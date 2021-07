FRA RETTSAKEN: I november 2020 startet rettssaken der to polske menn ble dømt for ran av Petter Slengesol, mens en av dem ble dømt for ranet av kunstsamler og mangemillionær Reidar Osen (til høyre). Foto: Bjørnar Morønning, NTB

Tar ut ny tiltale i Osen-saken

I oktober skal Osen-saken opp i retten igjen etter at en tredje mann er tiltalt for grovt ran.

Publisert: Nå nettopp

Det var i april en 37 år gammel polsk mann erkjente straffskyld for grovt ran av Petter Slengesol og kunstsamler Reidar Osen. Han ble da pågrepet på Island og utlevert til Norge.

Nå har statsadvokaten tatt ut tiltale mot mannen.

Saken er berammet i Hordaland tingrett i oktober, skriver Bergens Tidende. Like før jul ble to andre polske menn på 37 og 32 år dømt for ranet av av Slengesol, mens bare 37-åringen ble dømt for ranet av Osen. Denne delen av dommen har han imidlertid anket, samt straffeutmålingen.

Tiltalt for grovt ran

Den 37 år gamle polske mannen som nå er tiltalt skal sammen med andre ha overfalt Petter Slengesol utenfor en Coop-butikk i Bergen 27. februar 2015. Slengesol ble utsatt for grov vold og truet med at han ville dø dersom han ikke ga fra seg alle pengene sine.

Mannen er også tiltalt for å ha overfalt Reidar Osen sammen med andre i desember samme år. altså flere måneder senere. Osen ble ifølge tiltalen dratt inn i sin egen varebil, stripset på hender og føtter og truet med pistol eller en lignende gjenstand. Han fikk også teipet munnen med gaffateip og tredd en pose over hodet, før han ble utsatt for slag og spark.

Deretter ble Osen kjørt rundt til flere steder i Bergensområdet og truet med å få alle fingrene kuttet av dersom han ikke ga fra seg pengene sine. Han skal ifølge tiltalen også ha blitt vist en ferdiggravd grav, før han ble ranet for omkring 10.000 kroner og noen nøkler. Deretter ble Osen forlatt.

Vil ta ut privat straffesak

Osens advokat Mette Yvonne Larsen sier til TV2 at de vil ta ut en privat straffesak mot den tiltalte 37-åringen.

– Det er fullstendig uakseptabelt at de kun har tatt ut tiltale for grovt ran, jeg kan ikke forstå hvorfor de velger å utelate frihetsberøvelse, sier Larsen om bakgrunnen for dette til kanalen.

Sakene mot Slengesol og Osen ble først satt i sammenheng i 2019.