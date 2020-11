HAR ADVART: Forbundsleder i Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, mener smittesituasjonen vi ser på flere sykehjem nå har det blitt advart om lenge. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

FHI slår alarm om utviklingen i sykehjemssmitte

En økning i antall smitteutbrudd på sykehjem i Norge den siste uken bekymrer FHI: – Vi er bekymret for at dette kan gi flere smittede med alvorlig forløp fremover, sier medievakten i FHI.

– De siste ukene har vi sett at flere medarbeidere blir smittet på lik linje med at smitten øker i befolkningen generelt. Det er en utfordrende situasjon for oss, sier etatsdirektør for Sykehjemsetaten i Oslo, Helge Jagmann.

I løpet av pandemien har Folkehelseinstituttet (FHI) blitt varslet om totalt 83 utbrudd på helseinstitusjoner.

De to siste ukene har de registrert 17 nye utbrudd i Norge – hvorav 12 av dem er på sykehjem. Det reelle antallet er trolig høyere, fordi ikke alle utbrudd varsles om, skriver FHI i sin siste ukesrapport.

På sykehjemmene i Oslo kommune er 54 medarbeidere nå smittet og 165 er satt i karantene. De smittede representerer 25 ulike institusjoner i kommunen.

Foreløpig er kun fire beboere nå smittet, men Jagmann frykter at tallet kan stige. Totalt i Oslo har 38 beboere på sykehjem dødd som følge av covid-19.

Den generelle utviklingen i smitte på sykehjemmene i landet bekymrer også FHI.

Til tross for at det kan se ut til at økningen i smittetall på nasjonalt nivå har begynt å bremse opp, ser de en økning i sykehjemssmitte:

– Vi ser at det er meldt flere utbrudd i sykehjem i uke 47 enn i uke 46, og vi er bekymret for at dette kan gi flere smittede med alvorlig forløp fremover, sier medievakt i FHI, Karoline Aasgaard, til VG.

– Har vært urolig siden mars

I forrige uke slo Sykepleierforbundet alarm om smitterisikoen på sykehjem, i forbindelse med at mange ansatte jobber ved flere institusjoner.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen forteller til VG at hun deler FHIs bekymring for utviklingen i smitte blant sykehjemmene i denne perioden:

– Dette har vi vært urolig for siden mars. Det har alltid vært en smitterisiko på sykehjemmene, men det har blitt ekstra synlig under covid-19. Kryss-smitte fra ansatte på tvers av institusjoner er noe vi har advart om i årevis, sier Larsen på telefon mandag.

Hun mener at et av de viktigste tiltakene nå er å forhindre at ansatte jobber flere steder, i tillegg til vanlige smitteverntiltak.

Dette er et tiltak som Sykehjemsetaten i Oslo nå har iverksatt, ved siden aktiv smittedrilling av ansatte og bruk av munnbind.

– Denne våren hadde vi en god del smitte, men nå er vi bedre forberedt. Vi har økt stillingsprosenten til flere, slik at det dekker opp for dem som ellers måtte jobbe flere steder. Ekstravakter har fått midlertidige stillinger og engasjementer slik at de har ett sted de er engasjert, forteller etatsdirektør Jagmann.

FORBEREDT: Direktør i Sykehjemsetaten i Oslo forteller at de har gitt mange ansatte midlertidige fulltidsstillinger for å forhindre at ansatte nå jobber flere steder i kommunen. Det tror han gjør at kommunen er mindre utsatt for smitte på kryss av institusjoner. Foto: Sykehjemsetaten i Oslo

Bekymret for smitteimport i julen

Larsen mener det blir særlig viktig å nå sette inn ekstra ressurser for å ivareta smittevern i julen, hvor mange pårørende ønsker å besøke beboere.

– Vi må ikke gjøre som i vår og stenge ned sykehjemmene nå. Det er viktig at vi har ressurser som ivaretar smittevern for pasient og pårørende på sykehjemmene i tiden fremover nå, sier forbundslederen.

Hun peker blant annet på lav helsefaglig bemanning som en smittevernrisiko.

– Bemanningen er skåret ned langt inn til margen. Det er en alvorlig risiko for pasientsikkerheten, og det er helt grunnleggende med riktig bemanning for å få til smittevern for ansatte og beboere. Fagkompetanse er essensiell for å både oppdage smitte og forhindre smitte, sier Larsen.

Etatsdirektør erkjenner også at julen dette året vil by på ekstra utfordringer, men han tror at de er godt forberedt.

– Det er en risiko. Jul og familietid blir en tøff tid med dagens begrensninger. Det er åpenbart utfordrende og ganske smertefullt. Vi har et strengt besøksregime med gode rutiner for gjennomføringen, forklarer Jagmann.

