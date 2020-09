HAR KONTROLL: Kommuneoverlege Jan Børre Johansen tror at Indre Østfold beskriver situasjonen som dramatisk etter at coronaviruset har blomstret opp i kommunen som følge av arrangementene i Sarpsborg. Foto: Fredrik Hagen

Kommuneoverlege i Indre Østfold: – Nå er det ganske dramatisk

26 av 27 ferske smittetilfeller i Indre Østfold kommune kan kobles til de religiøse arrangementene i Sarpsborg.

Sarpsborg og Fredrikstad er ikke alene om å rammes av coronautbrudd etter de religiøse arrangementene til Al-Ghadir islamsk senter Østfold i Sarpsborg ved månedsskiftet.

På en dag har antallet smittede i kommunen økt med 13.

De siste dagene har det dukket opp totalt 27 nye smittetilfeller i Indre Østfold – og hele 26 av disse kan knyttes til Sarpsborg-arrangementene.

– Nå er det ganske dramatisk, når det blir mange elever og sånt som rammes. Da begynner det å ta seg opp i forhold til dramatikken, sier kommuneoverlege Jan Børre Johansen i Indre Østfold til VG.

Tolv nye i Fredrikstad

Tirsdag kveld opplyser også Fredrikstad at det har kommet tolv nye smittetilfeller der i løpet av dagen.

Samtlige har kjent smittevei, og elleve av dem er nærkontakter av øvrige smittetilfeller den siste uken og kan kobles til Sarpsborg-arrangementene.

Det siste smittetilfellet knyttes til en utenlandsreise, opplyser kommunen i en pressemelding.

Totalt har Fredrikstad registrert 161 nye smittetilfeller siden fredag 29. august. Dette utgjør over halvparten av alle smittetilfeller som Fredrikstad har registrert siden mars.

Ny bølge for Indre Østfold

Når det gjelder Indre Østfold, har kommunen nylig vært igjennom en coronabølge etter at regjeringen åpnet for reiser til Sverige i sommer. Da var ubtruddet knyttet til unge som festet, og innbyggere som dro til Sverige.

Kommunen mente å ha dette utbruddet under kontroll.

– Det er en fare for at vi har enda en liten oppblomstring, erkjenner Johansen.

Han poengterer imidlertid at situasjonen er en helt annen denne gang, og mener at innbyggerne generelt har vært flinke til å ta coronaviruset på alvor en god stund.

– Nå er det mye mer lokalisert enn den forrige runden i høst. Det er ikke like omfattende nå. Vi kjenner stort sett smittekildene og det er bra.

Øker testkapasiteten

Kommunen stengte mandag Mysen barneskole og Mysen ungdomsskole. De venter fortsatt med å åpne skolene til de har fått svar på coronatester og har økt testkapasiteten til over 300 per dag.

– Det kan bli snakk om at noen klasser må i karantene. Vi kommer til å forsøke å teste alle skoleelever som kan testes i løpet av inneværende uke, sier Johansen.

VG sjekket tirsdag smittesituasjonen i nærkommunene til Sarpsborg og Fredrikstad.

Det er for tiden tre smittetilfeller i Moss, to i Våler, to i Halden og ingen i Skiptvet, Rakkestad, Marker eller Hvaler.

Fire smittede i Råde kobles til Sarpsborg

Råde kommune har totalt elleve smittetilfeller per dags dato. Også her merker man konsekvensene av de religiøse arrangementene som var i Sarpsborg ved månedsskiftet.

– Det har ikke ført til en stor hendelse i Råde, sier kommuneoverlege Sarah Frandsen Gran, som forteller at fire av kommunens elleve smittetilfeller kan kobles til Sarpsborg.

Disse fire personene tilhører én husstand.

Kommuneoverlegen i Råde føler at situasjonen er under kontroll.

– Det var ikke en komplisert smittesporing. De hadde vært på det samme arrangementet.

