Har snevret inn området hvor de tror meteoritten ligger

Etter å ha fått et bilde av et røykspor, tror Norsk Meteornettverk at meteoritten ligger i et område sør for Finnemarka naturreservat.

Publisert: Nå nettopp

Folk har sett lysglimt og hørt buldring, men så langt har ingen funnet restene av meteoritten som mange så natt til 25. juli.

Beregninger så langt viser at den skal ha flydd over Harestua og Tyrifjorden, før den falt ned i Finnemarka, et svært øde skogsområde nord for Drammen. Norsk Meteornettverk har nå gjort nye beregningen som anslår at den ligger i et område sør for Finnemarka naturreservat.

Det skjer etter at de fikk inn et bilde av et røykspor.

– Vi bruker stjernene i bakgrunnen og har kunnet snevre det inn til 3,5 km i lengde og 700-800 meter i bredde. Det kan selvfølgelig ligge utenfor der, men vi tror det området er det beste området å lete i, sier Morten Bilet i Norsk Meteornettverk

Midten av området vises i kartet under.

OMRÅDET: Her et sted tror de meteoren ligger. Foto: NORSK METEORNETTVERK

Området ligger litt øst for vannet Glitre.

– Det er 60 til 70 prosent sannsynlighet for at den ligger der, men det er klart at man kan gjøre feil. Det er flinke folk som er pinlig nøyaktig på det de gjør, fortsetter Bilet.

Nå oppfordrer han alle som beveger seg i dette området til å lete.

– Se etter svarte steiner av avrundede former. De tiltrekkes som regel av en magnet, men ikke alltid. Det kan være lurt å bruke et kompass. Det er bedre enn å bruke en veldig sterk magnet som kan ødelegge viktig vitenskapelig informasjon, sier han.

Om noen finner den eller deler av den, bør de ta bilder og noterer nøyaktig hvor den ble funnet. Så kan den legges i en plastpose for beskyttelse.

– Det er fantastisk å finne Norges 17. meteoritt. Den første ble funnet på midten av 1800-tallet, så det skjer ikke ofte. Vi tror på at lokalbefolkningen kan finne den, fortsetter han.

Har du funnet noe? Ta kontakt med VGs redaksjon.