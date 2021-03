TILTALT: Mange tusen salg gjennomført av Laila Mjeldheims bedrift Det norske kartselskapet, regnes av påtalemyndigheten som bedrageri. Hun forsvares av advokatene Alexander Greaker (avbildet) og Øystein Storrvik. Foto: Tore Kristiansen

Spilte av opptak av telefonsalg i bedragerirettssaken: − Jeg sier ting som ikke er helt korrekt

«Uklar kommunikasjon», «dårlig dialog» og påstander «som ikke blir riktig» er noe av det den bedrageritiltalte forretningskvinnen Laila Mjeldheim (44) peker ut i opptak av salgssamtaler hun selv har gjort på telefon.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Fredag spilte aktoratet av opptak av en rekke telefonsamtaler i rettssaken mot Laila Mjeldheim. Samtalene er tatt opp for å gi en juridisk bindende kontrakt mellom Det norske kartselskapet og deres kunder.

Dokumenter presentert i retten viser at flere av fakturaene fra disse salgene ble kreditert – det vil si at betalingskravene ble trukket tilbake.

Mjeldheim står i Oslo tingrett tiltalt for å ha bedratt norske bedrifter og kommuner for 62 millioner kroner gjennom salg av «tilnærmet verdiløse produkter».

Selv nekter forretningskvinnen all straffskyld for grovt bedrageri.

Hun var eier av Det norske kartselskapet, frem til firmaet i fjor sommer ble slått konkurs. Firmaet har solgt oppføringer og karttjenester i et digitalt kart til et stort antall norske bedrifter og kommuner.

Rettssaken mot Laila Mjeldheim startet tirsdag forrige uke, og skal etter planen fortsette de neste fire ukene.

I retten fredag, erkjente Mjeldheim etter én av avspillingene at hun har kommet med feilaktige opplysninger for å skape interesse hos kunden.

Oppdiktet befaring

Under en salgssamtale med en sportsbutikk på Vestlandet, påstår Mjeldheim at det har vært utfordringer med GPS i området rundt kjøpesenteret hvor butikken ligger. Feilen skal være rettet opp innen få dager sier hun i opptaket som ble spilt av.

– Jeg vil tro det er noe jeg har sagt for å få en dialog med kunden, sa Mjeldheim om disse påstandene i retten fredag.

– Jeg hører jo hva som blir sagt, og jeg sier jo ting der som ikke blir riktig. Jeg blir revet med i samtalen, og sier ting som ikke er helt korrekt, forklarer hun videre.

I samme opptak hevder hun også at Kartselskapet har vært ute på befaring med gule vester i området. Fredag sa hun at også dette var en feilaktig påstand for å vekke interesse hos kunden.

Ifølge Mjeldheim henger denne teknikken igjen fra en tidligere salgssjef ved bedriften, fra før hennes tid som daglig leder. Hun forteller at det fra den tiden eksisterte et press om å levere høye salgstall.

– Jeg var klar over at det ikke stemte, innrømmer hun.

Om flere av samtalene, sier Mjeldheim at hun synes de er for dårlige. Hun peker ut utydelig kommunikasjon og dårlig dialog. Flere ganger erkjenner hun at hun overhører kundene, og ikke svarer på det de spør om.

Tidligere i rettssaken har Mjeldheim erkjent å «i noen tilfeller» ha forledet nye kunder til å tro at de allerede var kunder hos Kartselskapet.

Etter enkelte av samtalene som ble avspilt fredag, kommenterer Mjeldheim at de fremstår som «porteføljekunder» – altså allerede eksisterende kunder. Hun påpeker også at hun mener samtalene fra senere i tid fremstår som bedre og mer ryddige salg, og understreker denne utviklingen.

Solgte GPS-tjenester som ikke fungerte

I de fleste av samtalene, nevner Mjeldheim at oppføringene i Kartselskapets løsninger, vil dukke opp også i kart på GPSer i biler og lignende. Noen ganger hevdes det at man må gjennom Kartselskapet for å havne på Garmin og Tomtoms GPS-systemer.

– Google Maps finnes ikke i GPSen, sier hun til en kunde som sier at bedriften deres benytter seg av Googles systemer.

Laila Mjeldheim har gjennom hele rettsprosessen hevdet at hun trodde selskapets kunder havnet på Garmins GSPer gjennom en avtale de hadde med den sveitsiske GPS-produsenten.

Dette stemte ikke – kundene havnet ikke automatisk på noen GPSer.

Sannheten var at hver enkelt bilist og eier av en Garmin-GPS, måtte gå til selskapets nettsted atlas.no. Der var de nødt til lete seg frem til en lenke hvor man kan laste ned en datafil, som de igjen manuelt måtte oppdatere GPS-enheten med.

KONTORLOKALE: I dette bygget opererte Det norske kartselskapet AS. Foto: Tore Kristiansen

Mjeldheim hevdet i retten forrige uke at hun ikke var kjent med denne feilen før et politiavhør i 2019. VG omtalte dette i en sak allerede i 2018, men hun påsto at hun ikke var kjent med artikkelen, da hun hadde opplevd medietrykket som for høyt til at hun orket å følge dekningen.

Forbindelser til lukket terapimiljø

VGs podkastserie «Våpendrageren» forteller historien om det angivelige bedrageriet i Kartselskapet – og om forbindelsen mellom Det norske kartselskapet og den omstridte terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet.

Addictologi Akademiet skal hjelpe folk å håndtere sine avhengigheter. Kartselskapets ansatte var i flere år pålagt å gå i terapi hos Andresen.

Eks-klienter fra Addictologi Akademiet fortalte om utskjelling, manipulasjon, sosial kontroll og press om å betale store pengesummer for kurs, gruppeterapi etter arbeidstid og turer.

Andresen nekter for å ha gjort noe kritikkverdig. Politiet har henlagt alle anmeldelser mot han, men han er blitt ilagt en tilleggsskatt på 1,5 millioner kroner.

