I RETTEN: Torsdag forklarer den tidligere justisministeren Tor Mikkel Wara seg i straffesaken mot sin trusseltiltalte samboer, Laila Bertheussen. Foto: NTB

Tor Mikkel Wara om første trusselnatt: – Jeg våknet av en lyd

OSLO TINGRETT (VG) Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara sier at han våknet av en lyd om natten da boligen ble angrepet for første gang – og at samboeren sov i sengen.

Oppdatert nå nettopp

Da han inntok vitneboksen i sal 250 i Oslo tingrett torsdag morgen var han klar på at han ikke mener den tiltalte samboeren står bak noen av trusselhendelsene, og at pågripelsen kom «som et sjokk».

Påtalemyndigheten mener derimot at Laila Bertheussen skrev «rasisit» på familiens hus, tegnet hakekors på bilen og forsøkte å tenne på bilen like etter klokken 02 natt til 6. desember 2018. Hun nekter straffskyld.

I retten ble Tor Mikkel Wara spurt ut om denne natten for to år siden.

– Jeg våknet av meg selv, av en lyd. Jeg sto opp for å sjekke hva lyden var og gikk å la meg. Det kan ikke ha tatt lang tid, forklarer Wara.

– Når våknet du? spør statsadvokat Frederik G. Ranke.

– Dette er et spørsmål som går igjen, svarer Wara, og viser til at han har anslått ulike tidspunkter i politiavhør.

– For alle praktiske formål, så vet jeg ikke.

– Men du hadde en hunch på 02–03?

– Jeg hadde i hvert fall sovet et par timer, så 02–03.30, svarer Wara.

Strid om klokkeslett

Aktoratet er opptatt av klokkeslettet fordi de mener han kan ha våknet av samboeren Laila Bertheussen, som de mener begikk hærverk mot bilen og huset denne natten.

Statsadvokaten viser til at Bertheussen har gitt uttrykk for at Wara våknet senere og at Wara i avhør har vært mer og mer usikker på tidspunktet han våknet.

– Hun lå ved siden av meg i sengen da jeg våknet. Hvis hun ikke hadde vært der, ville jeg ikke gått og sjekket hva lyden var. Huner mye oppe om natten, og den eneste grunnen til at jeg går ned og sjekker er at hun ligger ved siden av meg i sengen, forklarer Wara.

– Så du henne? spør statsadvokaten.

– Ja, jeg regner med jeg så henne. Ellers hadde jeg ikke stått opp.

Se video – derfor vises TV-intervju i retten:

– Jeg må ha husket feil

Tidligere i uken kom det frem at helseapplikasjonen på mobiltelefonen til tiltalte var i bevegelse i tidsrommet 02–02.17, i samme tidsrom som Wara har sagt at han våknet. Da statsadvokaten spør om Wara har noen forklaring på det, svarer han:

– Nei, det tyder på at klokkeslettet er feil, så da må jeg ha husket feil.

– Eller tyder det på at hun ikke var i sengen da du våknet?

– Dette har jeg svart på. Hun var i sengen, men jeg vet ikke noe om klokkeslett. Og denne lyden her ... Jeg står opp og våkner. Det tar kanskje ett minutt. Jeg prøver å sove så fort som mulig, svarer Warra.

– Det var ingen grunn for meg å prøve å identifisere det som skjedde. Det var ingen mystiske ting ved den natten. Det var kanskje katten eller noen fliser som hadde dette ned. Det er ikke sikkert det har noe med hendelsen å gjøre, fortsetter han.

AKTOR: Statsadvokat Frederik G. Ranke. Foto: NTB

Presset om bilder til media

I retten i forrige uke kom det frem at Bertheussen selv sørget for å sende bilder av skadeverket på bilen til pressen, kun timer etter at skadeverket ble oppdaget av den daværende justisministeren.

– Hva synes du om at hun lekket bilder til pressen? spør statsadvokaten.

– Jeg er ikke sikker på om ordet lekker er riktig ord. Det forutsetter at det er hemmelig. Hvis noen ødelegger bilen din, så kan du fortelle det til hvem som helst. Det er ikke et lovbrudd, svarer Wara.

Statsadvokaten vil deretter vite om Wara, som daværende justisminister, tror det var bra at Bertheussen tok bilder og sendte til pressen – slik at noen kan ringe inn og ta på seg skylden.

– Det tenkte jeg ikke på. Jeg konsentrerte meg om den politiske kommentaren. Jeg tenkte at: «Dette kommenterer jeg ikke nå, det skal jeg gruble litt på», svarer Wara.

les også «Dette må IKKE ut ennå»

– Men er det klokt å sende bilder til pressen?

– Det vil ikke jeg mene noe om, men jeg vet at det er fullt lovlig, svarer han.

– Det er ikke lovligheten vi snakker om, det er klokskapen.

– Det var ingen som trodde dette ikke skulle ut, det var et tidsspørsmål, svarer Wara.

– Er det bra om det kommer ut først eller senere?

– Det er en beslutning politiet må ta. Det er hennes informasjon, spiller det virkelig noen rolle om du sier noe om at du har levert inn en anmeldelse? svarer eks-justisministeren.

– Du vil ikke si at det var uklokt av henne?

– Dette visste jeg ikke noe om. Jeg visste jo at jeg måtte gi en kommentar. Det var jeg fullstendig klar over, men det kan være lurt å tenke over det du skal si, svarer Wara.

– Kan kanskje være klokt å vente med å sende bilder også? spør Ranke

– Jeg har ikke vurdert klokskapet på det i det hele tatt, svarer Wara.

Publisert: 17.09.20 kl. 10:24 Oppdatert: 17.09.20 kl. 10:35

Mer om Krim