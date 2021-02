Foto: Gisle Oddstad

Utbrudd i idrettshall i Fredrikstad – smittede trente på ulike tidspunkter

Flere smittetilfeller i Fredrikstad knyttes til fire ulike fotballag, som ikke trente samtidig. Kommuneoverlegen regner med at samtlige tilfeller er den britiske virusvarianten.

Av Hanne Hattrem

Seks av totalt ni nye smittetilfeller, som ble kjent torsdag, knyttes til fotballtrening i Østfoldhallen – til fire fotballag – som ikke har vært i hallen samtidig, melder Fredrikstad kommune på sine nettsider.

Ett av tilfellene har ukjent smittevei, opplyser kommunen.

Også onsdag og torsdag denne uken meldte kommunene om ti nye smittetilfeller hver av disse dagene.

Det var Fredriksstad Blad som skrev om saken først.

Kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen Foto: Gisle Oddstad

– Ha lav terskel

Kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen sier til VG at fellesnevneren for de nye smittetilfellene fra Østfoldhallen er 9. februar, altså tolv dager siden.

– Totalt er det åtte smittetilfeller knyttet til dette utbruddet. De har ikke vært der på samme tid, men fulgt etter hverandre på kvelden. Foreløpig er ikke dette et veldig stort utbrudd, og karantenetiden er for de fleste mer eller mindre over. Vi oppfordrer likevel alle som har vært i hallen til å ha lav terskel for å ta kontakt ved symptomer, sier Sofie Lund Danielsen.

Hun sier kommunen kjenner linken til smitten den 9. februar, og at denne er bekreftet mutantsmitte. Derfor er de relativt sikre på at samtlige nye tilfeller er det muterte britiske virusvarianten (B.1.1.7).

VG skrev onsdag at Oslo nå har en stigende smittetrend og at den britiske virusvarianten nå har etablert seg i byen.

– Vi kan vel si at omtrent 20 prosent av smittetilfellene i Oslo er den britiske varianten (B.1.1.7), sa helsebyråd Robert Steen.

– Trolig ikke luftsmitte

– Har dere noen idé om hvordan smitten er skjedd, siden smittetilfellene knyttes til fire lag som ikke var der på samme tid?

– Det spørsmålet har vi stilt FHI i dag, vi jobber alle med å få bedre kunnskap rundt mutert virus. Svaret er at det skal mye mindre til for å bli smittet av det muterte viruset. Vi tror tilfellene i Østfoldhallen skyldes indirekte kontaktsmitte, altså at man har tatt på sted og så for eksempel har klødd seg i øyet eller tatt et hår ut av munnen, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.

FHI har også svart Fredrikstad kommune i dag på om det kan dreie seg luftsmitte, slik tilfellet var i forbindelse med ishall-utbruddet i Halden.

– Ifølge FHI er det ikke holdepunkter for at luftsmitte er gjeldende i større grad i idrettshaller, bortsett fra i ishaller. Så logisk sett tenker vi at smitten er via at man har tatt på noe.

– Vask hender!

Kommuneoverlegen ber innstendig om at smittevernråd følges og sier det er ekstremt viktig å holde seg hjemme ved det minste symptom.

– Det har ikke vært mulig i denne hendelsen, fordi de som var smittet i Østfoldhallen-utbruddet ikke visste om det.

Men sier kommuneoverlegen:

– Vi må være lynraske til å ramme inn smitten, det er avgjørende for om vi skal klare de neste månedene uten altfor strenge tiltak, sier hun.

– Hold avstand, treff få andre mennesker, vært mest mulig hjemme, ta test raskt ved symptomer, og vær nøye med håndhygiene.

Flere Fredrikstad-utbrudd

11. februar var det et smitteutbrudd knyttet til en butikk på kjøpesenteret Østfoldhallene utenfor Fredrikstad. 14 smittetilfeller av det muterte viruset knyttes til dette.

– Smitten skal ha spredd seg blant de ansatte som følge av at de har utført forefallende arbeid i butikken mens den har vært stengt, opplyser kommunen.

Den 5. februar ble den britiske mutasjonen av coronaviruset påvist hos rundt 20 innbyggere i Fredrikstad, ifølge foreløpige analyser. Smittetilfellene knyttes til utbruddene på Sykehuset Østfold og i hockeyklubben Comet i Halden, opplyste Fredrikstad kommune i en pressemelding. Det er også mistanke om smitte ved en barneskole i Fredrikstad, skriver Fredriksstad Blad.