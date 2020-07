FOLKSOMT: Bildet viser at folk står tett i Bjørneparken i Flå. Bildet er tatt onsdag denne uken. Foto: Privat

Lange og tette køer i fornøyelsesparker – mange reagerer på smittevernet

Fornøyelsesparker er åpne for folk i sommer. Nå reagerer flere besøkende på smittesituasjonen og det de sier er veldig lange køer.

På Facebook har flere besøkende skrevet hvordan de opplevde besøket i fornøyelsesparken Tusenfryd i Ås like utenfor Oslo.

Flere beskriver køer på opp mot to timer og smittevernsnegler som ikke blir overholdte.







VG var torsdag ettermiddag i kontakt med en av dem som har vært i Tusenfryd.

Ann Christin Hasvold har reist på dagstur fra Dokka i Nordre Land til Tusenfryd sammen med samboeren, de fire barna og en vennefamilie. Hun står i køen til en attraksjon da hun tar telefonen fra VG.

Hasvold sier til VG at de hadde bestilt billettene på forhånd. Likevel startet dagen med kø for å komme inn i parken. Inne i parken fortsatte køene.

– Vi så for oss et Tusenfryd som ikke var likt som før, men dette er verre enn vi hadde trodd. Jeg har aldri opplevd Tusenfryd slik. Det er altfor mye folk, sier hun i køen til attraksjonen Thunder Coaster.

Hasvold forteller at parken har delt opp køene med tapebiter det står «Tusenfryd» på, med mellomrom på en meter. Hun er likevel ikke imponert over hvordan smitteverntiltakene blir overholdt.

– Det er så mye folk, og vi står så tett at vi ikke så merkene før her vi står nå, i slutten av køen.

Hun beskriver situasjonen som kaotisk, og sier at opplevelsen er dyr og veldig dårlig.

–Jeg har aldri opplevd så lange køer, vi har stått i to timer. Det fungerer veldig dårlig med tanke på restriksjoner vi har rundt omkring i landet. Jeg kan ikke fatte at dette er lov, sier Hasvold.

TETT I TETT: Folk står i kø til Speedmonster på Tusenfryd 7. juli. Foto: Privat

Utfordringer i flere parker

Mange har på sosiale medier reagert på smittevernet i flere fornøyelsesparker, mens andre har sendt inn bilder til VG av tette folkemengder.

En leser VG har snakket med reagerte sterkt på hvordan smittevernseglene i Bjørneparken i Flå ble overholdt.

Leseren mener det virker som at parken ikke kan ha gjort særlige tilpasninger på dagsprogrammet.

– Når det er foring, går alle i samlet flokk til der foringen skjer, sier leseren, som heller ikke kunne se at det var markert på bakken hvor man kunne stå.

Ifølge leseren gikk de ansatte mellom publikum for å fôre dyrene slik at flest mulig fikk se dyrene på nært hold. Familien reagerte også på at de måtte gå i kø gjennom inngangspartiet og beskriver det som at folk gikk svært tett.

Etter en og en halv time i parken valgte de å reise hjem. Leseren sier at det føltes ugreit for dem å være der lenger.

– Oppfordrer til å holde avstand

– Vi har en rekke smitteverntiltak på plass, sier parkdirektør Kees Ekeli i Bjørneparken til VG.

– Vi gjennomfører ikke aktiviteter og foringer som er en-til-en-relasjoner mellom dyrepassere og besøkende innendørs. Alle våre aktiviteter er nå utendørs..

Parkdirektøren sier at de også oppfordrer folk til å holde avstand.

– Under foringer med dyrene oppfordrer vi alle besøkende å holde en meter avstand til hverandre. Det kan være at folk opplever å stå for nært om noen stiller seg nært bak dem, sier Ekeli.

Han innrømmer at parken trolig ikke klarer å flytte folk om folk selv velger å stå tett på hverandre. Ifølge Ekeli har de en grense på 1750 gjester hver dag.

– Slipper dere inn for mange folk med tanke på at folk vil ha med seg foringene?

– Vi har doblet tallet på foringer. Vi oppfordrer folk til å holde avstand. Om folk opplever å stå for tett, kan de komme på neste foring, sier han.

De har ifølge direktøren også vakter rundt i parken som oppfordrer folk til å holde avstand og antibakkstasjoner som er satte ut.

VAR LENGE TOMT: Karusellene på Tusenfryd sto stille fram til 13. juni i år. Foto: Bringedal, Terje

– Hvordan håndterer dere køen inn i parken?

– Da vi åpnet i dag, sto vi fire ansatte og tok imot billetter, ropte frem en og en gruppe som vi så lot gå gjennom inngangspartiet alene. Vi opplever at køen blir avviklet raskt, sier Ekeli.

Tusenfryd har innført nye tiltak

– Vi er fullstendig klar over tilbakemeldingene og utfordringene vi har, så vi tar dette seriøst og jobber intensivt så godt vi kan, sier markedssjef i TusenFryd, Erik Røhne Andersen, til VG.

Han forteller at de har gjort en rekke tiltak for å bedre situasjonen i parken fremover.

– Når det gjelder køer og at gjester står tett, har vi etter åpning gjort flere ytterligere tiltak i forhold til merking, informasjon og henstillinger til gjestene. Vi ser også nå at det bedrer seg, men det er fortsatt et ansvar som de enkelte gjestene må være med å ta, sier Andersen.

Han legger til at de har gjort ytterligere tiltak for å øke kapasiteten på de mest populære attraksjonene.

– Det gjelder rutiner med bemanning, hvordan vi fyller opp attraksjoner, og vi får inn et tog til på Thunder Coaster som er populær. I dialog med kommunelege har vi fått endret slik at Speed Monster kan fylles alle rader, ikke bare annenhver. Dette er en betydelig bedring av kapasiteten. Vi har også økt kapasiteten 10 prosent på Ragnarok, som er en annen populær attraksjon.

Videre sier Andersen at de øker parkens åpningstider med en ekstra time fra helgen av.

– Med tanke på alle tiltak gjort i ettertid, var dere godt nok forberedt?

– Vi mener vi var så godt forberedt som vi praktisk mulig kunne være, tatt i betraktning at vi ikke har vært utsatt for denne situasjon før. Vi startet med et lavt antall gjester i parken da vi åpnet, og valgte å være forsiktige med å fylle opp attraksjoner med tanke på smittevernkravene. I forhold til gjesters oppførsel, var dette vanskelig å forutse. Vi lærere noe nytt hver dag, dette er en prosess som vil kunne pågå over hele sesongen.

– Vi vil påpeke at det er et fåtall attraksjoner som køproblematikken har vært knyttet til og vi mener det er feil å skalere besøket i forhold til disse når det er mer enn 25 attraksjoner som ikke har et køproblem med så sterkt redusert besøk.

Viktig å unngå trengsel

På spørsmål fra VG om de lange køene henviser FHI til sine råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge. Der står det at fornøyelsesparker kan holde åpent hvis det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

– Det er viktig å legge til rette for at man kan unngå trengsel mellom personer ved inngang, på toaletter, ved aktivitetene og ellers på området.

Videre står det at aktuelle tiltak kan være at billetter forhåndskjøpes på nett, digitale køer, og begrense antall gjester per aktivitet, for eksempel ved å stenge annenhver vogn i berg-og-dalbanen og oppfordre til at man kun sitter ved siden av de man til vanlig har nærkontakt med.

– Det må være mulig å utføre håndhygiene ved behov, slik som før og etter hver aktivitet. Likedan er det viktig med godt renhold og at hyppig brukte kontaktpunkter rengjøres regelmessig, skriver FHI.

