Politimester etter kritisk rapport: − Litt for lett å drive organisert kriminalitet

En rapport tegner et bekymringsfullt bilde av Sør-Øst politidistrikts evne til å etterforske alvorlig organisert kriminalitet. Politimesteren er ikke fornøyd med egen innsats.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Etter et tilsyn ved Sør-Øst politidistrikt, skriver statsadvokaten at det på et overordnet plan fremstår usikkert hvem som sitter med det overordnede ansvaret for distriktets kamp mot den organiserte kriminaliteten.

De mener at dette ansvaret må fremkomme tydelig både når det gjelder uttalte mål, såkalte trekkregler og bemanning.







Rapporten er datert mars i år og tegner et bekymringsfullt bilde av politidistriktets kapasitet og evne til å etterforske og bekjempe organisert kriminalitet.

Politimester: Ikke fornøyd

– Hvis man ser tilbake på de siste tre årene og distriktets arbeid med å bekjempe organisert kriminalitet, er man fornøyd med innsatsen som er gjort?

– Nei, det er vi ikke, sier politimester Ole Bredrup Sæverud.

– Hva er konsekvensen av at man ikke har klart å holde et tilstrekkelig trykk mot organisert kriminalitet?

– Konsekvensen er at det kan være miljøer som har fått lov til å utvikle seg uten tilstrekkelig oppmerksomhet fra politiet. Det har vært litt for lett å drive organisert kriminalitet de siste årene. Det er ikke sånn at vi ikke har gjort en innsats, men vi har ikke gjort nok.

– Er det lett å være organisert kriminell i Sør-Øst politidistrikt?

– Nei, det skal jeg ikke påstå, men at vi skal gjøre det vanskeligere er vi tydelig på, sier Sæverud.

Å drive større etterforskninger rettet mot organisert kriminalitet er svært tidkrevende og krever mye ressurser.

– Har Sør-Øst politidistrikt tilstrekkelig ressurser til å drive slike etterforskninger?

– Ja, det har vi, men om vi har så mye som vi burde, det er et spørsmål vi må ta tak i.

Politiinspektør Lena Reif er enhetsleder ved Felles enhet for etterretning og etterforskning. Hun sier at distriktet har lav kapasitet på spaning og at dette kan være en utfordring.

– Hvis vi skal spane over lengre tid må vi sette sammen ressurser fra flere miljøer eller få hjelp fra andre distrikter. Jeg tenker at det ikke er godt nok. Vi må få denne kapasiteten opp.

– Organisert kriminalitet har vært lavt prioritert som følge av prioritering av andre områder, men vi har fått til bedre samarbeid i distriktet nå, slik at vi kan etterforske kriminelle nettverk på en bedre måte fremover, sier Reif.

TØNSBERG: Sør-Øst politidistrikt holder blant annet til her i Tønsberg. Sør-Øst politidistrikt er det tredje største politidistriktet i landet målt etter folkemengde, og dekker Vestfold, Telemark og gamle Buskerud.

– Lite forutsigbart

Sæverud gjør det klart at det ikke er usikkert hvem som har ansvaret for organisert kriminalitet i Sør-Øst politidistrikt.

– Det er mitt ansvar, sier politimesteren.

– Jeg tror statsadvokaten med ordet ansvar her i hovedsak tenker på trekkregler, altså forhåndsdefinerte regler på hvem som skal ha det formelle ansvaret for ulike saker. Her har vi en skjønnsmessig tilnærming ut fra sakens kompleksitet, sier Sæverud.

– Vi har gitt uttrykk for at seksjonens trekkregler er svært skjønnsmessige, bekrefter førstestatsadvokat Anne M. Katteland, som over flere år har vært bekymret for seksjonens kapasitet.

– Det fremstår for oss som at det er seksjonens kapasitet der og da som har vært avgjørende for om seksjonen tar etterforsknings- og påtaleansvaret eller om dette overlates til lokale driftsenheter. Fordelingen av saker, samt hvem som tar beslutninger om fordelingen, fremstår lite forutsigbart, sier Katteland.

– Det er viktig med gode rutiner for slike beslutninger for å sikre at seksjonen trekker «de riktige sakene», sier hun.

STATSADVOKAT: Anne M. Katteland er førstestatsadvokat og embetsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter.

Svært få saker

Målsettingen er at seksjonen skal jobbe med den mest alvorlige og prioriterte kriminaliteten.

I rapporten står det at seksjonen har etterforsket svært få saker den siste tiden og at det de siste årene har vært et svært begrenset tilfang av nye saker. Distriktet kan ikke svare eksakt hvor mange slike saker de har etterforsket de siste årene.

LITE SPANING: Enhetsleder Lena Reif erkjenner at distriktet har for lite spaningsressurser.

– Ikke positivt

Statsadvokaten skriver at seksjonen som skal etterforske organisert kriminalitet har vært i en krevende økonomisk situasjon helt siden seksjonen ble etablert i 2018. Dette er årsaken til at få saker er etterforsket.

– Det er en helt riktig beskrivelse, og det er en sammensatt begrunnelse for det lave antallet saker, sier Sæverud.

Han sier at seksjonen holdes tilbake av gamle saker som ikke er ferdig etterforsket.

Han peker også på at gjennomføringen av politireformen har hatt sin pris.

– Sør-Øst politidistrikt har hatt en tung vei gjennom reformen, men vi føler vi er på en annen plass nå enn vi var for to år siden, og at vi er i en annen økonomisk situasjon nå enn i 2020. Vi tror fortsatt det er lurt og at det var nødvendig å gjennomføre reformen. Men samtidig, den omstillingen har hatt en pris, sier Sæverud.

I rapporten fremgår det at statsadvokaten har vært bekymret for kapasiteten ved spesialseksjonen over flere år, og at det er problematisk at politidistriktet ikke lykkes med å forbedre dette, men at antall påtalejurister tvert imot reduseres.

– Det har ikke vært positivt. Nå er nok 2021 bedre enn 2020, vi oppbemanner påtaleavdelingen. Det har vi ikke hatt økonomi til før, sier Sæverud.