder og -filmer av seg selv. Politiet mener at mannen kan ha brukt opp mot 290 betalingskort for å betale jenter.

Bare to dager før han ble arrestert kjøpte han fem nye betalingskort. Politiet har innhentet overvåkningsbilder fra Narvesen-kiosken hvor kjøpet ble gjort.

– Det forteller oss at han har holdt på med denne aktiviteten helt inntil pågripelsen. For oss var det også et tegn på at vår etterforskning ikke var avslørt, sier politiadvokat Furunes.

Siktedes forsvarer Frode Wisth ønsker ikke kommentere saken.

Bes revurdere sikkerhet

Paygoo krever at du oppgir et telefonnummer for å aktivere betalingskortene deres. Men dersom du vet hvordan, kan du bruke et hvilket som helst telefonnummer for å aktivere kortet. Det var dette Snapchat-profilen gjorde for å holde seg i skjul for politiet.

Politioverbetjent Mads Helland Astrup i Oslopolitiets avsnitt for e-spor, forteller at dette er en kjent metode blant overgripere.

– Dette er gjerne personer som har et bevisst forhold til hvilke elektroniske spor de legger igjen. Derfor bør det kreves identifisering ved kjøp av slike betalingskort, da det vil redusere risikoen for at slike kort blir brukt i hvitvasking og til å betale for seksuelle overgrep mot barn, sier han.

KREVENDE ETTERFORSKNING: Politioverbetjent Mads Helland Astrup startet etterforskningen av Snapchat-profilen allerede før jul i fjor. Det ledet til pågripelsen av trønderen, et halvt år senere. Foto: Gisle Oddstad

Helland Astrup ledet Oslopolitiets etterforskning av Snapchat-profilen, som førte til pågripelsen av trønderen.

– Paygoo har samarbeidet med oss i denne saken. Men politiet kan ikke være alene om å ta samfunnsansvar i disse sakene. Paygoo har sett hvordan kortene deres blir misbrukt til å begå overgrep mot barn og er blitt varslet om sikkerhetshullet. I likhet med flere andre lignende selskaper bør de revurdere sikkerhetsrutinene sine, så de ikke bidrar til å gi slike folk en fordel, sier han.

Nelson Walden, sjef for Paygoo, sier til VG at de arbeider med å gjøre kortene sikrere.

– Vi arbeider for at alle Paygoos gavekort skal aktiveres med et telefonnummer før de kan brukes online. I tillegg holder vi på med å implementere 3D Secure på alle våre kort, som betyr at man bare kan gjøre transaksjoner hvis de blir godkjent på mobiltelefonen. Dette har vi arbeidet med lenge, sier han.

Han oppfordrer andre som får meldinger fra dem som de ikke kjenner til, til å kontakte dem. Men å slette kortet som misbrukte telefonnummeret hennes, hadde de neppe gjort.

– Det er vanskelig å gjøre det, så lenge bruken av kortet ikke har fremstått som mistenksomt ut fra et finansielt ståsted, sier Nelson.

Publisert: 01.07.20 kl. 22:54

