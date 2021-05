KRIMEKSPERT: Jørn Lier Horst sier de nye opplysningene i Lørenskog-saken tyder på at politiet har hatt mer å jobbe med enn han tidligere har trodd. Foto: Frode Hansen, VG

Lier Horst om nye kryptospor: − Mer komplisert enn vi har trodd

Tidligere politietterforsker og krimforfatter Jørn Lier Horst mener den siste utviklingen i Lørenskog-saken tegner et bilde av semiproffe aktører som befinner seg i en gråsone mellom forbrytelser og børs.

Publisert: Nå nettopp

– Dette kan være personer som kanskje like gjerne kunne brukt den iherdige planmessigheten sin på lovlig og vellykket næringslivsvirksomhet, men som likevel mangler noe av det som virkelig skal til for å lykkes på det området, sier Lier Horst.

Den tidligere etterforskningslederen, som nå er krimforfatter, har fått med seg VGs sak mandag der politiet avslører nye kryptospor, samt ber om publikums hjelp til å finne ut hvem som i 2018 kunne ha den kunnskapen som var nødvendig for å utføre de grep som ble tatt.

Svært spesiell kombinasjon

Gjerningspersonen, eller personene, har laget et avansert oppsett med ulike kryptovalutaer som bitcoin, monero og dash, koblet med falske identiteter og spor som i praksis kan peke mot hele verden.

FORSVUNNET: I over 2,5 år har Anne-Elisabeth Hagen vært savnet. Politiet antar at hun er død. Foto: Privat

Politiet leter nå etter personer som har utsatt Anne-Elisabeth Hagen for en svært alvorlig straffbar handling og svarene for å finne dem kan ligge i digitale sporene i trusselbrevet som lå igjen i Sloraveien 4 da hun forsvant 31. oktober 2018.

Motparten politiet jager har en så sammensatt og avansert kunnskap om usporbar kryptovaluta, det mørke nettet, kryptobørser, anonymisering og transaksjoner at politiet håper noen kan kjenne det igjen. De understreker at disse særtrekkene hver for seg ikke er unike – men at kombinasjonen er svært spesiell.

– Interessant

– Det er interessant dette altså, er Liers Horst umiddelbare reaksjon etter å ha lyttet til den siste utgaven av VGs «Krimpodden» om Lørenskog-forsvinningen, som du kan høre her:

Han fortsetter:

– Jeg får forståelsen av at politiet har hatt langt mer å jobbe med enn det vi tidligere har forstått. Dette er langt mer komplisert enn vi kanskje har trodd.

Lier Horst sitter igjen med et inntrykk av at de som står bak ikke har sitt tyngste fotfeste i finans og næringsliv, likevel ser han altså ikke bort ifra at dette også er et felt de må kjenne relativt godt.

– Kryptosporet peker i retning av personer med finansielle interesser. Det tegner et bilde av semiproffe aktører som befinner seg i en gråsone mellom forbrytelser og børs. Alt det som nå blir forklart gir et profesjonelt inntrykk, samtidig som det fremstår som et litt famlende forsøk på å bruke kryptovaluta. Eksperten kaller det jo unødvendig avansert, sier den tidligere etterforskeren.

Minner om puslespill

Med «eksperten» henviser han til kryptoekspert Torkel Rogstad, som er intervjuet i «Krimpodden». Der forteller han at oppsettet minner om et puslespill med mange bevegelige deler, hvor man må gjennom alle uten å legge igjen noen spor.

Rogstad mener flere av de tingene som er brukt kunne vært luket bort, som falsk ID, bruk av flere børser og en tredje kryptovaluta.

– Jeg hadde kanskje prøvd å redusere antallet puslespillbiter. Det er ganske mange ulike ting å måtte sette seg inn i, og gjøre alt riktig med, for ikke å bli avslørt her, mener han.

– Ut fra det vi nå går ut med – og det vi fra før vet om handlingen Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for – mener vi det er åpenbart at gjerningspersonene har utvist høy kompetanse både på data og kryptovaluta, og samtidig har utvist en betydelig voldskapasitet, sier påtaleleder Gjermund Hanssen i politiet.

OSLO FENGSEL: Tom Hagen satt 11 dager på cellen i Oslo fengsel, før han ble løslatt 8. mai 2020. Foto: Gisle Oddstad

Med det siste henviser han til det faktum at Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Politiet tror ikke lenger det er noen mulighet for at hun er i live.

Hennes ektemann Tom Hagen og en mann i 30-årene er siktet i saken. Begge nekter straffskyld. Hagen ble løslatt fra varetekt i mai i fjor etter å ha sittet fengslet i 11 dager. Politiet hadde ikke nok beviser til at domstolen godtok videre varetektsfengsling.

Vanskelig

Nå går politiet ut og ber via VG om publikums hjelp til å finne ut hvem som hadde den type kryptokompetanse som er beskrevet i VGs sak mandag.

– Politiet er antagelig på et sted i etterforskningen hvor det blir vurdert som formålstjenlig. Det kan også være at dette er informasjon som uansett ville kommet ut i mediene snart, sier krimekspert Jørn Lier Horst.

– Kan det tyde på at deres kunnskap om disse tingene nå er «tømt», at de trenger finne noen som kan mer om dette en dem?

– På akkurat dette sporet kan det være det. Men det er klart at å finne personer som har denne krysningen av kunnskap er vanskelig med tradisjonell, taktisk etterforskning uten hjelp fra publikum. Det er det man frir til her. Å gå ut slik som dette er også et taktisk etterforskningsgrep, avslutter krimeksperten.