I DIALOG: Torsdag klokken 13 skal kommunen diskutere eventuelle tiltak med Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Hallgeir Vågenes

54 nye smittede i Bergen: − Altfor høye smittetall

En stor del av smitten er knyttet til utesteder, barer og fester.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Nå nettopp

Det er registrert 54 nye smittede siden forrige rapport.

– Vi har altfor høye smittetall i Bergen. En stor del av smitten er knyttet til utesteder og fester. Jeg tror folk er mer sosiale og uforsiktige når de møtes. sier fungerende smittevernoverlege Kjell Haug til VG.

Tidligere har det vært lite smitte på utesteder i byen, men nå har dette blitt et økende problem. De smittede er stort sett unge mennesker i alderen 20 til 29 år.

– Vi oppfordrer også ansatte på utesteder om å bruke munnbind når de er på jobb samtidig som det er mye smitte i Bergen. Det gir et viktig signal til gjestene om at man er opptatt av smittevern. Hvis de i tillegg er nøye med å føre lister over gjestene, bidrar de til at arbeidet med smittesporing blir lettere å gjennomføre og at vi får fanget opp alle som kan være utsatt for smitte, sier Haug.

De smittede er fordelt slik i alder:

1 (6-12 år)

4 (13-19 år)

34 (20-29 år)

2 (30-39 år)

2 (40-49 år)

6 (50-59 år)

2 (60-69 år)

3 (over 80 år)

38 av de smittede er nærkontakter, fire er importsmitte, åtte har ukjent smittevei, to er ikke klarlagt og to personer har inkonklusiv test.

Torsdag klokken 13 skal kommunen diskutere eventuelle tiltak med Folkehelseinstituttet (FHI). De skal blant annet diskutere om ansatte på serveringssteder bør bruke munnbind på jobb.

– Folk må være klar over at man ikke er beskyttet mot viruset selv om man har tatt en dose. Det virker som at det har oppstått en misforståelse om dette, sier Haug.

Haug regner med at alle smittetilfellene er deltavarianten. Det var totalt 1975 personer som testet seg i går.

Én person er innlagt med corona i Helse Bergen. I forrige uke var 1,8 prosent av testene positive.