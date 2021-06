ADVARER: Politiet strammer denne helgen inn på bråk og ordensforstyrrelser rundt om i Oslo. Foto: Harald Henden

Oslo-politiet strammer inn før festhelg: Varsler flere bøter

Politiet varsler bøter på opptil 13.000 kroner etter flere helger med det byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kaller «karnevalstemning». – Det finnes grenser, sier han.

– Det har vært et yrende folkeliv i Oslo de siste helgene. Det er mye folk og glade mennesker som ønsker å nyte sommeren, varmen og lyse netter. Det kan jeg skjønne, sier politimester i Oslo Beate Gangås.

Hun og byrådsleder Raymond Johansen står på toppen av St. Hanshaugen, der politiet venter haugevis med festglade unge i sommerhelgen.

Etter at Oslo igjen åpnet og sommerværet fant veien til hovedstaden, har flere tatt til parkene og badestedene. På St. Hanshaugen har det vært opptil 3000 festglade på en natt.

– Utfordringen blir hvis man blir til sjenanse for andre. Vi vil jo gjerne at folk skal ta tilbake byrommet. Vi synes det er flott at folk nyter sommeren i Oslo og Asker og Bærum, men vi er også opptatt av at det ikke skal bli plagsomt for andre folk, sier Gangås.

Hun understreker at de fleste oppfører seg bra, men høy musikk og festbråk sent på natten har plaget mange naboer til parkene.

Varsler bøter

Hvis det blir for mye bråk, vil politiet først gi muntlige pålegg.

– Vi vil snakke med folk og være tidlig ute for å gi gode råd. Det skal vi fortsette med. Men vi ser at enkelte ikke følger påleggene, da tyr vi til sterkere midler, varsler Gangås.

– Vi kommer til å stramme inn håndhevingen av ordensforstyrrelser, bråk og forsøpling, fortsetter hun.

Gangås varsler bøter mellom 8000 og 13.000 kroner for dem som ikke følger politiets pålegg i helgen.

Drikking på offentlig sted kan føre til bøter 2500 kroner.

De siste to helgene har politiet registrert 15 ordensforstyrrelser som har ført il fem forelegg, to på 10.000 kroner, ett på 19.000 kroner og to på 20.000 kroner. Noen av foreleggene er for flere saker og dreier seg om flere steder i Oslo.

Det ble også registrert én ulovlig hjemmefest med for mange deltagere.

Også musikkanlegg er blitt tatt i forvaring av politiet. På St. Hanshaugen alene ble 15 musikkanlegg tatt i forvaring forrige helg.

HØYLYTT: De to siste helgene har politiet registrert 15 ordensforstyrrelser, som resulterte i fem forenklede forelegg. 15 høyttalere ble tatt i forvaring forrige helg.

– Jeg har gitt beskjed til politipatruljene om at de skal være med offensive, være tidlig på med gode muntlige råd, men også gi bøter hvis det er det som må til sier Gangås.

Hun minner også om at det fortsatt er forbudt å drikke alkohol på offentlig sted.

– Vi har ikke noen intensjon om å forfølge alt av småting og har egentlig en policy hvor folk skal få lov å nyte uterommet. Men det begynner å bli et ordensproblem, sier hun.

– Hvordan forbereder politiet seg inn mot helgen?

– Vi målretter virksomheten vår mot det vi kaller «klagesteder», der vi erfarer at folk reagerer på atferd som bråk, forsøpling og slikt. Det kan være parker og badesteder, sier Gangås.

TIL STEDE: Politiet vil tidlig være på plass i parkene for å gi råd og muntlige pålegg dersom det blir for mye bråk.

– Karneval ganger ti

Politimesteren får støtte fra byrådsleder Raymond Johansen. Både Johansen og Gangås er tydelige på at parkene skal være tilgjengelig for alle, også de som går tur med hunden dagen etter.

Kommunen har satt ut ekstra containere for at folk skal ta med seg søppelet etter festen.

– Det har vært karnevalsstemning, løssluppent. Men det finnes grenser. Jeg har forståelse for at mange unge mennesker har vært isolert og satt livet på vent, men pandemien er ikke over, sier han.

Johansen forteller at han selv har gått gjennom parken en natt til lørdag.

– Det er jo karneval ganger ti. Det å plage så mange med høy musikk at barnefamilier må ta inn på hotell, er ikke greit, sier han.

– Har dere fått tilbakemeldinger om det?

– Ja, også i dette området.

– Det kommer en sterk anmodning til advarsel om at det finnes grenser. Ha det gøy, men vis hensyn. Og disse enorme bærbare musikkanleggene hører man langt unna. De kan ødelegge nattesøvnen for mange. Vi må huske at det bor veldig mange mennesker i nærheten til parkene, sier Johansen og fortsetter:

– Jeg skjønner at man vil feste og ha det gøy. Men parkene skal være tilgjengelige for alle. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon som andre steder i Europa der vi må stenge parkene på nattetid, sier han.

– Har dere vurdert det?

– Nei, sier byrådsleder Raymond Johansen.