Lørenskog-saken: Derfor er den mystiske «hettemannen» interessant

Etter tre måneder har fortsatt ikke den ukjente «hettemannen» blitt identifisert. Nå undersøker politiet nye tips.

Nå nettopp

Mannen ble fanget opp av overvåkningskameraer i nærheten av Sloraveien dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant for to år siden. Politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt forteller at de har gått gjennom over 6000 timer med videomateriale i løpet av etterforskningen så langt.

– Etter gjennomgang av dette, og sett i sammenheng med det øvrige bevisbildet og elektroniske spor, så har vi kommet fram til at dette er en person som beveger seg i nærheten av åstedet på et tidspunkt som er interessant, sier hun til VG.

Vi har gått opp ruten den ukjente mannen gikk for å jakte på flere svar. VGs krimekspert Øystein Milli oppdager flere ting på veien som får han til å undre – se video øverst!

Hør Krimpoddens episode om «hettemannen» i Lørenskog her:

Tre måneder etter at politiet gikk ut med bilder og videoer av den ukjente mannen, ble «hettemannen» igjen etterlyst på TV 2-programmer «Åsted Norge» forrige uke.

– Vi har fått inn et titalls tips rundt denne mannen, og det har også kommet inn tips etter «Åsted Norge»-sendingen. Men ingen av tipsene har ført oss nærmere identifisering av vedkommende, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

– Men vil dere karakterisere noen av disse tipsene som interessante?

– Disse tipsene er under arbeid, så det kan jeg ikke kommentere.

Hun sier at politiet jobber med en høydeanalyse av mannen, men at det foreløpig ikke har kommet noe resultat på dette arbeidet.

Krimforfatter Jørn Lier Horst har hatt en hemmelig rolle i etterforskningen av Lørenskog-saken. Dette er hans teorier:

31. oktober er det to år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog. Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone. Han nekter straffskyld, og fikk flytte hjem igjen i huset for to uker siden.

Politiet mener huset er et viktig bevis i drapsetterforskningen mot milliardæren. De mener også at det er skjellig grunn til å mistenke at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i boligen.

Publisert: 01.10.20 kl. 21:54