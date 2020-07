TØFT: Sunniva Skår Styrvold (27) sier at jobben til bartendere og servitører er svært tøff under coronatiden. Hun ber folk om å være ansvarsfulle og overholde smittevernrestriksjonene. Foto: Privat

Bartender oppgitt over folks «dumheter»: – Vi som blir straffet

Folkehelseinstituttet frykter massesmitte på skjenkesteder. Bartender Sunniva Skår Styrvold (27) ber nå folk om å respektere de som jobber på utestedene. – Bryter dere smittevernrestriksjonene, mister jeg jobben og sikkerheten min.

For første gang på flere uker fikk Oslos utesteder i helgen holde åpent til klokken 03.00. Da kom det flere meldinger om store og tette folkemengder.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har i etterkant av den festglade helgen understreket at han ikke ser bort ifra å kunne innføre et nytt skjenkestopp dersom gjestene ikke overholder smittevernreglene.

Bartender Sunniva Skår Styrvold lanserer en tilleggsbekymring i VG – jobbene som kan ryke hvis folk ikke tar hensyn.

– Min jobb, min inntekt og sikkerhet blir brukt som et belønningssystem for nordmenn, sier Styrvold.

FOLKSOMT: Slik så utelivet ut i Oslo i helgen, hvor flere mennesker samlet seg utenfor en uteservering i Torggata. Foto: Privat

Flere får scenebetennelse

Hun jobber som bartender ved utestedet Kulturhuset i Oslo.

Fordi puber og nattklubber i større grad har bordservering og færre gjester under corona, betyr dette også lavere inntekter og flere ansatte som fremdeles ikke får mulighet til å komme tilbake i jobb, ifølge Styrvold.

– Vi som er i jobb, jobber for halv maskin og må yte for fire maskiner. Og vi er de som blir straffet når gjestene ikke klarer å forholde seg til reglementet for å minske smitte. Vi som er allerede dårlig lønnet blir straffet for deres dumheter, sier hun oppgitt.

Folkehelseinstituttet sa onsdag at de frykter at coronasmittede personer uten symptomer kan bidra til massesmitte på skjenkesteder.

– Vi får nå meldinger fra kommuneleger og aviser rundt i landet om at avstandsreglene brytes på skjenkesteder, særlig ute på natten og i køene, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI under dagens pressekonferanse om coronaviruset.

Bekymrede kommuneleger

Onsdag offentliggjorde FHI en ny risikovurdering om covid-19-epidemien i Norge. I den står det at FHI har fått en rekke muntlige tilbakemeldinger fra kommuneleger om at avstandsreglene er vanskelige å overholde på serveringssteder.

Det står også at det antydes at bransjen selv strekker reglene så godt de kan.

– Det kan se ut til at en del av publikum oppfatter situasjonen som fullt frislipp, heter det i rapporten.

Det står videre at oppslutningen rundt tiltakene kan trolig synke etter hvert som trusselbildet oppleves som mindre, og virksomheter trenger å komme i gang.

– Heving av forbud kan oppfattes som fullt frislipp; det er vanskelig å gå fra forbud til anbefaling. Gjennomføring kan kreve oppfølging og tilsyn fra kommunen, skriver FHI.

Bekymret for egen sikkerhet

Bartenderen er bekymret for at det kan komme en ny skjenkestopp som følge av hvordan folk nå oppfører seg på byen.

– Endel folk begynner å drite i reglementet nå. Folk setter seg ned ved andres bord eller sjekker opp en person de synes er attraktiv på vei til toalettet. Det er begrenset hvor mye informasjon vi har på hvor godt folk kjenner hverandre fra før av, sier Styrvold.

– Flere tar tak i meg fysisk for å stille spørsmål i stedet for å holde avstand. Vi i denne bransjen er svært utsatt for smitte. Jeg føler at min sikkerhet blir brukt som en godbit, fortsetter hun og legger til:

– Er gjestene flinke og forholder seg godt til smittevernrestriksjonene, kan jeg jobbe og ha en inntekt. Bryter dere reglene, mister jeg jobben og sikkerheten min.

TAKKNEMLIG FOR JOBBEN: Sunniva Skår Styrvold er veldig glad for at friheten kommer sakte, men sikkert tilbake, men mener at for mange mennesker tar denne friheten for gitt når de er på utesteder. Foto: Espen Winther

Håper folk tenker seg om

Styrvold mener at utestedene gjør en god jobb med tydeliggjøre smittevernsreglene, men presiserer at dersom folk ønsker å bli servert en øl til langt utpå natt, må delta i dugnaden.

– Det å kunne gå og drikke er et privilegium, det er ikke noe man har krav på. Vi er begge her fordi vi har lyst til det. Servitører og bartendere ønsker å beholde sin jobb og inntekt, og gjestene ønsker å hygge seg, sier hun og legger til:

– Følg restriksjonene og bruk hodet.

