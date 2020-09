VIRUS-SESONG: Lavere temperaturer og mer innetid kan gjøre at virus smitter lettere. Dette er et illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Kaldere vær og mer innetid: Slik kan corona-høsten bli

Lavere temperaturer og mer tid inne kan bidra til økt smittespredning i månedene som kommer, ifølge forskere.

I en rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) 11. september skriver de at risikoen for en nasjonal smittebølge fortsatt er lav, men at vi må planlegge for en ny smittebølge i vinter.

– Hvis den skulle komme, er det mer sannsynlig at det vil skje til høsten og vinteren når folk i større grad samles innendørs, står det i rapporten.

– Har bedre forståelse

Forsker ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES), Ryan Easterday, tror vi kan se en smitteøkning når temperaturen går ned og folk trekker innendørs.

– Det er definitivt en økt sjanse for at vi mister kontroll over viruset. Men i motsetning til i vår, har helsemyndighetene bedre forståelse av hvordan viruset sprer seg og om forebyggende tiltak som kan redusere spredningen, sier han.

Ifølge FHIs siste ukesrapport er smittespredningen fortsatt på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen, selv om antall meldte tilfeller er på et betydelig høyere nivå enn det har vært gjennom sommeren.

Ifølge VGs oversikt er det registrert 1381 smittetilfeller i Norge de siste 14 dagene.

– Når været skifter samtidig som viruset er til stede mange steder i landet, kan en mye større del av befolkningen bli smittet i vinter, sier Easterday.

Han leder et forskningsprosjekt med mål om å finne ut hvor mange viruspartikler som skal til for å forårsake sykdom.

– Viruset overlever ikke like lenge utendørs om sommeren som om vinteren. Varme temperaturer og UV-stråler dreper viruset. Innendørs, i romtemperatur, overlever det ganske bra.

– I tillegg har man ikke like god ventilasjon innendørs, som gjør at viruset kan samle seg i større konsentrasjoner, sier han.

Easterday ønsker ikke flere restriksjoner, men anbefaler å holde seg til en liten gruppe venner og ha lav terskel for å gå hjem fra jobb og offentlige steder.

– Til lenger man er inne i offentlige bygg, til større risiko er det for å bli smittet. Vær aller helst utendørs.

Professor: – Bør være forberedt

Nils Chr. Stenseth, professor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO og Ryan Easterlay mener begge at man er mindre motstandsdyktige mot virussykdommer på denne tiden av året.

Men Stenseth er temmelig sikker på at det å være mer innendørs på høsten ikke i seg selv vil føre til økt smittespredning.

– Det er mye vi ikke vet før vi har vært gjennom et helt år. Men det er noen indikasjoner på at det kan være mer smittespredning i de kalde sesongene som høst og vinter.

Det er generelt mer virussmitte i de kalde sesongene. Og siden det er en virussykdom, er det ikke utenkelig at corona oppfører seg på samme måte, ifølge Stenseth.

– Hvis det ikke skjer kan vi være glade for det, men om det skjer bør vi være forberedt: Hold en meters avstand, bruk munnbind der det er mye folk og vask hendene, sier han.

Anbefaler generell bruk av munnbind

Professor i smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein, anbefaler mer lufting og generell bruk av munnbind på offentlige steder for å unngå en ny nedstengning av landet.

– Spesielt fordi at vi kommer til å være langt mer innendørs, må man legge mer vekt på ventilasjon og lufting. I tillegg bør man bruke munnbind som supplement til andre smitteverntiltak, sier han.

Ifølge Klein vet man ikke den reelle smittebelastningen i Norge, da smitten har økt mest blant unge som får mindre symptomer. Det tar også tid fra smittespredning oppstår til man har oversikt over situasjonen, sier han.

– Det vi ser fra Frankrike og Spania, som nå har en voldsom økning, er at det tar tre til fire uker fra en smittetopp blant unge, til smitten når de eldre med et mer alvorlig sykdomsforløp, sier professoren.

Klein mener at det er vanskelig å si nøyaktig om eller når en oppblomstring av smitte og sykehusinnleggelser kan komme.

– Det er ingen som vet. Men om du ser på situasjonen i Bergen, Oslo og Viken, kan jeg ikke si at vi har kontroll nå. Man må tenke på en bølge nummer to mer som en ulmebrann enn som en bølge – små branner her og der, som kan bli voldsomme og overraske oss.

– Alt jeg kan si, er at «winter is coming».

Ikke bekymret for mer «inneliv»

Immunolog og professor ved UiO, Anne Spurkland, er ikke veldig bekymret for at folk skal være mer inne fremover.

– Jeg vil si at vi allerede har begynt innelivet. Skoler og universitet har åpnet og folk er mer på jobb. Det skal fortsatt bli kaldere, men vi er vant til å gå på tur, så vi kan fremdeles treffes ute, sier hun.

Spurkland understreker viktigheten av å se på seg selv som potensielt smitteførende.

– Det ser ut til at folk kan ha virus i kroppen selv om de har hatt viruset tidligere. Man kan faktisk plukke opp viruset igjen og sannsynligvis være smittsom, sier hun.

Professoren håper at flest mulig holder seg friske – også fra den vanlige influensaen.

– Det er veldig praktisk om færrest mulig får influensa. Da har man én mindre ting å tenke på. Så i år er anledningen for å ta influensavaksine hvis man får tilbud om det.

