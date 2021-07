Fikk bot og mistet førerkortet etter han kjørte skadet mann til legevakten

Da en kollega knuste ansiktet og ambulansen ikke kom, hastet mannen selv til legevakten med den skadde kollegaen. Så ble han stoppet i fartsmåling av politiet.

Av Caisa Linea Hagfors

Mannen, som er i 40-årene, skal ha kjørt i 126 km/t i en 80-sone da han kjørte kollegaen til sykehuset i begynnelsen av juni. Den skadde mannens kone hadde allerede først forsøkt å ringe etter ambulanse, som da ikke hadde mulighet til å komme, heter det i dommen.

Kollegaen knuste ansiktet da han fikk en tung planke i hodet. Etter ulykken måtte han få operert inn titaniumplater i hodet.

Den alvorlig situasjonen var imidlertid ikke nok til å hindre politiet i å både bøtelegge ham 13.500 kroner og frata ham førerkortet.

Mannen anket imidlertid politiets avgjørelse til tingretten fordi han mente at han handlet i nødrett. Nå har Trøndelag tingrett gitt mannens forklaring medhold, og han får dermed beholde førerkortet:

«Retten har under noe tvil funnet at det er større sannsynlighetsovervekt for at risikoen som fartsovertredelsen skulle avverge (større skade for kollegaen enn nødvendig) var langt større enn skaderisikoen», heter det i tingrettens avgjørelse.

De er dermed enig i at mannen handlet i nødrett, og peker blant annet på at det var fint vær og gode kjøreforhold. Både mannens forklaring og politiets målinger tyder dessuten på at fartsovertredelsen fant sted over en kort strekning.