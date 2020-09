ALVORLIG: Helseminister Bent Høie sier han kjente til problematikken rundt besøksstans for utviklingshemmede, men at han ikke kjente det store omfanget VG har avdekket. Foto: Frode Hansen

Høie sier besøksstans er ekstremt inngripende - men ønsker ingen gransking

Helseminister Bent Høie erkjenner at flere tusen utviklingshemmede kan ha blitt utsatt for menneskerettsbrudd fra myndighetene. Likevel mener han det ikke er nødvendig å finne ut hvor mange det gjelder.

Oppdatert nå nettopp

Helseministeren sier han ser svært alvorlig på VGs avsløring av at over 130 norske kommuner bekrefter at de innførte besøksstans i boliger for utviklingshemmede.

– Det som er bekymringsfullt i det VG har avdekket er omfanget og det som fremstår nærmest som en automatikk når besøksstans blir innført, sier Bent Høie.

– Det kan være avdekket flere tusen brudd på utviklingshemmedes grunnleggende menneskerettigheter?

– Det er en veldig alvorlig sak. Bare tenk på at du selv blir satt en situasjon der kommunen bestemmer at du ikke får lov til å få noe besøk i ditt eget hjem. Det er helt åpenbart ekstremt inngripende.

Les også: Kommunen stengte døra til Anjas private hjem

– Var dere klar over dette omfanget?

– Nei, det var vi ikke. Mitt inntrykk var at når kommunene ble bevisste på at de ikke hadde hjemmel til dette, så skjedde ikke det. Jeg trodde ikke noen opptrådte som om de hadde hjemmel, sier Høie.

Slik har VG jobbet VG har spurt samtlige norske kommuner hvor mange personer med psykisk utviklingshemming som bor i en omsorgsbolig eller bofellesskap der det er innført besøksstans. Svarene omfatter hele eller deler av perioden 1. mars til 1. mai 2020. Ifølge kommunene har 2599 personer med psykisk utviklingshemming hatt besøksstans i perioden. 134 kommuner bekrefter at de innførte besøksstans i bofellesskap og omsorgsboliger. Tallet har økt siden publisering 20. september ettersom nye kommuner bekrefter besøksstans. I samme periode fattet kommunene 27 tvangsvedtak begrunnet med covid-19 og smittevern. Det er ikke kjent hvor mange som frivillig hadde besøksstans eller om det er fattet andre typer lovlig vedtak. 26 kommuner svarer at de har innført portforbud eller bedt beboere om å holde seg innendørs. Dette gjelder 355 utviklingshemmede. Enkelte fikk portforbud mens de ble testet for smitte. Funnet er basert på kommunenes egenrapportering og egen definisjon av besøksstans og portforbud. Innsynet er besvart av 339 kommuner. Det utgjør 95 prosent av landets kommuner. Ni kommuner har avslått VGs innsynsbegjæring. Et flertall av kommunene begrunner besøksstans i retningslinjene Helsedirektoratet sendte ut 14. mars 2020. Ifølge Helsedirektoratet var det ikke lovlig å innføre besøksstans i utviklingshemmedes hjem basert på deres brev. Vis mer

Vil ikke kartlegge omfanget

Flere kommuner har fortalt VG at de innførte besøksstans fordi de misforsto regelverket fra sentrale myndigheter i mars.

Høie sier at han forstår at tiden rundt 12. mars var ekstremt krevende og hektisk i kommunene, og at han forståelse for at det kan ha skjedd enkelte feil. Men etter pressemeldingen fra helsedirektoratet 20. april er det ikke lenger mulig å være i tvil, mener han.

– Vil du og regjeringen gjøre noe for å kartlegge det reelle omfanget av besøksstans?

– Jeg oppfatter nok at det nå handler om å sikre at kommunene følger regelverket og hindre at dette skjer på nytt.

PLAKAT: Denne plakaten hang på døren til et bofellesskap i Asker kommune i en måned. Foto: PRIVAT

Må følges opp av den enkelte

Helseministeren har tidligere avvist behovet for en nasjonal gransking av ulovlig besøksstans - slik flere helsepolitikere har tatt til orde for. Han viser til at det ligger under Koronakommisjonens mandat - og de må gjøre sine egne prioriteringer av hvilke problemstillinger de ønsker å gå dypere inn i.

– Det blir veldig komplisert og uoversiktlig hvis vi setter i gang ulike parallelle undersøkelser, sier Høie.

– Opplever du at du vet nok om omfanget av uhjemlet besøksstans?

– Vi vet nok til å vite at omfanget er betydelig og at det har vært et problem. Det er det som er viktig for å kunne gjøre noe med det.

– Har det ikke en verdi for de sentrale helsemyndighetene å vite hvor mange mennesker som har vært utsatt for et lovbrudd fra offentlige myndigheter?

– Det har en stor verdi for oss å vite at dette har hatt et så stort omfang at det er et problem - og så vil jo en sånn undersøkelse kunne gi noen andre tall. Men uansett er jo omfanget så stort at det er et problem, og om det er det ene eller det andre omfanget er ikke det vesentlige, sier Høie.

Les også: Marianne ville besøke datteren – måtte underskrive brev om at datteren kunne dø av covid-19

– Det handler mer om den enkelte som har opplevd dette og det vil jo ikke en kartlegging gjøre noe med. Det må følges opp av den enkelte og den enkeltes kommune.

– Er det opp til den enkelte utviklingshemmede og deres pårørende å finne ut om de har vært utsatt for et lovbrudd fra myndighetenes side?

– Det er kommunenes ansvar å sørge for at tiltakene de setter i verk er lovlige.

Høie legger til at brukere og pårørende som opplever uønsket besøksstans kan klage til fylkesmannen og få hjelp til dette av pasient- og brukerombudet.

VERRE: Høie sier konsekvensene av isolering kan være særlig store for utviklingshemmede som trenger stor forutsigbarhet i hverdagen. Foto: Terje Bringedal

– Kan bli sykere

Dagsnytt 18 inviterte i forrige uke Bent Høie for å diskutere VGs avsløringer. Her sa han at «Vi har systemer i Norge for å ivareta rettssikkerheten til alle innbyggerne i landet vårt. Både gjennom tilsynsmyndighetene og ombudsordningene.»

– Er du fortsatt trygg på at kontrollsystemene har fungert og fungerer nå under pandemien?

– Fylkesmennene har vært nødt til tilpasse tilsynsaktivitetene slik at tjenestene kunne prioritere alle ressurser til å håndtere coronapandemien, skriver Høie i en e-post.

les også Kommunen stengte døren til Anjas (46) private hjem

Han viser til at Statens helsetilsyn har hatt løpende dialog med fylkesmennene og at fylkesmennene har hatt tett kontakt med alle kommuner. Her har sårbare grupper vært prioritert.

Les VGs avsløring: BESØKSFORBUDET

Høie sier i intervjuet at han er bekymret for at konsekvensene for den enkelte beboer kan være store dersom det har gått uker og måneder uten at man fikk møte familie og nære venner.

– For noen av disse innbyggerne så er forutsigbarhet ekstremt viktig fordi de kan bli sykere av mangel på forutsigbarhet, sier Høie.

– I tillegg har en del av disse innbyggerne ikke de samme forutsetningene for å forstå hvorfor endringene skjer. Det gjør at konsekvensene for den enkelte blir mye verre.

Se video der VGTV forklarer hvem som vil få corona-vaksinen først:

– Sier det noe om utviklingshemmedes generelle rettssikkerhet når kommunene har så lett for å å innføre uhjemlede tvangsinngrep i en presset situasjon?

– Jeg deler den generelle bekymringen om rettssikkerheten til disse innbyggerne, og hvordan deres rettssikkerhet blir ivaretatt av kommunene.

Høie viser også til tvangslovutvalget som har utredet bruk av tvang mot utviklingshemmede.

– Det som har skjedd nå er nok dessverre et uttrykk for at man i mindre grad er bevisst på deres menneskerettigheter og individuelle rettigheter.

– Du er enig i at VGs funn viser at mange utviklingshemmede ble utsatt for uhjemlede tvangsinngrep. Vil regjeringen ta initiativ for å rette opp i denne uretten?

– Regjeringen kan ikke rette opp igjen det uretten som den enkelte er utsatt for i kommunene. Det vi kan gjøre er å arbeide for at andre ikke blir utsatt for den samme uretten.

Publisert: 30.09.20 kl. 16:45 Oppdatert: 30.09.20 kl. 16:58