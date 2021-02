ETTER DOMMEN: Her føres Jan Helge Andersen til Arendal Kretsfengsel i håndjern etter å ha mottatt dommen i Kristiansand byrett i 2001. Før jul i 2016 slapp Andersen ut av fengsel, etter å ha sonet i 16 år. Foto: TORE ANDRE BAARDSEN, VG

Kommisjonen om avhørene av Andersen: − Ikke lenger akseptert praksis

Gjenopptakelseskommisjonen mener Viggo Kristiansen i stor grad er dømt på Jan Helge Andersen forklaring, og mener ny kunnskap om avhørsmetoder stiller saken i et nytt lys.

I et tidlig avhør presenterte politiet Jan Helge Andersen for en teori om at han selv kunne være et slags offer i saken, og at hans beste venn, Viggo Kristiansen, var den mest aktive under voldtektene og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Andersen fikk også vite at politiet på grunn av DNA-funn på åstedet visste at han var en av gjerningsmennene i saken. Andersen tilsto, og trakk med seg Kristiansen inn som hovedmann.

Torsdag ble Kristiansens sak gjenopptatt etter en årelang kamp.

Et flertall i Gjenopptakelseskommisjonen konkluderer med at det var DNA-beviset og Andersens forklaring som må ha vært de fellende bevisene mot Kristiansen – og at disse bevisene nå er svekket.

Kommisjonen påpeker at avhørsmetodene som ble benyttet i Baneheia-saken gir en betydelig risiko for uriktige forklaringer hvor egen rolle marginaliseres.

Siden starten av 2000-tallet, da avhørene og rettssakene gikk, har kunnskapen om avhørsmetodikk økt drastisk.

Allerede da saken gikk i lagmannsretten var klart at Andersen hadde forklart seg uriktig om sentrale forhold i politiavhør. Kommisjonen mener derfor at det kunne hatt stor betydning dersom retten hadde fått høre om farene ved avhørsteknikken som ble brukt.

Kommisjonen: Åpenbart motiv

I 2001 skrev Kristiansand byrett at det ikke var mulig å se noe motiv for at Andersens skulle trekke Kristiansen urettmessig inn i saken.

Gjenopptakelseskommisjonen er av en helt annen oppfatning:

Kommisjonen påpeker i sin avgjørelse at Andersen kunne ha et åpenbart motiv for å dra Viggo Kristiansen inn i saken.

– Dette slik at han kunne distansere seg noe fra saken, minimalisere egen rolle og derved få mildere straff. Slik flertallet vurderer det svekkes ikke motivets betydning av at Jan Helge Andersen etter hvert erkjente at han hadde drept den ene jenta, skriver de.

– Situasjonen var tross alt den at Viggo Kristiansen nektet enhver befatning med de straffbare handlingene og at Jan Helge Andersen risikerte å sitte alene igjen med skylden, heter det også.

De viser blant annet til at Andersen ble presentert teorien at han selv kunne være et slags offer i saken. Kommisjonen mener at hans forklaring må vurderes i lys av de opplysningene Andersen hadde fått.

– Teknikker som ble brukt i avhør av Jan Helge Andersen er ikke lenger akseptert praksis og skal ikke forekomme, skriver kommisjonen.

De mener derfor bevisverdien av Andersens forklaring er svekket.

I et intervju med TV 2 kort tid etter at gjenopptagelsen ble kjent fastholder Andersen at Viggo Kristiansen var med på drapene.

– Ja, jeg kan ikke si noe annet. Det var jo sånn det var. Det er ubehagelig at saken skal opp igjen fordi det er lenge siden det skjedde, og jeg har fått det på avstand, sier Andersen.

Derfor ble saken gjenopptatt ** Kommisjonen mener at det ikke er fremkommet noen nye bevis eller omstendigheter som isolert sett kan føre til frifinnelse av Viggo Kristiansen. ** Det er derimot kommer frem nye bevis, som flertallet i kommisjonen mener det er en rimelig mulighet for at kunne ha ført til frifinnelse av Viggo Kristiansen, dersom juryen hadde vært kjent med informasjonen da skyldspørsmålet ble avgjort i 2002. Vis mer

– Ikke grunnlag for gjenåpning isolert sett

Kommisjonen mener også at DNA-beviset har vært viktig for vurderingen av Andersens troverdighet. De mener DNA-beviset hverken kan brukes til å si det ene eller andre når det gjelder spørsmålet om drapene ble begått av en eller flere gjerningsmenn.

De mener også at DNA-analysene fra 2010, er å anse som nye bevis som svekker bevisvekten ved Andersens forklaring.

Kommisjonens flertall skriver samtidig at det ikke har kommet frem forhold ved Andersens forklaring som isolert sett gir grunnlag for gjenåpning.

I 2002, da mindretallet i lagmannsretten skulle kommentere straffeutmålingen, mente de at: «Utan forklaringa frå Jan Helge Andersen hadde det snautt vore fellande bevis for å døme hovudmannen Viggo Kristiansen».

Under utspørringen av Andersen i retten siterte VG førstelagmann Asbjørn Nes Hansen, som var en del av mindretallet, på følgende:

– Jeg har inntrykk av at Andersens forklaring i retten bærer preg av gjettverk.