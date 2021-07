JUBLER: Erna Solberg gleder seg over høy vaksineringsgrad, stabilt smittetall og få sykehusinnleggelser. Foto: Helge Mikalsen/VG

Solberg med vaksinejubel: Positive tegn for videre gjenåpning

Onsdag settes trolig vaksinedose nummer fem millioner i Norge. Statsminister Erna Solberg (H) sier at det lover godt for videre gjenåpning.

– Etter alle solemerker settes dose nummer fem millioner i Norge i morgen. Dette er viktig, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

– Det som er spesielt viktig i Norge er at så mange sier ja til vaksinering. Det håper jeg at fortsetter, for det er veien vår ut av restriksjonene vi har. Det er veien til mer frihet i hverdagen. Jo flere som er vaksinert, desto mindre sannsynlighet er det for alvorlig syke og døde, sier hun.

5. juli ble det klart at regjeringen utsatte trinn fire i gjenåpningen av Norge. Usikkerhet rundt deltavarianten ble pekt på som årsak.

Nå sier Solberg at tallene ser positive ut for videre gjenåpning fordi mange vaksinerer seg, smittetallene er stabile og få blir innlagt på sykehus.

Mandag ble det kjent at 75 prosent av befolkningen over 18 år har fått første dose, mens 39 prosent har fått andre dose.

Kan åpne mer snart

– Når ser du for deg at vi kan gå til trinn fire?

– Det vi har sagt er slutten av juli eller begynnelsen av august. De vurderingene skal vi foreta den nærmeste uken for å se hvor langt vi har kommet i tallene, sier Solberg.

I regjeringens skisse til videre gjenåpningen i trinn fire, vil flere av de nåværende nasjonale restriksjonene fjernes.

Det gjelder blant annet anbefalingen om maks 20 gjester i hjemmet og kravet om bordservering av alkohol og innslippsstopp ved midnatt hos serveringssteder. I tillegg vil det bli tillatt med flere deltagere på offentlige arrangementer.

VURDERER: Statsminister Erna Solberg (H) sier at regjeringen vil vurdere videre gjenåpning den nærmeste uken.

– Positive tegn

Hun sier at regjeringen da vil gjøre en helhetsvurdering basert på innleggelser på sykehus, sykelighet og hvor alvorlig syke folk blir.

– Der er det veldig positive tall for øyeblikket. På smitten har vi ikke økt etter forrige vurdering vi hadde. Så har vaksinen blitt utrullet til langt flere. Så det er mange positive tegn.

– Hvor viktig blir spredningen av deltavarianten i vurderingen av videre gjenåpning?

– Spredningen av delta internasjonalt og i Norge er en viktig del. Vaksineutviklingen er kanskje det aller viktigste, sammen med smittebildet.

Selv om Solberg jubler for at det går rett vei på mange fronter, har hun også en bekymring:

– Det som er negativt er når vi ser konsekvensen av åpning i mange andre land. Land på land som har gått for fort frem, begynner å stenge ned igjen eller får høye smittetall. Selv om de på grunn av vaksinen ikke får like mange innleggelser på sykehus som de ville fått med samme smittetall for fem måneder siden, er det også flere steder et økende antall innleggelser, sier Solberg.

CORONA-DUO: Helseminister Bent Høie (H) og statsminister Erna Solberg (H).

Smitteøkning i Storbritannia

– Storbritannia har de en høy vaksinasjonsgrad, men stigende deltasmitte etter gjenåpningen. Hva tenker du om situasjonen der?

– En del av de tallene jeg har sett tyder på at en del av økningen skjer blant befolkningen som ikke er vaksinert. Selv om du har en høy vaksinasjonsgrad på 70 prosent, er det fortsatt 30 prosent som ikke er vaksinert. Det kan bli ganske høye smittetall, sier Solberg.

Hun fortsetter.

– Det andre er at det ser ut som AstraZeneca-vaksinen ikke er like god mot deltaviruset. Men det virker som at de som har vært vaksinert i mindre grad blir alvorlig syke. Det er positive tegn. Vi kommer i fremtiden til å ha et covid-19-virus vi ikke blir kvitt. Poenget er at så lenge vi har en immunitet i befolkningen hvor folk er vaksinert, vil sykdomsbildet selv om du er smittet være lettere og ikke så farlig, sier statsministeren.

Til de unge: – Ta vaksinen

– Det har kommet frem at flere kommuner sliter med å få vaksinert de yngste. Hva tenker du om det?

– Det viktigste er at det å bli vaksinert må være prioritet nummer en. Det er sikkert noen som har prioritert ferie istedenfor. Det burde være en prioritet nå, særlig for unge. For feriemulighetene deres kommer til å være begrenset så lenge de ikke er vaksinert, sier Solberg.

– Vi ser at land etter land i Europa nå sier at de ikke vil ta imot uvaksinerte. Sannsynligheten for å havne i karantene når man reiser på ferie, blir større hvis du ikke er vaksinert, legger hun til.