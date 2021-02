KASTET UT: Politiet måtte bistå namsfogden da familien på syv ble kastet ut av sin kommunale leilighet på Tøyen i Oslo. Foto: Bjarte Breiteig

Kastes ut om de tjener for mye: − Fanget i en fattigdomsfelle

Bydel Gamle Oslo åpner for å vurdere en søknad om startlån til familien som ble kastet ut av en leilighet på Tøyen. Samtidig vil flere partier stanse utkastelsen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nærmere 1,5 millioner kroner var i går samlet inn av støtteaksjonen mot utkastelsen av Mohamed Jama (44), Amina Suleiman (42) og deres fem barn på Tøyen i Oslo.

– Dersom familiens betalingsevne er endret, er det klokt med en ny gjennomgang i forhold til startlån, sier bydelsdirektør i Gamle Oslo, Tore Olsen Pran, til VG.

Han synes det er flott at familien har fått mye støtte i befolkningen og at mange er opptatt av at folk skal behandles rettferdig. Pran sier boligen betyr veldig mye for oss.

– Jeg synes også det er fint at vi får en diskusjon om den sosiale boligpolitikken, som har vært fraværende i lang tid, sier Pran.

Tirsdag morgen melder TV 2 at Venstre og Rødt i Oslo har tatt initiativ til å samle partiene i Oslo bystyre onsdag for å få opphevet vedtaket om utkastelse av familien.

Partiene foreslår at vedtaket stanses inntil regelverket for kommunale boliger er gjennomgått, slik ordfører Marianne Borgen har etterspurt. Gruppeleder Hallstein Bjercke i Oslo Venstre sier de ikke ser at det kan ha vært utvist skjønn i denne saken.

les også Har samlet inn en million kroner på ett døgn: – En liten folkeaksjon

Avslag på avslag

Bydelen har to ganger avslått familiens søknad om fornyet leiekontrakt, fordi parets inntekt i 2019 var høyere enn veiledende inntektsgrense for kommunal bolig.

Etter at klagenemnda i Oslo kommune i fjor sommer opprettholdt det første avslaget, ble familien meddelt at de ikke lenger hadde rett til å bo i leiligheten.

Familien ble fortalt at leiligheten skulle selges og søkte startlån, i håp om å kunne kjøpe. Avslaget de fikk på lånesøknaden er opprettholdt av kommunens klagenemnd.

Da familien ikke flyttet, ble saken sendt til namsfogden. Tre politipatruljer bisto namsfogden under utkastelsen onsdag.

– Under inntektsgrensen i år

Paret har påklagd det andre vedtaket om å frata dem den kommunale boligen. De venter at deres samlede inntekter i 2021 vil ligge godt under grensen for å få bolig.

Mohamed Jama sa ved nyttår opp sin 15 prosent stilling som taxisjåfør, av helsemessige årsaker. Familien lever på mors uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.

Bydelsdirektøren sier at byråkratene er forpliktet til å følge reglene gitt av politikerne.

– Det er helt sikkert læringspunkter i saken. Vi går gjennom rutinene og skal være de første til å beklage, hvis der er gjort feil, sier Tore Olsen Pran.

– Fanget i fattigdomsfelle

Familiens talsmann, Bjarte Breiteig, sier det er for tidlig å si om et startlån er løsningen.

– At så mye er samlet inn, er overveldende og gledelig. Vi håper at det kan gi familien varig trygghet, sier Breiteig.

Han er venn og nabo av familien Jama og ønsker sterkt å beholde dem på Tøyen.

– Vi ønsker et trygt og stabilt miljø på Tøyen. Men vi opplever at dette uthules, når kommunale leiekontrakter bare er på 3–5 år og folk hele tiden må flytte mot sin vilje.

Breiteig sier at mange kommunale beboere betaler forholdsvis høy leie, samtidig som de hele tiden lever under trusselen om å måtte flytte, om de tjener for mye.

– Det vil man jo ikke, når barna har det godt og er blitt trygge i nærmiljøet. Dermed holdes de fanget i en fattigdomsfelle. Systemet oppfordrer til passivitet, sier Bjarte Breiteig.

Prioriterer de mest sårbare

Bydel Gamle Oslo har registrert 3000 vanskeligstilte husstander som enten har kommunale boliger eller får bostøtte for å leie privat.

46 husstander står i kø for å få kommunal bolig i bydelen, 16 av dem er barnefamilier.

– Vår hovedprioritet er å ivareta dem som er mest sårbare og har de største utfordringene i boligmarkedet, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

Han imøteser en politisk diskusjon om den sosiale boligpolitikken i Oslo.

– Mange blir vanskeligstilte

– Vi har hatt en ekstrem prisutvikling på boligmarkedet. Mange blir vanskeligstilte og har ikke lenger råd til å bo i sentrum. Spørsmålet er hvordan vi skal innrette de boligpolitiske virkemidlene, for å sikre at vi har en blandet befolkning med ulike ressurser, sier Pran.

les også Kaller inn til møte etter utkastelsen av familien Jama

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap) orienterte mandag gruppelederne i bystyret om utkastelsen på Tøyen.

– Bystyremøtet onsdag starter med en redegjørelse fra byråden om saken, opplyser gruppeleder for SV Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Full gjennomgang

SV vil i første omgang se hva som kommer frem i Hansens innlegg.

– For oss er det viktig nå at vi får en full gjennomgang av regelverket rundt de kommunale boligene, sier Eidsvoll.

Bystyret i Oslo behandler onsdag også en rapport fra kommunerevisjonen om bydelenes praksis knyttet til startlån og boligtilskudd.

Undersøkelsen tyder på at det kunne forekomme usaklig forskjellsbehandling av søkere og at kommunen ikke fullt ut hadde lyktes med å sikre at de mest vanskeligstilte ble prioritert.