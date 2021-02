TAUS: Høie og helsedepartementet vil ikke svare på hvilke vaksineavtaler Norge kunne fått på egen hånd. Foto: Helge Mikalsen

Høie taus om vaksinesamtaler

Helseminister Bent Høie vil ikke svare på hvilke selskaper Norge snakket med da regjeringen skulle sikre nordmenn vaksiner.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

Israel har fullvaksinert over en tredel av befolkningen og er på god vei til å åpne samfunnet.

Onsdag ettermiddag er drøye 100.000 fullvaksinerte i Norge, ifølge VGs tall. Det utgjør 1,9 prosent av befolkningen.

Den store forskjellen dreier seg om tilgang på vaksiner. Mens Israel og Storbritannia inngikk egne avtaler med selskaper som Pfizer og AstraZeneca, sikret Norge seg vaksiner gjennom EU-avtalen.

Detaljene i Israels kontrakt med Pfizer er ikke offentlig, men landet har antagelig betalt mer for vaksinen. De har også inngått en avtale med å dele vaksinedata om med Pfizer.

Porsgrunn-ordfører og tidligere statssekretær Robin Kåss (Ap) er blant dem som mener Norge ikke har vært på hugget for å sikre nordmenn vaksiner raskt nok.

les også Slik har Israel satt over 7,3 millioner vaksinedoser

Vil ikke svare

Pfizer i Norge bekrefter til VG det har vært noe dialog med myndighetssiden i Norge før EU-avtalen seilte opp som løsning.

Helseminister Bent Høie (H) ønsker ikke å bekrefte det samme:

– Jeg har ikke lyst til å bekrefte hvilke selskaper vi var sammen med, og hvis de sier at de var i samtale med oss så har jeg ikke noe behov for å si at det ikke skjedde, sier han.

– Var det dere eller Pfizer som avsluttet dialogen?

– Det er ikke veldig relevant. Jeg tror ikke det var noen som slengte på noe rør.

– Men hvor lang kom dere i sonderingene?

– Jeg har ikke behov for å gå inn på det.

– Var det noen selskaper dere kom såpass langt med at det var forhandlinger på bordet?

– Nei, vi hadde aldri konkrete forhandlinger om dette. Dette var sonderinger om hva som var mulig, og da sonderte vi mye bredere enn industrien. Og de tilbakemeldingene vi fikk var at vi det vi burde satse på det var å inngå avtaler sammen med andre land.

Sett denne? Overlege ved FHI, Bjørn Iversen, forteller hvorfor du bør unngå denne munnbindfeilen.

– Tryggeste alternativet

VG har flere ganger stilt spørsmål om hvilke selskaper Norge var i kontakt med for å sondere vaksineterrenget.

Tidligere i februar sa Høie til VG at de ikke kommenterer samtaler med enkeltselskaper.

– Men for oss var det tydelig at samarbeid med EU fremsto som det tryggeste alternativet, og det alternativet som ville skaffe befolkningen i Norge vaksiner raskest.

Slik fungerer EU-avtalen Norge er på like vilkår med de andre EU-landene, og får en lik andel vaksiner fordelt etter befolkning.

Høie sier Norge betaler den samme prisen som EU-landene for vaksinen, sammen med et overslag som dekker felleskostnaden EU har hatt for programmet.

Norge har meldt inn at vi ønsker det maksimale av det vi kan få av vår andel, ifølge Høie. Hvis noen land takker nei til doser, fordeles de til de andre landene.

Hvis vi ender opp med for mange vaksiner, vil de gå til andre land som har behov.

Regjeringen har satt av 3,77 milliarder til vaksine i budsjettet for 2021, men det er en beregning. Avtalene forplikter først når en vaksine er godkjent.

Når en vaksine er godkjent, er Norge forpliktet til å kjøpe uansett om man trenger vaksinene eller ikke. Ifølge Høie er Norge ikke i nærheten av en situasjon der man må prioritere mellom vaksinene på grunn av pris

Norge er også med i Covax -samarbeidet, der avtalene tar utgangspunkt i at 20 prosent av befolkningen i hvert land sikres en vaksine. Vis mer

les også Coronavaksine: Derfor gjorde ikke Norge som Israel

Helseminister Bent Høie har også tidligere sagt at de fikk beskjed om at Norge var et for lite land:

– Vi fikk svar om at det var lite realistisk for et land som Norge å få enkeltavtaler som ville gi vaksiner raskt, og at en burde søke samarbeid med andre land.

Han forklarte også at man på det tidspunktet ikke visste hvilken vaksine som ble godkjent, og at dersom Norge hadde måttet satse på én eller få avtaler kunne man endt opp med noen av vaksinene som ikke er godkjent i dag.