TESTER: Helsefagarbeider Maiken Bakken tester innbyggerne i Nittedal for corona gjennom vinduet på stengte Kirkeby skole. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Mutasjonsutbrudd i Nittedal har ingen kjent smittevei – sprer seg raskt hos barn og unge

I Nittedal kommune kan utbruddet av den britiske virusvarianten se ut til å ha spredt seg blant barn og unge. Nå ser man lignende tilfeller i flere kommuner rundt om i landet. I noen kommuner øker smitten raskt.

Ordfører i Nittedal Inge Solli forteller at kommunen har hatt en nedadgående kurve og at kommunen i forkant av helgen lå under gjennomsnittet på landsbasis. Så kom to positive prøver på fredag, og to nye lørdag.

Så kom søndagen og smittetallene økte drastisk.

– På søndag tok det av. Da fikk vi ti nye positive prøver knyttet til to skoler. Vi har nå ti smittede på Kirkeby barneskole og fire på Hakadal ungdomsskole, sier han.

STENGT: Hakadal ungdomsskole er en av de to skolene som er rammet i Nittedal. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Mandag formiddag er ytterligere ni personer bekreftet smittet, og det ventes flere prøvesvar utover dagen.

– Mange av dem som har testet positivt har ikke hatt symptomer, forteller ordføreren mandag.

Kommunens smittesporere har foreløpig ikke klart å finne smitteveien, men Solli forteller at utbruddet ikke kan knyttes til utenlandsreiser.

– Vi jobber fortsatt med å prøve å finne ut og bekrefte hvor det kommer fra, sier han.

ORDFØRER: Inge Solli er fungerende ordfører i Nittedal kommune. Foto: Nittedal kommune

– Det har spredd seg veldig raskt i barne- og ungdomsmiljøene, noe som vi ikke har sett her før. Alle signaler tyder på at det er snakk om den britiske varianten, så vi håndterer utbruddet i tråd med det, forklarer ordføreren.

Han forteller at det er gjennomført en analyse som tilsier at det er snakk om den britiske mutasjonen, men at de fortsatt venter på endelig bekreftelse fra Folkehelseinstituttet (FHI.)

Mandag ber kommunen alle som har stått slalåm i skibakken Varingskollen i helgen, om å teste seg.

Solli sier kommunen ikke har oversikt over situasjonen nå, men at de håper å få en oversikt om noen dager. Han understreker at det nå jobbes på spreng med smittesporing og testing.

SKIBAKKE: Varingskollen i Nittedal. Foto: Tore Meek, NTB

Krevende situasjon i flere kommuner

Ulvik kommune har 1067 innbyggere. Ni prosent av innbyggerne er så langt smittet i utbruddet.

Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen, sier til VG at han ikke vet hvor mange av de bekreftede smittetilfellene som er barn, men han vet at smitten stammer fra det miljøet. Han tror smitten har skjedd blant barna, og så har den spredt seg til de voksne.

Nå kan det se ut til at samme mønster viser seg i både Rælingen og Nittedal kommune.

ULVIK: Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen. Foto: Hallgeir Vågenes

Den siste uken har antallet smittetilfeller økt kraftig i Rælingen, og det er påvist 57 nye tilfeller siden mandag 1. februar. Rælingen er nå blant kommunene i landet med høyest smittepress. En stor andel av dem som nå smittes er barn og unge i grunnskolealder.

– Vi står i en krevende situasjon. Over relativt få dager har vi hatt en kraftig økning i smitte. Mange av tilfellene er koblet til Løvenstad skole. Smitten har spredd seg raskere enn vi har opplevd tidligere, sier ordfører i Rælingen, Ståle Grøtte.

Rælingen kommune bestemte denne helgen å innføre hjemmeundervisning og rødt nivå ved skolen grunnet smitteomfanget.

– Situasjonen er så krevende at vi stopper aktivitet blant barn og unge. Vi ser utbredt smitte blant barn og barnefamilier, så vi anser det som nødvendig, sier Grøtte og legger til:

– Vi har alt strenge tiltak, nå gjør vi ekstra strenge tiltak, målrettet mot de gruppene vi ser det er mest smitte om dagen. Det er fordi det kan være det muterte viruset, men det vet vi ikke enda. Vi venter på svar.

Vurderer tiltak fortløpende

Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet er overlege og spesialist i barnesykdommer. Hun sier smitte kan spres blant unge, særlig når det er snakk om en mer smittsom variant.

– Barn og unge har mange kontakter, oftest flere enn voksne. Smitteverntiltak og etterlevelse av disse kan begrense smittespredning, og er spesielt viktig ved en mer smittsom variant, sier hun.

SMITTSOM VARIANT: Margrethe Greve-Isdahl sier smittetallene kan endre seg dersom den britiske mutasjonen spres ytterligere. Foto: Frode Hansen

Greve-Isdahl sier også at smittetallene blir lavere når barnehager og skoler er på rødt nivå, men at dette kan endre seg hvis den britiske mutasjonen sprer seg ytterligere.

– Mer smittsomme varianter kan utfordre den norske strategien for håndteringen av pandemien så langt. Vi vurderer fortløpende om det er behov for justeringer i tiltakene for å holde smittetallene nede, også i skolene.