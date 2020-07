FINVÆR: Det blir noen deilige sommerdager i Nord-Norge denne uken. Foto: Lone Lohne

Farevarsel om styrtregn på Østlandet – Nord-Norge den store vinneren

I sørlige deler av Østlandet er det sendt ut farevarsel på styrtregn, men i Nord skinner solen på formiddagen. I hvert fall frem til helgen.

– Vi holder til i Tromsø, og her tok vi nettopp lunsjen ute på takterrassen i strålende sol, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Pernille Borander.

Fellesferien er godt i gang, og campingplasser fra sør til nord fylles opp av ferieglade nordmenn. Men de som håpet på at juniværet ville melde sin ankomst igjen, kan bli skuffet. Særlig i sør.

– De neste dagene blir det en del byger i sør. Og tirsdag kan det komme kraftige regnbyger med mulig torden. Vi har meldt at det kan komme 25–35 millimeter nedbør på tre timer, og 15–20 millimeter på en time, sier statsmeteorologen.

Det gule farevarselet betyr også at det vil være fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred. Det kan også være fare for stengte veier, og overvann ved bekke- og elveløp.

Utover uken i sør ser det heller ikke lyst ut for dem som ønsker seg skyfri himmel og høye temperaturer.

– Torsdagen, da skal det bli ganske tørt og fint. Det kan nok komme noen skyer, men det blir ikke like vått som i starten av uken. Det kommer et lavtrykk mot Norge fra sørvest på fredag så når vi kommer innover i helgen vil det bli endel nedbør, og da spesielt i vest.

Nord-Norge, derimot, vil få noen kjempefine sommerdager og temperaturer på rundt 20 grader. Også i Finnmark, forteller meteorologen.

– Det vil bli noen fine formiddager, men det er fare for ettermiddagsbyger i Nordland, Troms og vest i Finnmark. Det er alltid litt usikkert med disse ettermiddagsbygene, men det blir noen kjempefine sommerdager, sier hun.

Når lavtrykket kommer på fredag vil det bli mer nedbør, spesielt i kystområdene. Men det er mulig at Øst-Finnmark vil slippe unna dette.

Neste uke vil vi se ustabilt vær i hele Norge, ifølge Borander.

– Det er kanskje ikke akkurat det været folk vil ha. Det blir småkjølig og vått noen dager. Det lavtrykket som kommer innover sent fredag denne uken har med seg kjærligere luft, og vil henge igjen utover neste uke.

Publisert: 14.07.20 kl. 13:57

