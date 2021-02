Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferanse hos Helsedirektoratet 22. januar. Foto: Berit Roald, NTB

VGs oversikt: Norge har nå en flat smittetrend

VGs beregninger viser at smittetrenden i Norge har flatet ut, etter at den har vært synkende siden 19. januar.

Publisert: Nå nettopp

Det siste døgnet er det meldt om 346 nye smittetilfeller på landsbasis. Det er 88 flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 258.

Smittetrenden i landet er ifølge VGs beregninger nå flat, etter å ha vært synkende siden 19. januar. I første halvdelen av januar var smittetrenden i landet stigende, og det er den fortsatt i 27 kommuner.

Blant dem er Sarpsborg, Ullensaker, Bodø, Nannestad og Ålesund. I Bergen er smittetrenden ifølge VGs oversikt flat, mens den fortsatt er synkende i Oslo.

Totalt har 65.118 antall personer blitt registrert smittet i Norge siden pandemiens start:

Søndag ble det registrert 119 nye smittetilfeller i Norge, mens tallet lørdag var 170. Forrige mandag ble det registrert 296 smittetilfeller i Norge.

Færre blir generelt sett registrert smittet på helligdager og i helgene enn i ukedagene.

Slik beregnes trenden VGs beregning av smittetrenden gir en indikasjon på om den synker, stiger eller har flatet ut. Trenden beregnes ved å summere antall registrerte smittetilfeller den siste uken, og sammenligne dette med hva summen var for to uker siden. Ukesummen regnes fra og med i går og syv dager bakover i tid. For å gi en stigende eller synkende trend må utviklingen tilfredsstille tre kriterier: endringen må være på 15 prosent eller mer, sammenlignet med for to uker siden

den siste uken må ha minst ett tilfelle per dag

den siste uken må være større enn ti prosent av uken med flest tilfeller så langt Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Det betyr at i en mindre kommune med lite smitte, skal det få smittetilfeller til før trenden snur. Vis mer

Assisterende helsedirektør Espen Rostrud Nakstad sa i helgen at smittenivået i Norge var i ferd med å flate ut.

– Det generelle smittenivået i Norge har vært fallende de siste ukene, men har nå dessverre flatet ut igjen, sa han til NTB.

PS! Forvirret av smittetall? Meld deg på VGs nyhetsbrev om coronasituasjonen i Norge her

Han sa samtidig at smittetallene ser ut til å flate ut også i Oslo, til tross for at de der har vært synkende i en lengre periode.

– Det generelle smittenivået har vært avtagende, men har nå flatet ut. Forekomsten av muterte virus er fortsatt uavklart i Oslo. Vi må forvente at det kan dukke opp flere tilfeller, sier han til NTB.

Smittesituasjonen i Norge er nå preget av flere utbrudd av muterte virus:

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar er klart til det blir registrert i meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tallene kan derfor gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke kommer frem når prøven er tatt – bare når den er registrert.