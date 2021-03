TAR OVER: Peggy Hessen Følsvik blir i dag fungerende LO-leder. Foto: Terje Bringedal

Følsvik til topps i dag - men Eggum kan bli LO-sjef på sikt

I dag tar Peggy Hessen Følsvik (60) over som fungerende LO-leder. Men Fellesforbund-leder Jørn Eggum (53) er aktuell til å ta over som LO-leder på sikt.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Det formelle maler ufortrødent videre, også etter et tragisk dødsfall.

I går ble det kjent at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (53) er død.

I dag klokken ti samlet LO-sekretariatet seg til digitalt møte for å begynne prosessen med å finne hans arvtaker.

Det ligger an til LO-sekretariatet bestemmer at 1. nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, blir fungerende LO-leder og at hun neste mandag blir konstituert som ny LO-leder etter Gabrielsen.

Så er neste steg at hun blir valgt på representantskapsmøtet i LO 6. mai. Hun vil da være LO-leder frem til den coronautsatte LO-kongressen neste vår.

Følsvik får gode skussmål

Kilder i LO sier til VG at Følsvik har jobbet meget tett og godt sammen med Gabrielsen siden de ble valgt for fire år siden og at hun har vist seg som en god leder.

Hun er fra Vigra i Møre og Romsdal og har bakgrunn fra Widerøe og Braathens Safe.

Hun ble nestleder i LO-forbundet Handel og Kontor i 2004 og ble valgt inn i LO-ledelsen i 2013, som 1. sekretær.

I LO har man en 60-årsgrense for å bli valgt inn i ledelsen.

Det innebærer at Følsvik ikke er valgbar på LO-kongressen som skulle vært holdt i våres, men som er utsatt til 2022. Med mindre aldersgrensen endres.

Eggum favoritt

Et utvalg utreder nå om det skal foretas endringer.

I LO er man veldig varsomme med å bidra til noen maktkamp eller omtale av hvem som skal bli ny LO-leder, så nær etter Gabrielsens bortgang.

Men sentrale kilder fremholder overfor VG at det er en person som i kraft av sin posisjon er meget aktuell som arvtaker etter Gabrielsen:

Leder i Jørn Eggum (48) i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet.

SEILER OPP: Fellesforbund-leder Jørn Eggum er høyaktell som ny LO-leder på LO-kongressen neste år. Foto: Ola Vatn / VG

Han har vært den mest profilerte lederen i LO sammen med Gabrielsen og de kommer fra samme forbund.

To forbund avgjør

I LO er det to store forbund som tradisjonelt har skiftet litt på å ha LO-lederen: Eggums Fellesforbund - og Fagforbundet, som er LOs desidert største forbund.

les også Slemmestad i sorg etter LO-sjefens bortgang

For å bli LO-leder bør man ha Fagforbundets støtte, fordi de er så store; de har rundt 1/3-del av delegatene på LO-kongressen.

Av de 260 delegatene fra forbundene ligger, i følge Fagbladet, Fagforbundet alene fått hele 93 representanter. Det er nesten dobbelt så mange som det nest største forbundet, Fellesforbundet, som har 49.

Det er en oversikt som ble laget inn mot den planlagte LO-kongressen våren 2021, som er utsatt til neste år.

Samlet har de to forbundene altså flertall på LO-kongressen.

Kompromiss

Det er en årsak til at de to forbundene har fordelt toppjobbene de siste årene.

Lederen i Fagforbundet, Mette Nord, er 62 år og kan bare bli LO-leder hvis aldersgrensen endres.

les også Støre: - En varmhjerta kjempe

Det anses som mindre aktuelt, men i LO er kompromiss en utviklet kunst og mektig virkemiddel, som har blitt brukt før - og som kan gjøre at det kan dukke opp andre kandidater frem mot LO-kongressen neste år.