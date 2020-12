UTBRUDD PÅ FLYSTASJON: Smitten fra Hadsel kommune har spredt seg til Andøya flystasjon i nabokommunen. Foto: Tore Meek / NTB

Coronasmitte i Hadsel spredt til Andøy

Smitteutbruddet i Hadsel kommune har spredt seg til nabokommunen Andøy. En ansatt ved Andøya flystasjon er blant de smittede. Minst 470 personer er nå i karantene i de to kommunene.

Ti personer er bekreftet smittet i kommunen Hadsel i Vesterålen. Smitten har fått kommunen til å innføre sterke tiltak, blant annet er hele Melbu skole med ansatte og 300 elever i karantene.

Nå viser det seg at utbruddet har beveget seg over til nabokommunen Andøy. En av de smittede i Hadsel har overført smitten til to andre i Andøy.

En av disse er ansatt ved Luftforsvarets flystasjon på Andøya. Herfra driftes de fem Orion-flyene til forsvaret.

11 ansatte ved flystasjonen er satt i karantene. Totalt i kommunen er 70 personer i karantene.

Påvist smitte ved flystasjonen idag

Kommunikasjonssjef ved Luftforsvaret, Stine Barclay Gaasland, bekrefter smitten overfor VG.

– Vi fikk akkurat høre at en ansatt ved flystasjonen er smittet. Han følte seg dårlig i går, og det ble påvist smitte i dag, sier hun.

Hun sier det er for tidlig å si hva som vil bli konsekvensene for resten av flystasjonen.

– Vi må vente på prøvesvar før jeg kan si noe mer om det. Vi har satt flere i midlertidig karantene til vi har fått en avklaring på situasjon, og vi har tett kommunikasjon med kommunelegene og smittesporingsteamet. Vi må bare vente på svarresultatene. Men vi har gode smittevernrutiner og tar de forholdsregler vi trenger, sier Gaasland.

– Ikke kontroll

Kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin, forteller til VG at de ikke har kontroll over smitteutbruddet.

– Vi regner med at det vil komme flere positive, og vi kan ikke utelukke at det vil komme positive tilfeller, også blant folk som ikke er i karantene. Dermed må vi si at vi ikke har full kontroll, sier han.

Dette er grunnen til at kommunen har innført omfattende tiltak. Totalt er nesten 400 i karantene i Hadsel. I Andøy er omkring 50 skoleelever i karantene, etter at en av de smittede er skoleeelev.

– Erfaringen fra tilsvarende utbrudd i landet er at det å sette inn sterke tiltak tidlig, gir større håp om å slå ting ned relativt fort. Så vi har satt en mengde folk i karantene som ikke per definisjon er sikre nærkontakter, men som er mulige nærkontakter, sier Bleidvin.

Dette er første smitteutbrudd i Hadsel i Vesterålen siden august, da passasjerer fra Hurtigruten gikk i land med smitte.

– Vi håper at de ekstraordinære tiltakene skal forkorte utbruddet. Mister du kontroll på bare én smittet, så fortsetter gjerne utbruddet, sier Bleidvin.

Publisert: 05.12.20 kl. 22:53

