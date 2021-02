VAKSINE: Noen kommuner velger å bruke alle doser de klarer å presse ut. Andre lar dem gå i søpla. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / X02376

Storkommuner kaster vaksinedoser: − Svært problematisk

Norges største kommuner tolker FHIs oppdaterte vaksineråd vidt forskjellig. Noen har sluttet helt med å prøve å hente ut ekstra, andre fortsetter som før.

– Vi synes det er svært problematisk at vi ikke kan benytte hele innholdet i hetteglassene, når leveransene til kommunen er lave. Mange av våre innbyggere er bekymret og frustrerte over dette, sier kommunalsjef Grete Syrdal i Bærum kommune.

VG skrev mandag om Tromsø som ser seg nødt til å kaste vaksinedoser etter at FHI før helgen oppdaterte sin vaksineveileder, og og presiserte at opptrekk av mer enn seks Pfizer-doser, eller mer enn 10 AstraZeneca- og Modernadoser, er «off label». Det må godkjennes av ansvarlig lege som da står «ansvarlig for eventuelle konsekvenser av en slik bruk».







Bærum kommune har erfart at det er mulig å trekke opp mer enn seks doser fra Pfizer-glassene, men de vil nå forholde seg til disse retningslinjene, ifølge Syrdal.

Det vil si at den syvende Pfizer-dosen det kan være mulig å få ut av glasset går i søpla – det samme gjelder den ellevte eller tolvte AstraZeneca-dosen.

Danmark har lenge hatt en nasjonal anbefaling om at man tar ut opp til syv doser fra Pfizer-glassene, og Finlands folkehelseinstitutt la nylig ut instruksjoner for en ny metode for hvordan man kan få det til.

KRITISK: kommunalsjef Helse og sosial Grete Syrdal i Bærum. Foto: Bærum kommune

– Trygt å fortsette

Kristiansand kommune har gjort en annen vurdering. De har en rutine på at alle hele doser kan brukes, som er godkjent av smittevernlegen i gruppemøte, ifølge Per Vassbotn, leder av vaksinegruppen.

– Men det er ikke slik at vi får syv doser ut av alle hetteglass.

Han sier fastlegene har fått informasjon om at det er off-label, og at de kan gjøre sin egen vurdering.

– Fastlegerepresentanten mener det er trygt å fortsette eksisterende praksis, og at de er sikre på at dosene ikke er for små. Vi ber dem ikke slutte med de rutinene som fungerer godt på det enkelte legesenter og som sikrer god utnyttelse av vaksinene.

I Oslo har smittevernlegen bestemt at den syvende dosen kan brukes hvis det er mulig å få ut en hel dose, opplyser Helseetaten.

Stavanger: Risikabelt å ha syv-dose-praksis

Stavanger kommune har hele tiden lagt seg på FHIs linje om å trekke opp seks Pfizer-doser og ti AstraZeneca-doser, også før FHI kom med en presisering.

Men hvis det likevel skjer at man klarer å trekke opp en syvende Pfizer-dose, kan legen ved vaksinasjonssenteret bestemme om den skal brukes, ifølge smittevernoverlege Ruth Midtgarden.

Det er da såfremt det planlegges at den vaksinerte også kan få dose to. Midtgarden ønsker heller ikke utøve press på å få ut den syvende dosen, som hun mener kan føre til at det blir satt for små doser:

– Hvis vi sier at man skal prøve å få ut syv doser, risikerer vi å få doser som er mindre enn andre. Derfor vil jeg som ansvarlig kommuneoverlege i stor kommune legge meg på FHIs linje, sier hun.

Drammen holder seg til seks Pfizer-doser, men velger å trekke opp elleve Astrazeneca. Det samme gjør Trondheim.

Har holdt seg til seks

Asker kommune endret praksis og sluttet å ta ut elleve doser fra AstraZeneca etter FHIs presisering før helgen.

De har har samtidig hele veien – også før FHIs oppdaterte retningslinjer – valgt å holde seg til seks Pfizer-doser.

– Vi tenker at den syvende dosen er vanskelig uansett. Vi tar ut seks av Pfizer og ti doser av AstraZeneca, sier kommuneoverlege Meera Grepp, og legger til:

– Jeg tenker at det kan bli krøll med vaksine nummer to, da må du få ut syv da også.

Bergen kommune opplyser at de har fulgt FHIs anbefalinger og hatt en praksis på å ta ut seks doser av Pfizer-glassene, og ikke bruke restene i glasset. Unntaket er Bergen legevakt som har trukket ut syv doser når de har vaksinert ansatte.

FHI: Kan bruke dose syv

– Bærum og andre kommuner kan gjerne bruke hele innholdet. «Off label» betyr ikke at dette er forbudt. Hvis de ønsker og klarer å trekke ut flere doser enn det produsenten selv har definert, må det godkjennes av ansvarlig lege, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Han mener ingenting hindrer kommunen i å bruke mer, dersom det godkjennes av lege:

– Den eneste begrensningen Bærum og andre kommuner som ønsker å gjøre dette da har, er at en slik «off label»-bruk må godkjennes av ansvarlig lege. Hvis ansvarlig lege godkjenner bruk av dose syv, kan kommunene bruke dose syv.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk har tidligere forklart at «off label»-bruk er tillatt i Norge, og at det omfatter alle forhold som ikke er i tråd med en prepatomtale – fra antall doser, til metode, til hvem medisinen brukes på.