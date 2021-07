– Det er ikke den største, ikke den flotteste, men den har alt man trenger til å skape gode sommeropplevelser for store og små i fantastiske omgivelser, skriver Thea Olsen om familiehytta hun låner ut gratis i sommer. Foto: Privat / Daniel Tengs, Tengsphoto

Thea Olsen og familien låner ut hytta gratis i sommer: − Gleden er verdt mer enn pengene

Hyttemarkedet har eksplodert i coronapandemien. For første gang har Thea Olsen og familien bestemt seg for å låne ut hytta til familier som ikke har råd.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Nå nettopp

– Interessen har vært stor. Det er tydelig at det er mange som har behov og et ønske om dette, sier Thea Olsen.

Hun og mannen Kristoffer bestemte seg nylig for å leie ut hytta på Norefjell til en familie som ikke har råd til sommerferie.

Coronapandemien har gjort at det har blitt norgesferie på de fleste av oss. Ifølge en undersøkelse fra NHO Reiseliv vil syv av ti nordmenn dra på ferie i Norge i sommer.

Det har gjort at hyttemarkedet har eksplodert - både på salg og utleie.

Mener vi bør være mer rause

VG skrev tidligere i år at man kan leie ut hytta for hundretusener årlig. Også Olsen har tidligere sett gevinst av å leie ut hytta på Norefjell. Men i år velger familien å låne den ut i tre uker - helt gratis.

– De aller færreste av oss har 6-8 uker sammenhengende ferie om sommeren. Det betyr at mange hytter står tomme i de ukene man for eksempel er i arbeid. Gleden av å låne ut hytta gratis, og måten dette tilbudet er blitt møtt på, er verdt så mye mer enn pengene som hadde kommet inn på konto.

Corona har rammet mange hardt - både økonomisk og psykisk, understreker hun.

– Er det ett år man kanskje bør være litt ekstra raus med hverandre, så er det i år.

– Krever en dråpe bekymring

Olsen sier hun forstår at flere kvier seg for å låne ut hyttene sine.

– Det krever litt logistikk og en dråpe bekymring. Man er jo litt engstelig for om noe kan gå galt. Jeg tror derfor det er viktig å tenke at utlån av hytte ikke nødvendigvis betyr at man må låne ut til noen man ikke kjenner. Det kan være naboer som har hatt det litt ekstra vondt det siste året, en kollega, eller en bekjent.

Olsen la ut innlegget om hytta på egen facebook-profil og på en facebook-gruppe for gratis utlån av feriested. Responsen er kommet fra barnefamilier som ifølge Olsen er svært takknemlige.

STYRER FACEBOOKGRUPPE: Lise Lund har flere tusen medlemmer i facebook-gruppen hun startet for gratis utlån av feriehus- og hytter. Foto: Privat

– Enklere å låne bort enn å låne

Lise Lund driver Facebook-gruppen «Gratis lån av feriested til barnefamilier» hvor hytteeiere legger ut hytter som de låner ut gratis.

Lund forteller at etterspørselen er vesentlig større enn tilbudet.

– Det er mer trykk nå enn det har vært før. Det virker som flere sliter nå, jeg godkjenner nye medlemmer i facebook-gruppen hver dag, sier hun.

Lund understreker at også dem som ønsker et hytteopphold, men ikke har råd, legger ut innlegg i gruppen.

– Men det er ofte skambelagt, og mange av dem ønsker å være anonyme, sier Lund som selv har lånt ut hytta si gratis i flere år før den nylig ble solgt.

Hun mener flere bør vurdere å tilby utlån av hytter som står tomme deler av året og understreker at hun selv bare har gode erfaringer med å låne ut egen hytte.

– Husk på at det er mye lettere å være den som låner bort, enn den som må låne.