SNART HJEM: Mandag formiddag bekrefter Svein Jørgensen i regjeringens egenerklæring at han stiller huset sitt til disposisjon som egnet karantenested for kona. Dermed får hun reise fra karantenehotellet i Oslo. Foto: Tore Kristiansen, VG

Karanteneregler ble skrevet i rekordfart: − Alternativet hadde vært å vente

Nye karanteneregler ble skrevet ferdig bare timer før de begynte å gjelde. Det har skapt hodebry for kommunene.

På et svart bord i lobbyen signerer tromsøværing Svein Jørgensen egenerklæringen der han bekrefter at han har en egnet karantenebolig for kona Bangon Liamtang.

Hun ankom Gardermoen lørdag og ble plassert på karantenehotell i Oslo.

– Det har vært så mye feil og forvirring. Vi tok ingen sjanser, og belaget oss på at hun måtte sitte i karantene her, sier han, og viser til at folk tidligere har blitt feilaktig plassert på karantenehotell på Gardermoen, og ikke kommunen de reiser til.

Han bestemte seg for å selv reise sørover og ta inn på hotell på Gardermoen for å vente på regelendringen Monica Mæland i forrige uke varslet at ville komme i helgen.

Regelendringene skulle tillate de som har et egnet karantenested å forlate karantenehotellet. Jørgensen kom derfor til hovedstaden slik at han kunne hjelpe kona, som ikke snakker norsk, med utsjekking og videre reise til Tromsø.

Men etter at reglene omsider trådte i kraft klokken 17 søndag, fikk Liamtang i Oslo et skriv fra kommunen, som VG har fått se:

«I ettermiddag kom det nye forskrifter som regulerer reisekarantene. Dette var endringer Oslo kommune ikke var gjort klar over før de nådde media» står det i brevet.

FIKK DRA: I Oslo får Bangon Liamtang forlate karantenehotellet. Da ektemannen Svein Jørgensen hadde fylt ut sin del, var ventetiden kort på å få vise skjemaet til en av kommunens representanter. Foto: Tore Kristiansen, VG

Liamtang fikk brevet fra kommunen ved frokosten mandag, selv om det er datert søndag kveld.

Jørgensen er lite imponert over kommunikasjonen mellom etatene etter at kona sendte ham bilde av skrivet, og retter kritikken spesielt mot justisdepartementet.

– Det er et kaos uten like. Det er helt utrolig. Jeg har et egnet karantenested, og Monica Mæland gikk jo ut på TV og sa at endringen ville komme i løpet av helgen. Men verken grensepolitiet eller noen vet hva som skjer. De har laget kaos for alle. Jeg er sjokkert over at det går an, sier Jørgensen til VG.

Dette er de nye kravene som stilles til et «egnet» karantenested Krav om enerom

Krav om tilgang til eget bad/toalett

Krav om tilgang til eget kjøkken eller mulighet til å få levert maten på døren Den enkelte må fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller disse kravene. Dersom man leier eller låner bolig, må den som stiller oppholdsstedet til disposisjon fremlegge bekreftelsen. Karantenen må fortsatt overholdes i ti dager. Det gjøres unntak i noen tilfeller, blant annet: Personer fra samme husstand som reiser sammen til Norge kan være i innreisekarantene på samme egnet oppholdssted uten at det stilles krav om enerom til alle i husstanden.

Det gjøres også unntak i forbindelse med alvorlig sykdom eller bisettelse til nærstående. Her finner du regjeringens egenerklæringsskjema. Vis mer

Justisdepartementet: Skrev reglene ferdig et par timer før

VG møtte statssekretær i justisdepartementet, Lars Jacob Hiim (H), da han besøkte både ankomstmottaket, teststasjonen og karantenehotellet på Gardemoen tirsdag formiddag.

Han forklarer at selv om forslaget til nye regler var på høring uken før, ble ikke detaljene ferdig utarbeidet før det var bare timer til de skulle tre i kraft søndag kveld.

– Vi skrev dette ferdig et par timer før det begynte å gjelde. Detaljene var det ingen som fikk før det ble offentlig. Det skjønner jeg at skapte mye utfordringer med en gang, fordi nye regler skulle implementeres, sier statssekretæren.

Hiim anerkjenner at dette bød på logistikkproblemer for kommunene helt i starten. Han mener likevel at det var en avveining de gjorde på forhånd, og at hensynet til smittevern må veie tyngst i situasjonen vi står i nå.

– Alternativet hadde vært å vente. Da bestemte vi oss for å heller ta litt uklarhet og ventetid, forklarer han.

– Men jeg tror det er ryddet opp i nå, sier han, og viser blant annet til et rundskriv med veiledning som kommunen skal ha fått søndag ettermiddag.

Oslo kommune: Endringene var varslet

– Jeg tror det vil bli bedre nå med denne justeringen, sa assisterende helsedirektør i Folkehelseinstituttet Espen Nakstad da VG spurte ham om det nye reglementet.

Men to kommuner VG har snakket med forteller om forvirring rundt regelendringene.

De sier blant annet at de ikke var informert om hvem som er ansvarlig for å godkjenne egenerklæringene som kreves, og oppheve karantenehotellplikten.

Oslo kommune avviser imidlertid VGs spørsmål om det stemmer at kommunen ikke var kjent med regelendringene, slik det står i skrivet fra kommunen selv til karantenehotellgjestene.

– Endringene var varslet, og ble godt håndtert av de ansatte på hotellet, svarer kommunikasjonsrådgiver Kjartan Sverdrup i en e-post etter at VG har stilt flere spørsmål omkring opplysningene.

Ullensaker kommune: – Har vært krevende

Mandag beskrev en av hotellgjestene på Comfort Runway ved Gardemoen situasjonen som håpløs.

Til tross for at hun hadde fylt ut egenerklæringsskjema og har egnet karanteneoppholdssted, fikk hun ikke godkjenning fra kommunen på å kunne forlate hotellet før senere på dagen.

Kvinnen forklarer at hun hadde fått beskjed om at kommunen avventet avklaring fra grensepolitiet.

Gunnhild Grimstad-Kirkeby, kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune, har ikke kjennskap til konkrete tilfeller. Hun bekrefter imidlertid at kommunen fra søndag til mandag hadde utfordringer knyttet til hvordan de skal tolke det nye reglementet.

FLERE FORLOT: Etter de nye reglene trådde i kraft søndag, kunne Ullensaker kommune melde at 150 personer hadde forlatt karantenehotellene i løpet av mandagen for å fullføre karantenen et annet sted. Det utgjør omtrent 20 prosent av karantenehotellgjestene i kommunen. Foto: Caisa Linea Hagfors, VG

– Vi har en fortløpende dialog med grensepolitiet om hva som er tilstrekkelig dokumentasjon, og forsøker å veilede gjestene så godt som vi kan for at de oppfyller karanteneplikter. Når det er sagt, så har ikke vi myndighet til å holde noen tilbake, men er forpliktet til å informere politiet hvis noen forlater hotellet, sier hun til VG.

Kommunen mener de ikke hadde fått tydelig beskjed om det er dem eller politiet som skal godkjenne egenerklæringsskjema.

– Det er et tolkningsspørsmål som har vært krevende å forholde seg til, sier Grimstad-Kirkeby.

Ordfører i kommunen, Eyvind Jørgensen Schumaker (Ap), sa tirsdag til VG at mer forutsigbarhet fra Justisdepartementet hadde gjort dette enklere for kommunen.

Han tror det kunne avverget mye av forvirringen.

– Det vi har etterlyst er litt bedre dialog i forkant av at det gjøres endringer i regelverket, sier ordføreren til VG.

PÅ BEFARING: Statssekretær i justisdepartementet, Lars Jacob Hiim (H), besøkte tirsdag karantenehotellene tilknyttet Gardemoen i Ullensaker kommune. Han ble invitert av ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind Jørgensen Schumaker, som ønsket å vise frem ordningen til kommunen og redegjøre for utfordringene de står overfor nå. Foto: Caisa Linea Hagfors, VG

Ønsker tydeligere beskjed

Også Lene Skytte Gunstrøm, som er ansvarlig for karantenehotell i Sarpsborg kommune, mener informasjon om nye regler burde blitt kommunisert tidligere.

– Denne beskjeden kom veldig sent for oss. De som bor på karantenehotellene hadde sett det før oss, og vi måtte kaste oss rundt og prøve å løse det, forteller hun til VG og legger til:

– Det hadde vært en fordel om vi hadde fått tydeligere beskjeder fra justisdepartementet.

Sarpsborg kommune valgte imidlertid å legge seg på en annen linje enn Ullensaker kommune da de fikk beskjeden om nye regler, og besluttet å la alle som fylte ut egenerklæringsskjema og dokumentasjon få reise uten å involvere grensepolitiet.

– Hele karantenereglementet er først og fremst et system basert på tillitt, sier Gunstrøm til VG.

Nå har også Ullensaker kommune valgt å følge deres eksempel.

– Heretter vil vi nok legge oss på samme linje som Sarpsborg kommune, og la alle som har et tilfredsstillende utfylt egenerklæringsskjema reise videre, sa kommunen til VG mandag.

Justisdepartementet: Varslet gjennom høring

På VGs spørsmål om hvorfor kommunene ikke ble informert om endringene for som bor på karantenehotell før reglene trådte i kraft, svarer statsråd Hiim at kommunene var kjent med hovedpunktene i forbindelse med høringen av forslagene.

– Den eneste måten å varsle kommunene bedre på ville vært å vente med ikrafttredelsen noen dager, sier han, med den påfølgende konsekvensen at folk på karantenehotell måtte ventet enda lenger før de fikk reise til et annet, egnet sted, forklarer han.

Seksjonsleder for grensepolitiet på Gardermoen, Ragnhild Aass, sier at politiet var forberedt på regelendringene som skulle komme i helgen og ikke har hatt ytterligere behov for å avklare hvordan de skal følges opp fordi det var beskrevet i rundskrivet.

– Men vi jobbet forløpende fra klokken 17 på søndag, og fikk ikke så god tid til å implementere dette. Vi har gjort så godt vi kunne, sier Aass.