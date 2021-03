NYE TALL: Tallene fra 2020 viser at 42 prosent strøk på teoriprøven, mens 24 prosent ikke klarte oppkjøringen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Aldri har så mange tatt teoriprøven: Disse spørsmålene sliter vi mest med

Publisert: Nå nettopp

I fjor ble det gjennomført 141.040 teoriprøver for bil. 42 prosent av disse ble ikke bestått.

Det viser ferske tall fra Statens vegvesen.

– Rekordmange tok teoriprøven for bil i 2020. Vi ser særlig at mange rundt de største byene har ønsket å unngå kollektivtrafikk og vil ha mer frihet ved å ta billappen, sier seksjonssjef Dag Terje Langnes i Statens vegvesen.

Han sier de har merket økt press på både teoretisk og praktisk prøve i 2020.

– Men tallet på praktiske prøver har vært høyere tidligere år. Det kommer nok av at kapasiteten på hos trafikkstasjonene har vært noe redusert på grunn av nedstengninger.

24 prosent strøk på oppkjøring

86.597 gjennomførte praktisk oppkjøring i 2020. 76 prosent av disse besto.

– Vi hadde selvfølgelig ønsket at beståttprosenten hadde vært høyere. Vi sliter spesielt på praktisk prøve med mange koronatiltak som gjør at sensorer av ulike årsaker blir tatt ut i karantene både titt og ofte, sier Langnes.

– Den første tiden etter nedstengingen virket det som at mange hadde brukt tiden hjemme godt og også øvelseskjørt mye privat. Folk kommer mer forberedt, legger han til.

Dette sliter vi med

Ole Magnus Ekelund er markedsansvarlig i Lime Green Digital AS, selskapet som eier og drifter teoritentamen.no – som har landets største samling av teorioppgaver.

Han bekrefter at mange bruker coronatiden til å ta førerkort.

– Det er pågang i hele trafikkopplæringsbransjen i disse dager. Mange bruker tiden for å ta førerkort – ikke bare for bil, men også for andre førerkortklasser.

Den største utfordringen med teoriprøven er å finne tid og motivasjon for å lese, øve og forberede seg, mener Ekelund.

– Det kan virke som at enkelte tar for lett på oppgaven. Det er tydelig at elever sliter med tema som bremselengder, skilt, fartsgrenser og kjøring med tilhenger. Vi registrerer også at elever synes det er ekstra vanskelig med oppgaver som omhandler tall og spesifikk terminologi.

Teoriprøven har 45 spørsmål med syv tillatte feil. Gjennomføring av teoriprøven koster 680 kroner. Se full prisoversikt her.

Stor pågang

Også nettsiden bestått.no har opplevd økt pågang i pandemiåret. Anders Guldahl er daglig leder i Trafikksikkerhet AS – som driver bestått.no.

– Vi hadde en økning på 28 prosent i antall betalende brukere fra 2019 til 2020, forteller han.

Ifølge Guldahl sliter flest med temaene skilt, oppmerking og vikeplikt.

VG har tidligere skrevet om lange køer for å ta teoriprøven. Statens vegvesen forklarer ventetid med plassutfordringer i teorirommene fordi avstand og smittevern må ivaretas.

Statens vegvesen meldte nylig at 14 av dem som har bestilt time til teoriprøve, ikke møter opp til timen. Mye av køen kunne vært unngått dersom flere møtte opp.

– Ledige timer legges ut fortløpende på nettsidene våre, så følg med der. Plassene forsvinner fort. For at flest mulig skal få førerkort inn mot sommeren, er det aller viktigste at de som møter til teoretisk eller praktisk prøve, er godt forberedt og består, sier seksjonssjef Dag Terje Langnes i Statens vegvesen.