HENTET MED AMBULANSE: Rekordsyklisten ble hentet med luftambulanse mandag. Foto: Tipser

Alvorlig hodeskade etter ulykke under rekordforsøk

Øystein Dahl (47) er alvorlig skadet, men ikke i kritiske tilstand lenger, etter at han måtte hentes med luftambulanse under verdensrekordforsøket på å sykle fra Lindesnes til Nordkapp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser produksjonsselskapet Scream Media i en pressemelding tirsdag. De produserer rekordforsøket til Sykkelaksjonen 2021.

Øystein Dahl syklet fra Lindesnes til Nordkapp for å samle inn penger til barnekreft-forskning, men var utsatt for en ulykke i Skarvbergtunellen mandag kveld, under ti mil fra mål.

– Fallet til Øystein resulterte i en alvorlig hodeskade. Øystein har blitt nøye overvåket og testet natten gjennom og legene kan nå bekrefte at prognosene er gode og at han ikke er i kritisk tilstand lenger. Han vil bli værende for hvile og videre overvåkning det neste døgnet på Tromsø Sykehus, skriver produksjonsselskapet i pressemeldingen.

Kun to timer søvn per døgn

Flere tusen har fulgt direktestrømmingen av Dahls rekordforsøk langs den drøyt 2500 kilometer lange sykkelreisen til Nordkapp.

Ifølge Fædrelandsvennen var det ventet at han kom til å nå målet innen klokken 22.00 mandag.

De skriver at Dahl kun hadde hatt to timer søvn per døgn siden starten torsdag kl. 07.00 på Lindesnes.

Skal ha syklet i hull i veien

Produsent Rose-Marie Ake opplyste mandag kveld dette om hendelsen:

– Da han syklet inn i Skarvbergtunnelen ved E69, var det nokså dårlig belyst og en del fukt på veien. Crewet hadde kontakt med Øystein underveis. Da han nærmet seg andre siden, begynte det å gå nedover og Øystein kom opp i en fart på opp mot 30km/t. Plutselig utfoldet det seg et stort hull i veien, som Øystein traff. Dette resulterte i et fall hvor han i landingen slo hodet.

Dahl skal ha fått øyeblikkelig bistand fra lege mens man ringte etter luftambulansen. Han var ved bevissthet da han ble fløyet til sykehus. Dahl ble først fraktet til Finnmark sykehus, som sendte ham videre til Universitetssykehuset i Tromsø (UNN).

Laget avventer

Ifølge Sykkelaksjonen var planen at sykkellaget som tok rekorden til Nordkapp i fjor etter Dahls målgang skulle fortsette Sykkelaksjonen med en tur gjennom alle Norges elleve fylker.

De avventer nå nyheter om hvordan det går med Dahl.

– En av syklistene på Øysteins lag mistet datteren til kreften noen år tidligere, og dette har vært en hjertesak for samtlige i laget både individuelt og sammen, skriver Sykkelaksjonen.

Ifølge produsent Chris Johansen samlet de i fjor inn 1,2 millioner kroner, og håpet i år på det dobbelte. Tirsdag ettermiddag er nær 650.000 kroner samlet inn.

Saken oppdateres.