Vil utstyre fengselsceller med pust- og bevegelsessensorer

MANDAL (VG) Årlig dør opp mot elleve personer av selvmord eller overdoser i norske fengsler. Det håper justisministeren å gjøre noe med.

Regjeringen vil i august fremme et forslag som åpner for bruk av elektronisk pust- og bevegelsessensorer i noen fengselsceller, for å kunne forebygge og forhindre selvmord og overdosedødsfall i norske fengsler.

– Det er dessverre sånn at selv om det jobbes godt med forbygging, skjer det både selvmord og overdoser i fengsler, sier justisminister Monica Mæland (H) til VG.

Alarmen går

Sensoren vil fungere slik at de ansatte får en alarm om det blir for lite aktivitet på et rom hvor det sitter en innsatt som de mener er ekstra utsatt. Metoden er allerede tatt i bruk som et forsøk ved politiarresten i Trondheim. Ifølge Justisdepartementet har det så langt vært en suksess.

– Dette handler rett og slett om å forhindre selvmord og overdoser, fortsetter Mæland.

– Har dere tro på at dere får gjennomført det?

– Ja, dette har jeg veldig tro på. Jeg ser ikke at det er personvernhensyn. Det vil være veldig bra hvis vi kan redde liv. Men fortsatt er menneskelig kontakt ved å ta vare på de innsatte det viktigste, men vi må også kunne bruke ny teknologi.

Det er lagt opp til bruk av slike sensorer i nye Agder fengsel, og disse kan bli tatt i bruk om forslaget blir godkjent. Enn så lenge står de ubrukt.

– Er dette for inngripende?

– Dette handler om å redde liv og det handler om å kunne hjelpe mennesker. Det mener jeg det ikke gjør. Det handler om å måle aktivitet og støy i et rom, ikke på en person, sier statsråden.

– Skal ikke sette meg på bakbeina

For Maria Aasen-Svensrud (Ap), som sitter i justiskomiteen, er dette i utgangspunktet gode nyheter.

– Vi må vurdere det opp mot hensyn som menneskeverd og personvern. Men jeg skal ikke sette meg på bakbeina, sier hun til VG.

For fengselsleder Frank Tveiten Johansen i det nye Agder fengsel er det et steg i riktig retning. Han har tro på forslaget.

– Det vil si at vi kan forebygge dødsfall og det er kun det det kommer til å brukes til.

– Kommer det til å fungere?

– Det er jo det vi håper på. Vi har en nullvisjon for dødsfall i fengsel. Vi får inn folk som er i krise. Det å vurdere suicidalitet er svært komplisert. Hvis vi kan få tekniske hjelpemidler i tillegg til flinke fengselsbetjenter, vil forebyggingen få en helt ny dimensjon.

