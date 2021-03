FÅR STØTTE: Tre av fire nordmenn er fornøyde med hvordan Erna Solbergs regjering har håndtert coronapandemien. Solberg er også favoritt i VGs ferske statsministermåling. Foto: Heiko Junge, NTB

VG-måling: Solid støtte for coronahåndtering - men yngre er blitt mer skeptiske

Ett år etter nedstengingen av Norge, får regjeringen tommel opp fra tre av fire nordmenn for håndteringen av coronapandemien. Men støtten er synkende – og de yngste er minst fornøyde.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tre av fire nordmenn er fornøyde med måten Solberg-regjeringen har håndtert coronapandemien. Det kommer fram i en fersk måling Respons har utført for VG.

23 prosent svarer at regjeringen har håndtert pandemien «svært godt», mens 50 prosent mener regjeringen har håndtert den «godt».

Kun 9 prosent svarer at de er misfornøyde med regjeringens håndtering.

– Det er en hyggelig tilbakemelding på regjeringens arbeid. Så tenker jeg det er vel så mye en kreditt til hele det norske samfunnet. Det er veldig mange som har stilt opp og bidratt, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Synkende støtte

Samtidig er andelen som mener regjeringen har håndtert pandemien «svært godt» eller «godt» synkende: Fra 84 prosent i mai 2020 til 78 prosent i januar 2021 - og nå til 73 prosent.

– Kan oppslutningen om tiltakene begynne å slå sprekker?

– Jeg tror ikke jeg ville sagt det ut ifra de tallene, sier Solberg.

Men statsministeren vedgår at det sprer seg en coronatretthet blant befolkningen - og at folk blir mer slitne for hver måned som går.

– Noen steder i landet er det veldig lav smitte, hvor folk føler de har holdt på lenge med forebyggende tiltak uten at det har vært noe særlig smitte. I andre deler av landet er det fortsatt høy smitte. Da oppleves nok virkeligheten og behovet litt forskjellig ulike steder, sier Solberg.

I følge bakgrunnstallene til målingen er det de yngste som er minst fornøyde. Blant dem under 30 år sier 66 prosent at regjeringen har håndtert pandemien på en god måte.

Til sammenligning er 76 prosent av dem over 60 år fornøyde.

Flest misfornøyde i Rødt, Sp og Frp

Blant alle partiers velgere er det flere som mener at regjeringen har håndtert pandemien godt enn dårlig.

Velgerne som er mest misfornøyde med håndteringen, finner man i Rødt, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. I Rødt er hele 36 prosent misfornøyde, mens tallene for Frp og Sp er henholdsvis 13 og 11 prosent.

– I andre europeiske land har vi sett store protester mot koronatiltak. Hvorfor tror du at det ikke har skjedd i Norge?

– Litt av det skyldes nok at vi har tillit til myndighetene i vårt samfunn. Vi har hatt en åpenhet rundt dilemmaene og beslutningene vi har tatt, som kanskje bidrar til at folk forstår mer av det som skjer, sier Solberg.

Hun legger til at vi også har hatt «gode resultater» med relativt få dødsfall, alvorlig syke og innlagte.

– Da har man kanskje mer tillit til at håndteringen fungerer, sier Solberg.

NYE TILTAK: Det har blitt mange pressekonferanser om corona for regjeringskollegiet det siste året. Her er statsminister Erna Solberg med justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H, t.v.) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: Lise Åserud, NTB

Vil gi Solberg fire nye år

Også på VGs statsministermåling for mars, får Erna Solberg fortsatt høy oppslutning. Et flertall av velgerne ønsker at hun skal bli sittende etter stortingsvalget i september.

På spørsmål om hvem velgerne foretrekker som statsminister av Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, går Solberg nok en gang seirende ut.

– Jeg blir selvfølgelig glad, men jeg skal være ærlig på at målinger ikke er det jeg tenker mest på om dagen. Det viktigste er fortsatt å få kontroll på smitten slik at vi kan ta hverdagen vår tilbake, sier Solberg.

Samtidig er det en liten endring i favør av Støre, sammenlignet med VGs statsministermåling i januar. Støre tar noen prosentpoeng innpå Solberg.

På spørsmål om velgerne foretrekker av Solberg, Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, får man et helt annet bilde.

Da svarer 26 prosent Støre, 19 prosent Vedum og 41 prosent Solberg.

– Hvorfor vil bare én av fire velgere at du skal bli statsminister, Støre?

– Disse målingene tar jeg ganske lett på. Hvis jeg skal se på noe, er det en økning. Summen av Trygve og meg bekrefter det. Men det er politikken som er viktigst. Det er det vi går til valg på, sier Støre til VG.

Støre understreker at det ikke er disse tallene han bryr seg mest om.

– Det er å vise at vi trenger en ny handlekraft for å sikre jobben til folk, at vi må si nei til privatisering av sykehus- og velferdstjenester og styrke fellesskapets velferd. Og at vi må ha en rettferdig klimapolitikk. Det er det som er mitt oppdrag, og det er det jeg bruker kreftene på, sier Støre.

– Er det et problem for Ap at du som person ikke er mer populær?

– Det er ofte sånn at den som leder et parti også er knyttet til oppslutningen et parti får, i forhold til der et parti vil være. Jeg har opplevd både oppgang og nedgang. Det viktigste for meg er at Ap løfter seg fram mot valget. Da vet jeg at det velgerne ønsker er saker som betyr noe i hverdagen deres, og det får de hos oss, sier Støre.