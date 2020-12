TOGTUREN HUN ALDRI GLEMMER: Togturen til Eva Lill Høgsnes (40) og Silje Katrin Klegseth (28) tok en brå vending da de fattet mistanke mot en av passasjerene. Foto: David Engmo

Avslørte overgrepsdømt mann på toget: − Noe sa oss at det her er feil

TRONDHEIM/OSLO (VG) De to venninnene trodde mannen snakket med kjæresten. Nå reagerer de på at det tok to dager før han ble pågrepet.

Historien om hvordan de to oppmerksomme togpassasjerene hjalp politiet med å rulle opp saken starter en morgen i april:

Eva Lill Høgsnes (40) og Silje Katrin Klegseth (28) setter seg i bakerste vogn da de går på toget i Trondheim. Der sitter det en mann som snakker i telefon, og venninnene hører hvordan samtalen utvikler seg til å bli intim.

Venninnene flirer først litt, og sender hverandre noen meldinger om det som utspiller seg foran dem. De tror at den godt voksne mannen snakker med en jevnaldrende kjæreste som han er på vei for å besøke.

Men plutselig sier han noe som får begge til å reagere.

Ifølge venninnene hvisker han inn i telefonen at han skal komme inn på soverommet når han kommer frem, men at han først må være helt sikker på at «pappa» ikke ser dem.

Like etter ser de at det er et barn på mobilskjermen til mannen.

Meldingsloggen mellom venninnene vitner om dramaet:

SENDTE SMS: Eva Lill Høgsnes (40) og Silje Katrin Klegseth (28) sendte meldinger om det de ble vitne til. Foto: Privat / Skjermdump

De neste timene på toget må de to damene holde hodet kaldt. Sammen jobber de intenst og strategisk med å lure ut informasjon fra mannen, samtidig som de holder løpende kontakt med politiet.

En mail fra Eva Lill Høgsnes viser at hun sender politiet mannens fulle navn fra toget klokken 09.52.

To dager senere blir mannen pågrepet.

Men i løpet av denne tiden rakk den tidligere overgrepsdømte mannen å forgripe seg grovt på to barn i en familie på Sørlandet.

Nå er mannen i 40-årene dømt til åtte års forvaring for voldtekt og overgrep mot barn under 14 år.

I dommen får de to venninnene skryt: «Saken ville neppe vært oppdaget, dersom togpassasjerene ikke hadde reagert på tiltaltes atferd».

«Tiltalte hadde lagt opp til å være en uke i de fornærmedes hjem og hadde ikke returbillett, slik at uten politiets pågripelse risikerte de å bli utsatt for ytterligere overgrep», står det videre.

71 anrop og dusj-SMS

Ifølge dommen jobbet mannen over flere år med å skape tillit hos både foreldre og barn hos familien på Sørlandet. For familien, som ikke kjente til hans fortid, var han en sjenerøs familievenn som barna hadde blitt glad i.

Da samfunnet stengte ned som følge av coronapandemien tilbød han foreldrene hjelp. Mens de var på jobb og barna hadde hjemmeskole, sikret han seg flere timer alene i huset, ifølge dommen.

I dommen vises det til at mannen i forkant av besøket drev med såkalt «grooming», gjennom å opprette kontakt med barna over nettet og mobil.

Fra midten av mars og frem til besøket i april er det loggført 71 telefonanrop mellom mannen og barna, i tillegg til et ukjent antall videoanrop.

I retten ble det også lagt frem flere SMS-er fra dagene før. Der spurte mannen blant annet om det ene barnet tør å dusje med ham og at de må sove i sengen sammen, ifølge dommen.

fullskjerm neste AVSLØRENDE TOGTUR: Det var om bord på dette toget, mellom Trondheim og Oslo, at den overgrepsdømte mannen ble avslørt av to medpassasjerer mens han snakket med et barn på telefonen.

VG har stilt flere spørsmål til mannens forsvarer, Anne Hoel, som skriver i en SMS at hun ikke ønsker å uttale seg om saken.

Ifølge dommen har mannen ikke erkjent straffskyld for overgrepene mot barna. I retten forklarte han at han ikke husket hendelsene, men at han ikke trodde barna har forklart seg uriktig.

Han erkjente heller ikke straffskyld for å ha drevet med «grooming» av barna i forkant, og hevdet i retten at han i liten grad husket noe fra togturen. Han har imidlertid erkjent å ha søkt opp og lagret overgrepsmateriale.

Reagerer på pågripelsen

De to venninne som varslet politiet reagerer på at mannen ikke ble pågrepet samme dag, men først to dager senere – og i løpet av denne tiden forgrep seg på de to barna.

– At han kom frem til familien er en skandale, rett og slett. Med alle de opplysningene politiet fikk av oss, burde mannen vært stoppet allerede i Oslo. Vi hadde skaffet navnet hans og de visste at han var tidligere overgrepsdømt, sier Høgsnes til VG.

Hun sier at hun også snakket med konduktøren, som mente det var mulig å holde dørene på toget lukket i Oslo frem til politiet kom. Men toget kjørte likevel videre til Kristiansand, der mannen gikk av og ble hentet.

– Det er så sykt at han kom så langt og rakk å gjøre så mye. Det er følelsen jeg sitter igjen med, sier Høgsnes.

Politiet mener selv de pågrep mannen så raskt de kunne.

– Vi fikk skrevet en beslutning om pågripelse så snart det ble avdekket hvem han var og hvor han skulle. Vi klarte dessverre ikke å forhindre at overgrepene skjedde, men vi greide å få stanset det, sier avsnittsleder Mona Jenssen til VG.

Hun leder Seksjon for seksuelle overgrep og grov vold mot barn i Agder politidistrikt, og har jobbet tett med etterforskningen av denne saken.

FORNØYD: Avsnittsleder i Politiet i Agder mener politiet pågrep mannen de hadde blitt varslet om så raskt det var mulig, selv om det gikk to dager. Nå roser hun togvitnene for å være årvåkne og varsle politiet. Foto: Politiet i Agder

Hun forteller at noe av informasjonen som mannen hadde gitt togpassasjerene var feil, og at det derfor tok tid å kontrollere opplysningene og fastslå hvor han befant seg.

Hun mener at politiet fant mannen så raskt det var mulig.

– Det var den tiden det tok å spore han opp, vi har dessverre ikke etterforskere som sitter og jobber på natten her. Retten går nøye gjennom etterforskningen og saken, og i dommen er det ingen innvendinger knyttet til politiets tidsbruk, påpeker Jenssen.

– Familien er i sjokk

Fornærmedes bistandsadvokat Eirik Glad Balchen sier at barnas egne beskrivelser av hva som har skjedd gjør inntrykk.

– Og når domfelte så har dokumentert mye av det han har gjort, så blir det brutalt. Det fremstår så gjennomtenkt, og det underbygges av at det er i gang allerede første natten han kommer frem til familien, sier han.

Den overgrepsdømte mannen er nå pålagt å betale en oppreisningssum til barna på til sammen 325 000 kroner.

– Familien er i sjokk over det som har skjedd og kjenner på alle følelser. De har stolt på han og har ikke kjent til hans tidligere dom.

SKJERMET BARNA: Bistandsadvokat Eirik Glad Balchen forteller at barna har blitt skjermet fra rettsprosessen og blitt profesjonelt ivaretatt hele veien. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Politiet: – Bør varsle uansett

Før venninnene Eva Lill Høgsnes (40) og Silje Katrin Klegseth (28) bestemte seg for å varsle politiet, var de usikre på hva de skulle gjøre.

– Vi satt en god stund og vurderte om han kanskje bare var en raring. Men noe sa oss at det her er feil. Men snakker ikke på en sånn måte til et lite barn, sier Klegseth.

Nå håper de at historien deres gjør at flere tillater seg å stikke nesen i andres saker dersom magefølelsen er dårlig.

– Hvis man har sterke mistanker om at noe foregår, så bør du heller varsle en gang for mye enn en gang for lite. Vi må tillate oss å bry oss litt mer, sier Høgsnes.

Politiets avsnittsleder Mona Jenssen trekker også frem venninnenes innsats, både at de fanget opp samtalen – og at de deretter skaffet mer informasjon om mannen.

– Hadde det ikke vært for at de meldte ifra og ikke snudde seg bort, er det slett ikke sikkert at dette hadde blitt oppdaget. Man bør varsle uansett, og la det være opp til politiet å vurdere, sier hun.

Publisert: 08.12.20

