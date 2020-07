SØSTRE: Badeturen i Salangselva skulle vise seg å bli fatal for Kine (t.v.). Tvillingsøsteren Kaja kom fra den med livet i behold. Foto: Privat

Mistet tvillingsøsteren Kine (22) på badetur: – Vi hadde øyekontakt. Så forsvant jeg

Tvillingsøstrene Kaja og Kine (22) benyttet frihelgen til å bade i Salangselva. Det endte i en kamp om liv og død, som kun Kaja kom fra med livet i behold.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg ble dratt under, og det var mye understrøm. Jeg kjempet for å få luft. Jeg hadde helt panikk, og følte på en enorm frykt for å dø. Jeg så badedyret ute i elven, men ikke Kine. Jeg ropte på henne mange ganger, men det kom ikke noe svar. Hun var bare borte.

Det forteller Kaja Brattli Gundersen til Nordlys om den fatale badeturen i Salangselva søndag 28. juni. Hun ønsker ikke selv å prate med VG, men har gitt tillatelse til å gjengi hennes historie som fortalt i Nordlys.

les også Mange drukningsulykker i juni: Kine (22) døde etter å ha badet i elven

22-åringen mistet sin tvillingsøster Kine etter at de to ble tatt av de mektige kreftene i Salangselva denne søndagen.

Kjenner elven godt

15 mennesker har i juni mistet livet som følge av drukning, ifølge Redningsselskapets månedlige statistikk. Av disse druknet seks av dem under bading. Fem av disse var under 25 år gamle, deriblant 22 år gamle Kine fra Bardu.

SISTE BADETUR: Badeturen søndag 28. juni ble den siste søstrene tok sammen. Kun Kaja (t.h.) overlevde turen i Salangselva. Foto: Privat

Redningsselskapet har ikke registrert så mange baderelaterte drukningsulykker siden de begynte å føre statistikken i 2017.

22-årige Kaja forteller til Nordlys at hun ønsker å fortelle historien om hva som egentlig skjedde, fordi hun ikke ønsker at politiets forklaring om ulykken skal stå alene.

les også Det siste stupet

De to søstrene hadde nettopp kjøpt seg nytt badedyr, en stor, hvit enhjørning.

Hun forteller til avisen at elva var rolig og ikke dypere enn at de kunne stå i den. De hadde også planer om å gå i land lenge før Kistefossen, en stri foss med et fall på 11 meter.

De kjenner elven godt og trodde ikke ting var farlig selv om det kom litt mer bølger. Likevel er denne delen et blindpunkt, og etter hvert begynte de å høre lyder og de så hva de seilte mot, forklarer Kaja til avisen.

Fryktet at hun skulle dø

Hun forteller at de forsøkte å padle badedyret mot land, men at de ikke fikk det til. Kaja gikk av badedyret og forsøkte å dra det mot land uten hell.

– Kine stod litt lenger ut, og holdt fremdeles fast i den. Vi var nok begge ganske redde på dette tidspunktet. Jeg vet ikke hva hun sa til meg på det tidspunktet, men jeg så ansiktsuttrykket hennes. Vi hadde øyekontakt. Så forsvant jeg, sier hun til Nordlys.

Kaja ble deretter dratt under av sterke understrømmer, hun ble slengt frem og tilbake, og fryktet at hun skulle dø. Etter flere hundre meters kamp, klarte hun å få tak i en grein og kom seg opp på land. Søsteren Kine var borte.

Mange i sorg

Hun fikk varslet beboerne i et hus i nærheten. De varslet videre om hva som hadde skjedd, og da meldingen kom til politiet klokken 20.50, rykket de ut med store ressurser.

Det tok over en time før de fant tvillingsøsteren Kine, livløs på nedsiden av Kistefossen. Hun ble fraktet til Universitetshuset i Tromsø, men ble bekreftet omkommet morgenen etter.

Tilbake sitter tvillingssøsteren, familien, den store vennekretsen og et lokalsamfunn i sorg.

– Vi skulle bare ha det gøy, og det var det også. Vi hadde det så fint og koselig, og helt plutselig snudde det. Det er ikke bare min familie og jeg som har mistet Kine, for hun hadde så mange rundt seg. Vi er mange som har det tøft nå, sier hun til Nordlys.

Publisert: 03.07.20 kl. 12:18 Oppdatert: 03.07.20 kl. 12:38

Mer om Bading Redningsselskapet Nordlys

Fra andre aviser