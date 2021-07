Solberg: − Vi har ikke gjort nok

Statsminister Erna Solberg sier at terroren 22. juli var et angrep rettet mot Arbeiderpartiet, AUF og deres ideer. Hun ber alle ta ansvar for å si fra om ekstreme holdninger.

I sin tale under tiårsmarkeringen for terroren 22. juli 2011 sa statsminister Erna Solberg at angrepet var rettet mot demokratiet vårt - men også et politisk motivert mot Arbeiderpartiet, AUF og deres ideer.

Etter talen erkjenner Solberg overfor VG at det ikke har blitt gjort nok for å bekjempe det høyreekstreme tankegodset som lå bak terroren.

– Vi har ikke gjort nok når vi ser at det er et voksende miljø. Vi har gjort mye, jeg leter gjerne etter enda bedre virkemidler, særlig for å nå de som sitter på gutterommet, driver med gaming og kommer inn i ekstreme miljøer for å finne de gode indikatorene på hvordan vi hjelper dem, sier Solberg.

– AUF-lederen sier at det oppgjøret aldri kom. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det rettslige oppgjøret har vært. Det har vært store diskusjoner og annet. Men vi har nok litt ulik oppfatning av hva et slikt oppgjør skal være, sier Solberg.

– Jeg mener at du ikke får et endelig oppgjør med dette. Dette er et kontinuerlig arbeid mot rasisme, for empati, for toleranse, mot intoleransen, legger hun til.

– Politisk motivert

– Terroren 22. juli var et angrep på demokratiet vårt. Det var en politisk motivert terrorhandling rettet mot Arbeiderpartiet, AUF og deres ideer, sa Solberg i talen i regjeringskvartalet.

– Men det var mer enn en politisk bevegelse som ble rammet. Et helt land ble slått i bakken. Men vi reiste oss igjen, la hun til.

I talen viste Solberg til at mange av de overlevende fra Utøya utsettes for hets og trusler.

– Det er helt uakseptabelt. Og det gjør vondt å høre at det skjer. Det viser hvor viktig det er at vi tar kampen mot hatytringer, rasisme og ekstremisme på alvor, sa Solberg.

Takket AUF-ere

AUF har den siste tiden etterlyst et politisk oppgjør med det høyreekstreme tankegodset som førte til terroren den 22. juli. I tillegg har flere overlevende stått frem og fortalt sine historier fra dagen for ti år siden og tiden etter.

Statsministeren rettet en takk til de som har stått frem.

– Takk til alle de som den siste tiden har brakt oss tilbake til de vonde timene, og gitt oss ærlige og direkte beskrivelser av hvilken smerte høyreekstrem vold har påført, sa Solberg.

– Etter 10 år er det lov å kjenne på fortvilelsen. Etter 10 år er det lov å kjenne på savnet. Og det er lov å kjenne på raseriet.

AUF-LEDER: Astrid Hoem sier at vi må bruke de neste ti årene for å ta det politiske oppgjøret med holdningene bak 22. juli-terroren. Foto: Naina Helen Jaama

Ber alle ta ansvar

Statsministeren sa at beredskapen har blitt styrket – og at alle anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen er fulgt opp de siste ti årene.

– Norges evne til å håndtere terror og alvorlig kriminalitet er sterkere enn noensinne.

– Samtidig kan ikke nytt utstyr og flere politifolk beskytte oss mot alle farer og trusler. Den viktigste beredskapen må vi bygge i hver enkelt av oss. I et forsterket vern mot intoleranse og hatprat, for empati og toleranse, sa Solberg.

– Vi kan alle ta ansvar for å si ifra om ekstreme holdninger og hatefulle ytringer. Enten det er på skolen, på jobben, rundt middagsbordet eller i vennegjengen.

Markeringer over hele landet

I løpet av dagen er det flere arrangementer som markerer at det har gått ti år siden terroren den 22. juli 2011.