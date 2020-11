Hastemelding til Raja: − Står på kanten av stupet

Den økonomiske rammen for kompensasjonsordningen i kultursektoren vil «trolig øke fra 900 millioner til 1,1 milliarder», ifølge kulturminister Abid Raja (V). Nå haster det å få pengene ut, mener leder for bransjeorganisasjon.

Det opplyser Raja (V) under en pressekonferanse fredag, hvor han legger frem kulturbudsjettet for 2021.

Ministeren anslår at rammen for kompensasjon i kultursektoren kan økes fra 900 millioner til 1,1 milliard -- altså en økning på 200 millioner kroner. Pengene flyttes fra andre kompensasjonsordninger.

– Situasjonen er vanskelig og uforutsigbar – derfor har vi også tatt noen grep i det salderte budsjettet, sier han.

Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser, sier pengene er kjærkomne, men at det haster med å få de ut.

– Det er bra at kulturministeren kommer med mer penger når nye innstramminger igjen rammer kultursektoren, men utfordringen han må løse nå er å få midlene ut i tide. Der gjenstår det et godt stykke arbeid, og det haster, sier han.

– Mange av våre medlemmer står på kanten av stupet nå, og da holder det ikke med en lovnad om penger en gang i fremtiden.

Lover raskere saksbehandling

Raja opplyser at Kulturrådet skal tildeles seks millioner ekstra, for å forsterke saksbehandlingskapasiteten. Det innebærer at de skal få behandlet 150 flere saker per dag fra og med mandag.

– Situasjonen rammer dessverre kulturarbeidere ekstra hardt. Vi har jobbet for å lage løsninger som skal treffe bredt og målrettet, og fått på plass flere kraftfulle ordninger for kompensasjon og stimulering, sier kulturministeren, som ber aktørene tenke kreativt for å kunne tilby kulturopplevelser, selv når man ikke kan holde åpent.

Kulturrådet har fått inn cirka 1000 søknader, og skal være ferdig med rundt en tredjedel av søknadene så langt.

Støtte og kompensasjon

– Jeg skjønner frustrasjonen over at arrangement og inntekter ikke blir som planlagt, sier Raja. Nå skal nye regler gjøre at flere

En tidligere frist sa at arrangementene man søker kompensasjon for måtte ha vært planlagt før 1. august. Nå endres denne fristen til 5. november, da de siste innstramningene ble lagt frem.

Nå skal også de som ikke har søkt støtte for arrangementer, men ikke fått svar enda, få kompensasjon.

Raja lover penger til disse:

Norgesidrettsforbund får 15 millioner i kompensasjon for utsettelsen av OL og De paralympiske leker i Tokyo, som skulle arrangeres i sommer. Pengene skal blant annet dekke for utøvernes inntektsbortfall.

2 millioner til idrett og frivillighet – skal fordeles fritidsklubber.

6 millioner til Sametinget – hvorav 1,2 millioner skal gå til det samiske museum, og 400.000 til samisk scenekunst.

60 millioner kroner øremerkes kulturlivet i byer med ekstraordinære restirksjoner, som Oslo og Bergen.

Positive reaksjoner

Leder av CREO, Hans Ole Rian, sier det er mye bra i forslaget som Raja legger frem:

– At Raja legger så mange hundre millioner på bordet er bra og helt nødvendig. Han har tettet en del hull i ordningene, som det som blant annet gjelder aktører som er registrert i frivillighetsregisteret. Det er også bra at ordningen nå omfatter avlyste arrangementer som ble planlagt frem til 5. november, sier han til VG.

– Men søknadsbehandlingen i Kulturrådet tar altfor lang tid. Både små og store aktører må velge om de skal gjennomføre eller avlyse fordi de ikke får svar. Det har vært det største problemet de siste ukene. Det er satt av noen millioner til å øke gjennomstrømmingen av søknader. Kulturrådet må bli mer sjablongmessig i godkjenningen for å få gjennom søknadene. Så får det heller være en etterkontroll, fortsetter han.

Norske konsertarrangører vil også rose kulturministeren for det han nå legger på bordet:

– Jeg synes kulturministeren gjør det han sier han skal gjøre. Han følger med og justerer der ordningene ikke treferer. Det er sårt behov for de justeringene i bransjen, sier leder Tone Østerdal til VG.

– Er det nok?

– Ingen av de ordningene kommer noen gang til å bli perfekte, men jeg synes tas gode grep. Det viktigste er kanskje at kompensasjonsordningen utvides til arrangementer som er planlagt før 5. november, som rammer særlig mange i Oslo. Det er nesten å forvente at de kan flytte penger mellom ordningene, men det er bra at de følger med.

Hun mener det er bra at det kommer signaler om at kompensasjonsordningen kan utvides til ut i 2021.

– Vi vet at det kommer til å komme lokale smitteutbrudd som vi trenger en sikkerhet for, sier hun.

Publisert: 20.11.20 kl. 13:31