BYSMITTE: Smitte på utsteder, særlig når folk igjen begynner å reise over grensene i Europa, er en bekymring for regjering og helsemyndigheter.

Regjeringen holdt bekymringsmøte for brudd på smitteregler på utesteder

Statssekretær Grunde Kreken Almeland (V) i Næringsdepartementet advarer om ytterligere innstramminger hvis folk ikke følger smittevernreglene.

Fredag formiddag holdt statssekretær Grunde Almeland Kreken (V) i Næringsdepartementet, statssekretær Inger Klippen (H) i Helsedepartementet og assisterende helsedirektør Espen Nakstad et møte med Virke, NHO Reiseliv og de største kommunene.

Partene møttes for å diskutere regjeringens bekymring for at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter.

– Vi har en interesse av at utestedene skal holde åpent, at bedriftene holder hjulene i gang, og at folk får møte venner etter mye isolasjon. Vi ønsker å få dette til å fungere og inviterte derfor til møte i dag, sier Kreken til VG.

– Dette var for å ha god dialog og ta en fot i bakken, legger han til.

– Hva kom dere frem til?

– Det som kommer klart frem er at vi som går på bar har et ansvar som vi ikke alltid er like flinke til å tenke på. Når promillen går opp, blir meteren mindre. For at utelivet skal være åpent og vi kan gå på bar, er det viktig at folk holder avstand og hjelper aktørene som prøver hardt å følge reglene, sier Kreken.

Statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet sier til NTB at det blir ekstra viktig å holde smittevernreglene ved like når karantenereglene for reiser i Europa gradvis oppheves.

– Vi skal ikke ha noen afterskitendenser her, sier Klippen til NTB.

– Østerrike viste oss at utelivsbransjen er et sted med risiko, sier Klippen, og viser til situasjonen i februar og mars, der mange skiturister ble smittet på afterski på kort tid.

Kan bli aktuelt med innstramminger

Grune Almeland Kreken sier det gleder å høre at utelivsbransjen har en god dialog med kommunene, men at det er et signal fra bransjen om at det er ressurskrevende å forholde seg til reglene.

Tidligere denne uken ble fire nye utesteder i Oslo stengt etter brudd på smittevernsreglene. Kreken sier ingen beslutninger ble tatt under møtet, men at det kan bli aktuelt med innstramminger dersom det blir nødvendig.

– Målet er å unngå innstramminger og sørge for en forsiktig gjenåpning. Men ser vi at folk eller utestedene ikke klarer å opprettholde smittevernsreglene, blir det ytterligere innstramminger.

– Er du bekymret for sommeren?

– Nå står vi overfor en tid der vi åpner mer opp, og vi kommer til å følge tett med for å få dette til å fungere. Det er viktig i dag hvor vi snakker om åpning at vi minner oss selv om de stedene vi ser det er utfordringer. Det er en forutsetning for at vi skal klare å åpne så godt som mulig.

