PARTITOPPER: Jens Gahr Støre (t.v.) og Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Mattis Sandblad

Politikernes jul: Juletre-skyting og pinnekjøtt fra PR-topper

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad skyter sitt juletre med hagle, mens Ap-leder Jonas Gahr Støre får pinnekjøtt i gave fra First House-gründerne Jan-Erik Larsen og Bjarne Håkon Hanssen.

Minst to gråter av «Love Actually», mens statsministerens ektemann mener hun skulker unna snømåkingen.

En er en skikkelig julegutt, mens en annen åpner gavene før middag.

Kun én skyter juletreet, men ingen vil krangle om ribbe og pinnekjøtt.

Alle har sine juletradisjoner. Dette er de norske partiledernes.

Jonas Gahr Støre (Ap):

– Nå legger jeg salt i ribba, så det er svaret på julaften, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Det er alltid ribbe, forteller han.

– Hva hvis du hadde blitt invitert på julemiddag hos noen i familien og blitt servert pinnekjøtt?

– Det hadde jeg takket for. Jeg synes det er veldig godt. Det står på menyen i romjulen, og da får jeg av Jan-Erik Larsen og Bjarne Håkon Hanssen fra Smøla, sier Støre.

– De driver egen produksjon der. Jeg har fått det i gave, de er mine gamle kolleger og de kjenner min interesse for det.

PÅ HYTTA: Da VG snakket med Jonas Gahr Støre, saltet han juleribba. Han feirer jul på hytta ved Tunhovdfjorden i Nummedal, sammen med kone, tre barn, svigerdatter og to barnebarn. Foto: Privat

Larsen og Hanssen var to av tidligere Ap-leder Jens Stoltenbergs nærmeste rådgivere, men startet i 2009 PR-byrået First House. I 2015 startet Larsen PR-byrået Kruse Larsen, der begge to jobber og er medeiere.

– De krever ingen tjenester tilbake?

– Nei, og det er innenfor gavereglementet.

I ferien skal han lese boken om den eneste Ap-lederen som aldri ble statsminister.

– Nå har jeg gått løs på Hans Olav Lahlums biografi om Reiulf Steen, det er spennende lesning. Så skal jeg lese Roy Jacobsens «Bare en mor».

SHOPPING-SJEF: Bjørn Wilhelm (14 måneder) har klare krav i juleshoppingen sammen med pappa og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. I år blir det jul med mamma, pappa, storebror og hans familie. – Vi holdt på å klare en bror til, men det gikk ikke. Jeg hadde ikke turt å komme tilbake til Bent etter jul dersom vi hadde vært over grensen, forteller Ropstad. Foto: Privat

Kjell Ingolf Ropstad (KrF):

Når VG ringer, er Kjell Ingolf Ropstad på vei ut for å kjøpe julegaver til sin far.

– Hva får han til jul?

– Det kan jeg jo ikke si. Men jeg har fått med meg en ønskeliste fra mamma, så jeg satser på at jeg finner den, sier Ropstad til VG.

– Kjøper eller hogger du juletre?

– Jeg kjøper eller skyter det.

– På ordentlig?

– Ja. Det er viktig med hagle for å få spredning. Du kan skyte juletre. Da skyter du på stammen.

– Når gjorde du det sist?

– For tre-fire-fem år siden.

Ropstad forklarer at man må kappe stammen etterpå og skjære den til, slik at den passer inn i juletrefoten.

KLAR FOR JUL: Statsminister Erna Solberg (H) feirer jul hjemme i Bergen. Her i 2019 med ektemannen Sindre Finnes. Foto: Helge Skodvin

Erna Solberg (H):

– Her blir det pinnekjøtt, både røkt og urøykt for å tilfredsstille alle. Og vossakorv og kålrabistappe, sier statsminister Erna Solberg, når VG møter henne hjemme i Bergen.

– Hva drikkes til den gleden?

– De fleste drikker øl og akevitt, men jeg liker ikke øl, så jeg foretrekker rødvin.

– Hvilke juleplikter sniker du deg helst unna?

Hun blir stille. Må tenke seg om.

– Jeg liker juleforberedelsene, så jeg kommer egentlig ikke på noen, sier hun.

– Det gjør jeg, sier mannen Sindre Finnes og fortsetter:

– Snømåking.

– Ja, det er sant. Jeg husker en jul det lå 70 centimeter med snø utenfor. Det hender sjelden her i Bergen, så det er ikke så ofte jeg sniker meg unna.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp):

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skal feire jul med familien – og er selvberget på trefronten.

– Jeg hugger juletreet selv. Men i fjor juksa jeg. Da var det så glatt på veien at jeg dro til Plantasjen og hugde der, sier Vedum og fortsetter:

– Jeg har et litt traumatisk forhold til det. For tre-fire år siden kom jeg hjem med et tre jeg hadde tatt selv som ikke var bra nok. Da fikk jeg streng beskjed av kona om å kjøpe et nytt.

– Hva spiser du helst på julaften: ribbe, pinnekjøtt, lutefisk eller vegetar?

– Ribbe er suverent på topp. Bånn er vegetar. Men jeg håper at de som har vegetarmiddag har det like koselig som alle andre. For meg ville det vært en utrolig nedtur om det ikke ble noe kjøtt på julaften.

HAR BØRI VED: Mens noen politikere feirer jul midt i hovedstaden, lever Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum midt i «Julekveldsvisa». – Nå synes jeg alt egentlig er veldig koselig. Jeg bærer ved, bor i et gammelt hus, setter ut fuglenek og bor i Prøysen-land, sier han til VG. Foto: Privat

– Du er en skikkelig julegutt?

– Jeg liker jul veldig godt. Det er litt roligere nå enn før. Før stresset jeg veldig med alt når vi fikk gjester. Jeg var redd for at noe skulle gå galt. Nå er maten og selskapet blitt bedre. Det går alltid bra. Hvis det ikke går bra, så blir det likevel koselig. Vi har uansett mer enn nok mat.

– Gråter du av Love Actually?

– Jeg er en sånn som er lettrørt. Det synes døtrene mine er litt kleint. Men det er ikke så farlig. Det var derimot veldig flaut da jeg var 15–16. Jeg husker at jeg var på date og gren på vei ut av filmen. Da hadde jeg egentlig lyst å være litt barsk, men man må være som man er. Til andre lettrørte menn: Jeg føler med dere.

FAMILIEJUL: Venstre-leder Guri Melby med Eiliv, Lavrans og Mali. Foto: Privat

Guri Melby (V):

Venstre-leder Guri Melby skal feire jul i Oslo med familie og øldampet pinnekjøtt. Ribbe er også godt, men:

– Ribbe er jo litt kjedelig og tradisjonelt, sier hun til VG.

I Melby-familien venter de ikke med gavene til etter middagen – da blir det bare sure, trøtte og masete barn.

– Hvis du kjører på og starter med julegaveåpning, så har de en kjempefin dag.

Venstre-lederen sender en hilsen til sperregrensekamerat Ropstad.

– Han har greid å skade seg før jul. Man kan jo mistenke at han forsøker å slippe billig unna alle oppdrag før jul og bare få fri, men jeg velger å tro at han virkelig er skadet. Jeg håper at han får noen rolige dager, for det tror jeg at han trenger.

Audun Lysbakken (SV):

– Vi spiser pinnekjøtt. Vi er jo vestlendinger, så sånn må det være, sier SV-leder Audun Lysbakken, som feirer jul i Bergen med kone, barn, mor og bror.

De vanligvis konfliktlystne politikerne er lite ivrige på å starte en julematkrig.

– Det er en effektiv måte å ødelegge juleferien på, å si noe fornærmende om andres tradisjoner. Da blir det ikke ferie, forklarer SV-lederen.

Lysbakken debuterte nylig i rollen som Mark, som er ulykkelig forelsket i sin beste venns kone, i SV-versjonen av den populære julefilmen «Love Actually».

PEPPERKAKEHOVEDSTADEN: SV-leder Audun Lysbakken feirer jul i Bergen, byen som ble frarøvet sin berømte og elskede pepperkakeby i 2009. Foto: Privat

SV-lederen er ikke den eneste politikeren som har testet papparkenes overbevisningsevne; både helseminister Bent Høie (H) og MDGs Arild Hermstad har lagd sine egne versjoner.

Lysbakken er en ekte fan, og må se filmen på lillejulaften.

– Jeg blir alltid litt rørt av den, underlig nok, hvert år. Det er veldig emosjonelt med sluttscenen på Heathrow flyplass.

– Feller du noen tårer da?

– Ja ja, absolutt. Det har hendt. Det er veldig sterke følelser i sving.

JULEKLAR: Frp-leder Siv Jensen forteller at hun har vært litt ekstra julete i år. Her i 2018. Foto: Frode Hansen

Siv Jensen (Frp):

Frp-leder Siv Jensen skal feire jul med moren, søsknene og tantebarna. Menyen er allerede klar:

– Ribbe. Det har alltid vært sånn. Alltid, alltid, alltid, sier Jensen.

Men i likhet med de andre politikerne vil hun ikke dømme de som spiser noe annet.

– Nei, jeg har stor respekt for at det er ulike tradisjoner. Men for meg er julaften ribbe, og du må ikke komme drassende med noe annet.

Nå har hun tatt ferie fra bråket i Oslo Frp, og sender en hilsen til de andre på Stortinget.

– Selv om vi er rykende uenige og krangler så busta fyker innimellom, så må jeg si at norsk politikk er veldig decent, og vi evner å se menneskene bak de politiske partiene.

FORBEREDT: Rødt-leder Bjørnar Moxnes har skjegget klart til julaften. Foto: Privat

Bjørnar Moxnes (Rødt):

Rødt-leder Bjørnar Moxnes feirer jul med nærmeste familie hjemme på Nordstrand. Vanligvis er det ribbe, men i år blir det pinnekjøtt.

– Hva liker du best?

– Ååå, oi oi oi. Det omvendte av å velge mellom pest eller kolera. Men jeg holder nok en knapp på ribbe på julaften, for det er det jeg er oppvokst med.

Moxnes hilser til en av naboene på Oslo-benken, nemlig Frp-leder Siv Jensen.

– Vi er jo uenige om mangt og mye, men det er alltid hyggelig å møte Siv. Så det er hyggelig å kunne si god jul til henne. Hun har jo hatt litt å stri med i det siste, så det er sikkert ok å få litt fri, sier han.

NISSER: MDG-leder Une Bastholm feirer jul i Malvik i Trøndelag, sammen med mor, far, søster, nevø, samboer og datter. Foto: Privat

Une Bastholm (MDG):

– Jeg har vært veggis siden jeg var 12 år. Vi spiser jo mye av det samme tilbehøret som folk ellers. Kålrabi, surkål og deilige poteter, og så blir det nøttestek, sier MDG-leder Une Bastholm.

– Trygve Slagsvold Vedum ønsker en god jul til alle vegetarianere, men sier selv at han ikke hadde klart seg uten kjøtt på julaften. Hva synes du om det?

– Jeg ønsker også han en god jul. Jeg tenker at det ikke er hva folk har på juletallerkenen som avgjør, sier Bastholm.

– Vi får alltid det spørsmålet om «hva skal du spise til jul?», med et litt sørgmodig blikk. Men det finnes masse deilig vegetarjulemat, forsikrer hun.