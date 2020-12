I APRIL: Politiet ransaket og gjorde nye undersøkelser i Tom Hagens hus i Sloraveien 4 i Lørenskog. Foto: Jørgen Braastad

Lørenskog-saken: Fant avisartikler om uløste drap

Under ransaking hos Tom Hagen fant politiet artikler om kriminalsaker. Noen av dem handler om uløste drap.

Publisert: Nå nettopp

Etter at Tom Hagen ble pågrepet i slutten av april har politiet gjennomført flere ransakinger i huset hans i Lørenskog. Der skal de ifølge VGs opplysninger ha funnet artikler fra blant annet disse kriminalsakene:

Drapet på Najaf Abbas, som ble skutt og drept på gatekjøkkenet Skårer Grill & Pizza i Lørenskog i mai 2006. Drapet ble omtalt som profesjonelt og en ren henrettelse. Saken er fortsatt uløst.

Drapet på Meta Øverli, som ble stukket i hjel i sitt eget hjem i Høybråtenveien på Furuset 7. april i 2006. Det var hjemmehjelpen som fant 75-åringen da hun kom til leiligheten ved 9-tiden på morgenen. Saken er fortsatt uløst.

Politiet har også beslaglagt artikler om andre uløste drapssaker. Disse har ikke den lokale forankringen til Lørenskog, som de to sakene over.

Slik var forsvinningsdagen: Mystisk lys før siste samtale

GJORDE FUNN: Politiet uttalte offentlig at de gjorde funn som var relevante og som styrket hovedhypotesen om drap. Foto: Tore Kristiansen

Ikke avhørt om artiklene

VG er ikke kjent med om det er Tom Hagen selv som har tatt vare på artiklene. Politiet har ønsket å spørre milliardæren om artiklene, får VG opplyst. Etter at han ble løslatt 8. mai, har han imidlertid ikke vært i politiavhør. Hagen har også gitt uttrykk for at han ikke vil i nye avhør.

VG har stilt forsvarer Svein Holden flere spørsmål om beslagene. I en e-post skriver han:







– På grunn av min taushetsplikt er jeg avskåret fra å kommentere angivelige beslag fra politiet. Jeg ønsker imidlertid å understreke at det er krevende for familien å gå inn i den tredje julen uten visshet om hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen. Vi håper etterforskningen fortsetter med full styrke i 2021, og at politiet ikke gir seg før personene som står bak ugjerningen er pågrepet.

Les også: Stilte i TV-intervju, men ingen planer om nye avhør

VG har lagt frem opplysningene for politiet og spurt hvordan de ser på beslagene av artiklene.

– Av hensyn til etterforskningen har politiet ingen kommentarer til spørsmålene, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

Notatbøker

Etter det VG kjenner til, kan ikke Tom Hagen knyttes direkte til selve forsvinningen 31. oktober 2018. Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, men nekter straffskyld.

Politiets beviser som falt: Nokia-tabben og skjortesporet

I jakten på svar har politiet blant annet beslaglagt omtrent 20.000 sider med notater, der Tom Hagen har skrevet i detalj om sin hverdag. Notatene er hentet fra det han selv omtaler som STG-bøker, som står for «strategi, taktikk og gjennomføring».

Der er det blant annet skrevet om en person som var involvert i ekteskapskonflikten som oppsto mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen i 1993.

Les mer: Tom Hagen skrev om hevn i private notater

BORTE OG SIKTET: Anne-Elisabeth Hagen har vært borte siden 31. oktober 2018. Ektemannen Tom Hagen er drapssiktet, men nekter straffskyld. Foto: Privat

Bevis falt bort

Underveis i etterforskningen har også flere av politiets bevis falt bort. På et tidspunkt anklaget de blant annet Tom Hagen for å ha slettet to telefonanrop til kona på forsvinningsdagen, noe som viste seg å være feil.

I slutten av oktober sa politiet til Nettavisen at de ikke hadde sterke nok bevis til en tiltale. Når 2020 nå går mot slutten, opplyser politiet at etterforskningen fortsatt pågår for fullt.

– Hvordan vurderer dere muligheten til å løse saken i løpet av neste år?

– Vi ønsker ikke å komme med våre vurderinger av muligheten for å oppklare saken i 2021, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.