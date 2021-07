EXIT: Geir Arne Hageland, tidligere leder av Dovre Senterparti, sier det blir hyklersk å drive valgkamp for et parti han muligens ikke vil stemme på. Foto: Funkibator/Tatjana Breda-Gulbrandsen

Lokal Sp-leder melder seg ut: − Har blitt mer lik Frp

Geir Arne Hageland, leder av Dovre Senterparti, har meldt seg ut av partiet. Han sier at politikken har vridd seg for mye mot Frp – og er usikker på om Trygve Slagsvold Vedum skal få hans stemme ved valget.

– Min hovedgrunn er egentlig Senterpartiets sentralpolitikk, som jeg føler har vridd seg for mye mot Frp. Jeg merket at det ble vanskeligere og vanskeligere å stå i en del av de verdiene, sier Hageland til Gudbrandsdølen Dagningen (GD).

Hageland var inntil utmeldelsen i forrige uke leder av Dovre Sp. Mellom 2015 og 2019 satt han i kommunestyret for partiet.

Det var lokalavisen Vigga som først meldte om Hagelands Sp-exit.

– Senterpartiet har blitt mer og mer lik Fremskrittspartiet, blant annet innen klima, naturforvaltning og innvandring. Da blir det feil om jeg skal bruke tid på å drive valgkamp for et parti jeg muligens ikke kommer til å stemme på. Vi har ikke samme verdisyn, da blir det nesten hyklersk, sier den tidligere lokallagslederen til Vigga.

Til GD nevner han også saker som internasjonalt samarbeid og inkludering – og sier at Sp har blitt mer nasjonalorientert.

– Dette er en prosess over tid der jeg har vurdert mitt politiske ståsted opp mot Senterpartiets sin politiske utvikling, der konklusjonen ble at jeg ikke følte det var riktig å bli. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver Hageland i en SMS til VG.

LIKE? Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen

– Direkte uenig

Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp) fra Oppland, som også sitter i kommunestyret i Dovre, ønsker Hageland lykke til videre.

– Alle må ta utgangspunkt i sin overbevisning om partiprogrammet. Jeg hadde satt pris på om han tok opp de utfordringene han nevner som medlem av partiet, for eksempel i programarbeidet. Jeg har full respekt for Hageland. Han har gjort en kjempejobb i Dovre Sp. Jeg ønsker han lykke til videre, sier Fasteraune til VG.

– Hva tenker du om det Hageland sier om at Sp har vridd seg for mye mot Frp?

– Det er jeg direkte uenig i. Vi står godt på verdiene våre. Hva han mener, er opp til ham.

– Har du hørt om flere i Senterpartiet som er bekymret for partiets politiske utvikling?

– Nei, sier Fasteraune.

Fylkesleder Kjersti Bjørnstad i Oppland Sp skriver i en e-post til VG at det er synd å miste et medlem.

– Vi står støtt i gjenkjennbar Senterpartipolitikk med nasjonalt eierskap, styrket beredskap og like muligheter uansett hvor du bor eller hva du tjener. Det er alltid synd å miste et medlem, men jeg respekterer Hagelands avgjørelse og takker han for innsatsen for partiet, skriver Bjørnstad.

UENIG: Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bekymring for klimaprofil

Dette er ikke første gang Senterparti-politikere roper varsku om partiets politiske utvikling. Tidligere år gikk flere profilerte Sp-politikere ut og luftet en bekymring rundt partiets klimaprofil.

– Jeg har vært bekymret for totaliteten av en del utspill. Man kan få inntrykk av at vi ikke er nok opptatt av miljø. Det er ikke sikkert man er uenig i alle utspillene, men det går på hva det etterlatte inntrykket er, sa Sps parlamentariske nestleder Kjersti Toppe til Klassekampen i januar.

Også Oslo Sps leder Bjørg Sandkjær og Rollag-ordfører Viel Jaren Heitmann var blant dem som uttrykte en bekymring for partiets klimaprofil.