Regjeringen sa at ingen skulle dø alene. Det måtte Einar Bang (69). Han ble corona-smittet på Sykehuset Telemark.

Sykehus-smitten

Seks personer døde etter at smitten spredte seg på sykehuset. Hvorfor gikk det mer enn to uker før Helsetilsynet ble varslet?

Han er for svak til å holde telefonen selv. Det er lille julaften, og Einar Bang (69) ligger i en sykeseng på intensivavdelingen.

Einar ble smittet av coronaviruset mens han var innlagt ved indremedisinsk avdeling på Sykehuset Telemark.

69-åringen har en alvorlig hjertefeil, og tåler ikke den brutale virusinfeksjonen. Sakte, men sikkert, er han blitt sykere den siste uken.

En sykepleier holder telefonen opp mot øret hans, så han kan høre stemmen til datteren Ida.

«Jeg elsker deg, vi er med deg og sammen med deg», sier datteren.

Ida får snakke med en lege, og spør om faren er i akutt livsfare. Det kan gå begge veier, får hun vite.

På spørsmål om familien bør komme å ta farvel, sier legen at hun skal ringe dersom situasjonen forverrer seg.

Like etterpå blir Einar snudd over i mageleie.

Og hjertet slutter å slå.

Minst 15 personer ble smittet av coronaviruset mens de var innlagt på Sykehuset Telemark i desember.

Viruset spredte seg på avdelingen for hjerte og nyre. Det har også vært mindre utbrudd på kreftavdelingen og gastroavdelingen.

På disse avdelingene behandles sårbare mennesker i flere risikogrupper.

Seks mennesker døde.

Norske sykehus har en varslingsplikt til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser og dødsfall, ifølge helsepersonelloven.

Varslingsplikten gjelder dødsfall og alvorlig hendelser som er uventet ut fra påregnelig risiko.

Det vil si at hendelser som ikke er ventet – hendelser hvor det skjer en uventet feil – skal varsles.

Slike hendelser skal varsles til Helsetilsynet snarest eller senest påfølgende dag, ifølge loven.

Dersom Helsetilsynet finner feil i behandlingen, skal sykehuset kunne rette opp feilene raskt, og på den måten bidra til god pasientsikkerhet.

VG kan i dag avsløre at Sykehuset Telemark ikke varslet om fem av corona-dødsfallene før det var gått over to uker.

Ett av dødsfallene er fremdeles ikke varslet.

18. januar oppgir sykehusdirektør Tom Helge Rønning til NRK at alle dødsfallene knyttet til smitteutbruddet er blitt varslet til Statens helsetilsyn.

Samme dag blir disse fire dødsfallene varslet til Helsetilsynet, viser dokumenter VG har sett:

• Einar Bang (69) døde 23. desember 2020.

• Arild Gundersen (69) døde 1. januar 2021.

• Astrid Toverud (81) døde 2. januar 2021.

• Reidun Juklerød (71) døde 4. januar 2021.

I tillegg blir et femte dødsfall tilknyttet utbruddet varslet. VG er ikke kjent med identiteten til personen eller hvilke dato dødsfallet ble varslet.

Kreftsyke Sten Ove Selander (60) døde 29. januar 2021. Han fikk påvist corona etter å ha vært innlagt ved Sykehuset Telemark. Dødsfallet er ikke varslet, opplyser sykehuset.

Det var tilfeldig at de fem dødsfallene ble varslet samme dag som NRK stilte spørsmål, sier Tom Helge Rønning, sykehusets administrerende direktør, til VG.

– Det er slett ikke påregnelig å bli påført en alvorlig infeksjonssykdom som innlagt på sykehus, sier professor og helsejurist ved Universitetet i Oslo, Aslak Syse, til VG.

– Dette gjelder også under en pågående pandemi.

– Burde sykehuset varslet med en gang?

– Ja, dersom de hadde tolket reglene riktig.

Einar Bang (69) var det man kunne kalle en fri sjel.

Han var ikke typen du kunne planlegge så altfor mye med, men som plutselig kunne dukke opp på kort varsel.

Huset hans i Kragerø er fylt med bøker, instrumenter og minner fra et levd liv. Han elsket musikk og kunst. Og datteren Ida.

Einar blir lagt inn ved Sykehuset Telemark 30. november. Han har levd med hjerteproblemer i flere år. I slutten av november svikter hjertet.

På sykehuset får Einar vite at han skal starte på nye medisiner. På telefonen til datteren er han opprømt og glad:

Medisinene skal gi ham en «ny vår», forteller Einar. Han gleder seg til sin første jul med barnebarnet. Og til å bygge en platting foran huset, sammen med kameraten, når varmegradene endelig kommer.

Ved innleggelse blir Einar testet for coronaviruset. Testen er negativ.

Einar tilbringer det meste av tiden i en seng på hjerteavdelingen, på et rom han deler med tre andre pasienter. Pasientene må også dele et felles bad.

Pleierne som serverer mat, kommer med medisiner og tar ultralyd og røntgen, bruker ikke munnbind, forteller Einar datteren. 69-åringen stusser over dette.

Flere pårørende VG har snakket har stilt spørsmål om det samme:

• Ansatte som ikke var i direkte kontakt med pasienter, brukte ikke munnbind.

• Svært få ansatte brukte hansker.

• Det var svært få synlige smitteverntiltak: Som spriting av overflater og synlig desinfeksjon på avdelingene.

I midten av desember testes Einar på nytt. Han har vært innlagt ved sykehuset i to uker. Denne gangen er testen positiv.

– Han gråt da han ringte og fortalte at han var blitt smittet av corona, sier Ida.

– Han skjønte at det var alvorlig.

Einar forteller datteren at han ikke får lov til å ha besøk av venner og familie, i frykt for smitte.

I to uker møter han bare ansatte ved sykehuset og andre pasienter, forteller Ida.

Likevel blir han smittet.

Det samme blir Arild Gundersen, Astrid Toverud og Reidun Juklerød.

Her kan du lese hva deres familier opplevde i møte med Sykehuset Telemark:

Sissel Thomessens mor Astrid Toveruds døde 2. januar.

«Hver morgen klokken halv ti pleide jeg å ringe mamma. Vi var veldig knyttet til hverandre, og jeg besøkte henne nesten hver dag. Jeg ser fortsatt på klokken halv ti hver morgen, og tenker på mamma.

Hun ble innlagt ved hjerteavdelingen ved Sykehuset Telemark for en operasjon i begynnelsen av desember. Hun var inn og ut av sykehuset flere ganger den måneden. 19. desember fikk hun påvist corona, etter å ha blitt sendt i ambulanse tilbake til sykehuset. Det var ingen fra sykehuset som ringte oss og ga beskjed om at det hadde vært et utbrudd. Det måtte jeg lese i avisen. Mamma døde på sykehuset.

De siste dagene var helt grusomme. Plutselig gikk det så fort. Jeg var i en slags sjokktilstand. Jeg fikk være der da hun døde, iført frakk, hette, visir, hansker og hele pakka. Jeg er sint, bitter og forbanna på sykehuset, som jeg føler tok livet av mamma. Hun var 81 år, men kunne hatt flere gode år igjen å leve».

Heller ikke Hanne Spilhaug Gundersen fikk beskjed fra sykehuset om at det hadde vært et utbrudd ved avdelingen hennes far, Arild Gundersen, hadde vært innlagt.

Det fikk familien vite gjennom kommuneoverlegen i Drangedal.

Da legen ringte, hadde Arild allerede rukket å smitte to kamerater og flere personer i et begravelsesbyrå.

«Pappa ble innlagt ved hjerteavdelingen på Sykehuset Telemark etter en omfattende hjerteoperasjon på Rikshospitalet. Han kom seg etter operasjonen. Pappa var sterk, og ville leve. 8. desember døde mamma, og pappa ble skrevet ut for å komme hjem og planlegge begravelsen.

Noen dager etter at han ble skrevet ut, ble det kjent at det hadde vært et smitteutbrudd på hjerteavdelingen. Vi fikk ikke beskjed om dette, men jeg merket at pappa hadde en stygg hoste mens han var hjemme. Etter et besøk hos fastlegen ble han sendt tilbake til sykehuset. 14. desember ringte kommuneoverlegen og fortalte at pappa var blitt smittet av corona. Han trodde jeg hadde fått beskjed fra sykehuset, men det hadde jeg ikke. Jeg reagerer på at ingen fra sykehuset tok en telefon til de pasientene som var blitt skrevet ut. Pappa smittet mange. Hele begravelsesbyrået havnet i karantene. Jeg ønsker ikke å klandre sykepleierne på avdelingen, men her har det vært et system som ikke fungerte».

Elisabeth Bergedal fikk besøke moren Reidun Juklerød på den egentlig nedstengte hjerteavdelingen ved Sykehuset Telemark i desember.

Hun ble overrasket over det som møtte henne:

«Sykehuset ringte oss og spurte om vi kunne komme på besøk. Vi hadde i utgangspunktet fått beskjed om at vi ikke kunne komme, men de ansatte trodde det ville roe mamma å se noen hun kjente. Hun hadde vært gjennom en tøff hjerteoperasjon på Rikshospitalet.

Vi tok på oss munnbind på vei inn. Da vi kom opp på avdelingen, ble vi hentet av en sykepleier uten munnbind. Ingen av pleierne i gangen hadde på seg munnbind. Det var tre stykker inne på rommet til mamma mens vi var der, og de hadde hverken munnbind eller hansker. Vi reagerte på dette. 12. desember får jeg en melding fra mamma om at hun har fått corona. Ingen fra sykehuset ringte og fortalte oss noe, jeg måtte ringe dem. Hun ble skrevet ut til Drangedal sykehjem, men måtte tilbake på sykehuset etter fem dager. Hun ble lagt på intensivavdelingen. Der lå hun til hun døde.

Det er grusomt å se moren din dø i løpet av ti minutter. Jeg klarte nesten ikke å forstå at det var hun som lå der, under masken. Jeg ser det fortsatt for meg».

Utbruddet på Sykehuset Telemark starter på indremedisinsk avdeling i begynnelsen av desember.

Flere ansatte er blitt smittet, i tillegg til pasienter og pårørende.

Sykehuset har endret flere smittevernrutiner før, under og etter utbruddet, sier administrerende direktør, Tom Helge Rønning.

Fra midten av januar må alle pasienter som skrives ut til en kommunal institusjon, testes før de blir skrevet ut.

Tiltaket kom blant annet etter at en pasient fra Sykehuset Telemark smittet flere personer i Vinje kommune.

Smitten førte til et utbrudd i kommunen, og fire personer døde, opplyser kommunelege i Vinje, Marius Opsahl, til VG.

– Vi har endret på noen smitteverntiltak, blant annet bruk av smittevernutstyr som munnbind, sier Tom Helge Rønning.

– Hva går endringen ut på?

– Vi bruker munnbind i flere pasientbehandling-situasjoner i dag enn vi gjorde i høst. Jeg opplever nå at det er veldig utstrakt bruk av munnbind over hele sykehuset.

– Mer enn det var før utbruddet?

– Ja.

Sykehuset har iverksatt en intern gransking av hendelsen, sier Rønning. Blant annet skal granskingen se på smitteverntiltak og bruk av flermannsrom.

– Det er jo ikke unaturlig å tenke seg at bruken av flermannsrom kan ha vært en medvirkende faktor, men jeg kan ikke konkludere før analysen er ferdig.

– Dersom det er ting som kunne vært gjort annerledes, vil granskingen vise dette, sier Rønning.

Sykehusdirektøren sier at han forstår at de pårørende er sinte og lei seg, og at de har det tøft og vondt.

– Deres erfaringer vil være viktige når vi skal lære av denne hendelsen. Ansatte på sykehuset er også lei seg for det som har skjedd. Men som direktør er det mitt ansvar, og jeg er opptatt av at ingen andre ansatte skal føle seg som syndebukker.

13. desember blir Einar Bang flyttet på enerom og lagt i isolasjon.

Han føler seg i relativt god form. Sykehuset ønsker å skrive ham ut. Både Ida og faren motsetter seg dette.

– Vi var livredde for hva som ville skje mellom de to besøkene fra hjemmesykepleien, sier Ida.

– Hva om han fikk et nytt infarkt eller fikk pustebesvær? Eller feber?

Einar får bli på sykehuset, fordi blodverdiene hans blir dårligere. 69-åringen er bekymret.

Og med god grunn:

Rundt en uke etter at Einar får påvist viruset, flyttes han til intensivavdelingen. Her behandles de aller sykeste corona-pasientene.

Einar blir sykere. Lille julaften blir han lagt i mageleie. Kroppen tåler ikke belastningen, og hjertet stopper. Einar blir koblet på respirator, i et siste forsøk på å redde ham. Men hjertet orker ikke mer.

Ida er kritisk til at sykehuset ikke fortalte henne hvor alvorlig situasjonen var:

– Hvis de hadde fortalt meg hvor dramatisk det var, og at det ikke var flere muligheter etter at han ble lagt i mageleie, kunne jeg kanskje fått muligheten til å komme og si farvel. Men jeg var ikke i stand til å vurdere det. Jeg skjønte ikke hvor alvorlig det var, sier Ida.

– Helseministeren har sagt at ingen skal måtte dø alene. Det måtte pappa. Jeg er så lei meg for at han døde alene.

Einar Bang døde dagen før hans eneste barnebarn, Ingeborg Synnøve, skulle feire jul for første gang. Han døde to uker før hun fylte ett år.

– Det var så mange store ting som lå nært frem i tid, som han kunne fått oppleve, hvis han ikke hadde fått corona.

Tapet av faren er vanskelig å håndtere, fordi hun ikke fikk ta farvel, sier Ida.

– Han sa at han savnet jentene sine, og så veldig gjerne ville gi oss en klem. Det er så brutalt og hjerteskjærende.

– For meg er dette ganske traumatisk. Jeg har ingenting å holde fast i for å legge dette bak meg.

Den interne granskingen ved Sykehuset Telemark skal etter planen være ferdig i månedsskiftet februar-mars.

Sykehuset intervjuer ansatte, pasienter og pårørende, oppgir administrerende direktør Tom Helge Rønning. Han kaller arbeidet «omfattende».

– Er det riktig at dere skal granske dere selv, uten ekstern bistand?

– På bakgrunn av sakens karakter, og etter en dialog med Helsetilsynet, har vi også meldt saken dit.

I slutten av januar fikk familiene til Astrid, Einar, Arild og Reidun beskjed fra Helsetilsynet om at dødsfallene er varslet.

Dødsfallene vil nå bli gransket av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, som har fått saken oversendt fra Helsetilsynet.

På spørsmålet om hvorfor sykehuset ventet to uker med å varsle dødsfallene, sier Rønning at sykehuset brukte tid på å vurdere hvorvidt dødsfallene var meldepliktige.

– Det er ikke «rett frem» å se denne sammenhengen under en pandemi, sier Rønning.

– Sett i ettertid: Burde dere varslet tidligere?

– Hvis man tolker lovens bokstav, burde vi kanskje det. Men det har som sagt vært litt uklart hva som skal regnes som påregnelig risiko.

– Dette rettferdiggjør, etter min oppfatning, at vi brukte litt tid på å trekke den konklusjonen.

– Et dødsfall som fant sted 29. januar, er fremdeles ikke varslet. Hvorfor har ikke sykehuset varslet dette dødsfallet etter gjeldende retningslinjer?

– Vår vurdering er at denne saken ikke er varslingspliktig i henhold til spesialisthelsetjenesteloven, sier Rønning.

– Til tross for at personen ble smittet av corona hos dere?

– Jeg kan ikke kommentere det ytterligere.

Sykehuset kalte Ida Bang og familien inn til et møte 4. januar, der de kunne stille spørsmål om Einars dødsfall.

Flere overleger fra ulike avdelinger ved sykehuset deltok, forteller Ida.

– Vi opplevde at sykehuset gikk veldig i forsvarsposisjon. Sykehuset avviste alle forsøk på å stille dem til ansvar, og skyldte på at bygningen var gammel og lite egnet til å hindre smittespredning, sier Ida.

– Jeg opplevde at de forsøkte å fraskrive seg ansvar for det som skjedde.

Sykehusdirektøren sier han ikke ønsker å kommentere enkeltsakene så lenge utbruddet granskes, men erkjenner at kommunikasjonen til pasienter og kommuner burde vært bedre.

Rønning mener sykehuset har fulgt de nasjonale føringene for smittevern hele veien:

– Vi kan skjønne at mange vurderer smittevern og renhold ut fra hva de ser av munnbind, hansker og annet utstyr. Men som sykehus må vi forholde oss til faglige råd, og det er ikke alle tiltakene som er like synlige.

– Hvorfor har dere ikke hatt påbud om munnbind inne hos sårbare pasienter, når det har vært påbud om munnbind på matbutikker, i kollektivtransporten og i samfunnet ellers?

– Vi skjønner at det kan virke rart, men under hele pandemien har norske sykehus hatt besøks- og adgangskontroll, og vi spurt pasienter om mulig risiko. Sånn har det ikke vært på butikken eller i kollektivtransporten. Vi innførte bruk av munnbind, da smittesituasjonen i Grenland ble mer alvorlig, sier Rønning.

– Før dette har ansatte brukt munnbind i akuttmottak og når de har behandlet pasienter med nedsatt immunforsvar, sier dsirektøren.

Ida håper Helsetilsynets og sykehusets gransking vil gi de pårørende flere svar:

– Jeg forstår at en pandemi kan komme inn på et sykehus, men den skal ikke få lov til å spre seg videre inne på sykehuset. Noe må ha vært galt med systemet.

– Vi har hatt corona i snart ett år, hvordan kunne sykehuset tro at viruset ikke kunne ramme dem?