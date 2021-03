I FRIHET: Den 30 år gamle kvinnen ble forrige uke løslatt fra varetekt. Foto: Odin Jæger, VG

Aktor om IS-kvinne: − Hun visste hva hun gikk til

OSLO TINGRETT (VG) Aktor mener at den tiltalte IS-kvinnen visste at hun skulle til Syria for å gifte seg med en terrorkriger.

Den terrortiltalte IS-kvinnen (30) sitter i retten i vestlige klær, og uten ansiktsslør, og følger nøye med. Hun nektet straffskyld da tiltalen ble lest opp.

Terrortiltalen mot kvinnen baserer seg på to hovedpunkter:

Det ene er hennes ekteskap med tre IS-krigere. Gjennom å passe barn og hus for disse tre krigerne, la tobarnsmoren til rette for at de kunne delta i kamp for terrororganisasjonen IS, mener påtalemyndigheten

Det andre er at påtalemyndigheten mener at kvinnen «glorifiserte» livet i Syria, for å få andre til å gifte seg med fremmedkrigere. I løpet av et drøyt år etter at hun selv dro, fulgte tre venninner etter

TILTALEN MOT IS-KVINNEN I perioden juni 2013 til mars 2019 i Syria, deltok hun i terrororganisasjonen ISIL. Etter at hun hadde reist fra Norge til Syria vinteren 2013 flyttet hun inn hos sin ektemann Bastian Vasquez som hun senere fikk et barn med. Vasquez var tilsluttet og hadde sverget troskap til ISIL, og han deltok i væpnede oppdrag for organisasjonen. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at Vasquez kunne ta aktivt del i kamphandlinger for ISIL. Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen. Etter at Vasquez omkom i forbindelse med fremstilling av bomber for ISIL i april 2015 mottok hun økonomisk støtte fra organisasjonen en periode før hun senhøsten 2015 giftet seg og fikk barn med NN som også var tilknyttet ISIL, NN deltok aktivt i væpnede oppdrag for organisasjonen og han var i tillegg shariadommer i ISIL. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at NN kunne delta aktivt i kamp handlinger for ISIL. Etter at NN omkom i kamp for ISIL i mars 2017 giftet hun seg med en tredje kriger som også var tilknyttet ISIL og som var en venn av NN. I hele perioden frem til hun ble hentet ut av kurdiske styrker og brakt til Al Hol leiren oppholdt hun seg i ISIL-kontrollert område sammen med personer tilknyttet organisasjonen. Vis mer

Statsadvokat Geir Evanger ved Det nasjonale statsadvokatembetet begynner med å gå tilbake til hvordan den tiltalte ble stadig mer religiøs og mer radikal i sitt syn på islam, etter å ha blitt med i organisasjonen Islam Net.

I Islam Net møtte tiltalte tre kvinner fra Bærum. De fire venninnene endte alle i Syria, gift med IS-krigere.

Etter å ha blitt kjent med hverandre gjennom Islam Net, kom de fire venninnene i kontakt med et mer ekstremt, mannsdominert miljø, nemlig Profetens Ummah.

I motsetning til Islam Net, som fordømte jihadreiser til Syria og advarte mot voldelig radikalisering, var det flere fra Profetens Ummah som ble fremmedkrigere i Syria.

Gift med terrorkriger

I Profetens Ummah traff den nå tiltalte IS-kvinnen Bastian Vasquez, som da var en av frontfigurene i den ekstreme gruppen.

Bastian Vasquez var den første IS-krigeren kvinnen var gift med, han hadde en fremtredende posisjon i IS og ble drept i 2015. Etter det ble hun gift med en IS-kriger fra Nord-Afrika som også var Sharia-dommer, og da han ble drept ble hun giftet bort til hans venn.

– Hun innleder kontakt med Bastian Vasquez, og innledet et forhold. Rundt tre uker før han reiste til Syria i desember 2012, fridde han til tiltalte. Han knyttet seg til Jahbat al-Nusra, en terrororganisasjon der han deltok aktivt og militant, sier Evanger.

– Da hun reiste til Syria for å gifte seg med ham, så bidro hun på sin måte til jihad. Hva visste hun? Påtalemyndigheten mener at hun visste at det var en voldsom borgerkrig som raste i Syria, at hun visste at Vasquez aktivt deltok i Jahbat al-Nusra, og at det var en ekstrem organisasjon. Hun visste at han var en aktiv kriger, som deltok i krig og terror.

– Hun visste også nok om organisasjonens tolkning av islam, at ved å reise ned ville hun bli totalt underordnet mannen.

To søstre

Aktor forklarer at tiltalte i Syria på et tidspunkt bodde i samme bolig som de to bærumskvinnene kjent fra boken «To søstre». Han mener den tiltalte hadde en påvirkning på at disse dro til Syria.

I tiltalen som er tatt ut står det:

«Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen».

Ifølge aktor har tiltalte fortalt i avhør at hun etter ekteskapet opplevde å få mer og mer kjeft fra Vasquez – og at hun etter hvert skal ha blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Dette er et sentralt tema i rettssaken fordi kvinnens forklaring er at hun var ufri og ble utsatt for vold og tvang, og flere ganger forsøkte å rømme fra Syria.

Evanger forteller også om hvordan Vasquez giftet seg med en annen norsk kvinne, som også dro til Syria, og i en periode var krigerens kone nummer to.

Vasquez døde

Aktor forklarer at Bastian Vasquez døde i april 2015, under produksjon av bomber, så gikk det kort tid før tiltalte ble gift med et annet IS-medlem, som var en Sharia-dommer.

Tiltalte har forklart at denne ektemannen også skal ha begått seksuelle overgrep mot henne, og slått sønnen hun hadde fått med Bastian Vasquez i 2014, sier aktor. I 2017 fikk tiltalte en datter med denne mannen, som opprinnelig var fra Tunis.

Sammen med denne mannen bodde tiltalte i IS-hovedstaden Raqqa, men etter denne mannen også døde, ble hun gift med en tredje IS-kriger. Sammen med denne mannen dro hun videre til den siste IS-byen, Baghouz.

Derfra har faren til tiltalte tidligere forklart VG at han kjøpte ut datteren ved å betale 20.000 kroner i løsepenger.

BLE HUN TVUNGET? Et avgjørende spørsmål i retten blir om kvinnen ble tvunget til å forbli i Syria. Foto: Odin Jæger

Forsvarer: – Tvang

I sitt innledende svar til aktor, sier kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus, at de er enige i aktors forklaring om hvor kvinnen har oppholdt seg i Syria, men at tiltaltes forklaring ikke er utfyllende gjengitt.

– Tiltalte har forklart at hun giftet seg med IS-medlemmer, og var en hjemmeværende husmor. Men det som er kjernen i vårt forsvar på dette tidspunktet er at deltagelse i en terrororganisasjon ikke inkluderer å passe barn og hus, sier Nordhus.

– Det andre poenget er tvang. Vi mener at kvinnen ble tvunget til å bli i Syria. Hun ble tvunget til å passe hus og hjem, tvunget til seksuelle handlinger. Det er ikke deltagelse når man er blitt utsatt for tvang.

Nordhus viser til en uttalelse fra OSCE om at familiene til IS-krigere ikke bør straffeforfølges på samme måte som terrorkrigere. Nordhus mener at tiltalte var et offer for terror, ved tvangen ektemennene utsatte henne for.