Flere tusen i karantene: − På to dager fikk vi flere positive tilfeller enn vi hadde i hele fjor

Utbruddet med 55 coronasmittede i Grimstad, har satt opp mot 3650 innbyggere i kommunen i karantene eller ventekarantene.

– På to dager fikk vi flere positive tilfeller enn vi hadde i hele fjor, sier kommunikasjonssjef Petter Toldnæs til VG.

Kommunen venter at antallet i karantene vil stige etter hvert som de får testet flere. Nå er opp mot 3650 av 24.000 innbyggere i kommunen i karantene. Det forklarer Toldnæs til VG torsdag morgen.

VG skrev først at tallet var 4000, slik Fædrelandsvennen opplyser, men Toldnæs sier dette ikke stemmer:

– Det er minimum 650 i pålagt karantene som følge av å være nærkontakter, sier Toldnæs til VG. Kommunikasjonssjefen anslår at det er ytterligere 2500 til 3000 innbyggere i ventekarantene.

– Dette er fortsatt en ekstremt krevende situasjon, nå får vi hjelp av våre nabokommuner med testene. sa Toldnæs til Fædrelandsvennen onsdag kveld.

På sine nettsider skriver kommunen at de forventer en ytterligere økning i antall smittede i dagene fremover.

– Nå må vi se hva som skjer de nærmeste dagene, men vi regner med å finne flere smittede, sier kommuneoverlege Vegard Vige til VG.

– Sjokk

– Jeg tror mange i Grimstad fikk et lite sjokk, sier Toldnæs om overgangen fra påventet sommerferieavvikling til fullt smitteutbrudd.

Toldnæs forteller at kommunen vil bruke de neste dagene til å se an resultatene av den omfattende screeningen kommunen har gjort av byens unge i påvente av eventuelle tiltak.

– En lokal forskrift er jo litt som riset bak speilet, og vil anbefales dersom det er behov for det. Akkurat nå ber vi spesielt aldersgruppen 15–20, og alle andre, om en lokal dugnad der hver eneste innbygger i Grimstad gjør sitt ytterste for å begrense antall nærkontakter, sier Toldnæs.

– Jeg opplever virkelig at innbyggerne tar dette på alvor. Vi så en dempet sankthansfeiring i går. Det setter vi umåtelig pris på.

Utbrudd i ungdomsmiljøet

Utbruddet har i stor grad rammet de unge miljøene i kommunen. Grimstad har bedt alle mellom 15 og 20 år om å teste seg. Det utgjør 2005 personer.

– Det er noen og femti tenåringer som er smittet, bekrefter Vige overfor VG torsdag morgen.

Det er snakk om personer i skoleklasser, venner og familier.

– Ungdommen har hørt at pandemien er over, og de blir jo lite syke stort sett, sier kommuneoverlegen.

– De har nok vært mer opptatt av fest og moro enn å tenke på pandemien.

Vige sier at Grimstad er et godt eksempel på hvor fort utbrudd kan komme nå som det slippes opp på tiltak.

Ber folk holde seg hjemme

I tillegg til å teste seg, har kommunen bedt alle unge om å avlyse sosiale arrangementer og å holde seg hjemme. Likevel har de landet på å la være å innføre strengere smittetiltak – i hvert fall foreløpig.

– Spøker det for sommerferien?

– I kommunen får vi en massiv oppgave samtidig som ferien er på vei, sier Vige som innrømmer at håndteringen blir krevende.

Han sier de må se hva som skjer de nærmeste dagene. Et alternativ kan være å innføre flere restriksjoner igjen.

– Serveringsbransjen og næringslivet har opptrådt utmerket gjennom pandemien, men Grimstad er en sommerby og dette utgjør en risiko for hele næringslivet.

Ordfører Beate Skretting (H) og kommuneoverlege Vegard Vige. – Nå må vi se hva som skjer de nærmeste dagene, men vi regner med å finne flere smittede, sier Vige til VG. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Vi følger situasjonen veldig tett og vurderer dette fortløpende, sier ordfører Beate Skretting (H) til VG etter onsdagens pressekonferanse.

– Utfordringen er at dette i hovedsak dreier seg om gruppen 15-18, som ikke ville blitt berørt av en nedstengning av serveringssteder uansett, fortsetter hun.

Kommunen skal møte Statsforvalteren og representanter fra Folkehelseinstituttet fredag for å diskutere situasjonen videre.

«Ikke noe uhåndterlig antall»

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VGTV at det er et krevende utbrudd for kommunen.

– Det er jo veldig mange, og det er mange som skal testes, og smittesporingsarbeidet er krevende.

Samtidig understreker han at 55 bekreftede smittetilfeller ikke er noe uhåndterlig antall i seg selv.

– Så lenge man har god oversikt over hvor de 55 personene har vært mens de har vært smitteførende, sier Nakstad.

På spørsmål om hva Nakstad synes om at kommunen foreløpig ikke har innført ytterligere tiltak, svarer han følgende:

– Dette er noe kommunen vurderer selv, og de er i løpende dialog med FHI som gir gode råd. Jeg kjenner ikke detaljene rundt hvor dette har skjedd, om det har vært innendørs, om det har vært i tilknytning til et arrangement, eller om det er andre omstendigheter som gjør at man føler seg ganske sikker på hvor risikoen er stor.

Nytt testsenter

Kommunen har også bestilt inn et mobilt testsenter utenfor Grimstad rådhus for å avlaste det regulære testsenteret som er fullbooket. Senteret vil bli satt opp i løpet av kort tid, forteller kommunikasjonssjef Toldnæs til VG.

– Dette vil bedre vår kapasitet kraftig. Nå ber vi alle innbyggere som ikke har testet seg om å ta turen utenfor rådhuset, sier Toldnæs.

– Det er viktig at alle som har bestilt vanlig test-time i dagene fremover avbestiller denne dersom de ønsker å benytte drop-in tilbudet.

Ti tilfeller i Arendal

De siste to dagene er det også registrert ti smittede i nabokommunen Arendal. Åtte tilfeller tirsdag knyttes til det større utbruddet i Grimstad, skriver NTB.

